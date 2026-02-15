Tim Hortons renforce son engagement envers le sport canadien au moyen d'un nouveau partenariat national avec le Comité olympique canadien (COC). Grâce à ce partenariat, Tim MD rassemble les Canadiennes et les Canadiens derrière Équipe Canada avec une série d'initiatives exaltantes, notamment des gobelets de café et des emballages commémoratifs, des offres FidéliTim MD exclusives pour chaque médaille d'or d'Équipe Canada et une nouvelle collection de cartes de hockey célébrant des moments et des joueurs emblématiques d'Équipe Canada.

rassemble les Canadiennes et les Canadiens derrière Équipe Canada avec une série d'initiatives exaltantes, notamment des gobelets de café et des emballages commémoratifs, des offres FidéliTim exclusives pour chaque médaille d'or d'Équipe Canada et une nouvelle collection de cartes de hockey célébrant des moments et des joueurs emblématiques d'Équipe Canada. Tim Hortons sert également son café aux athlètes d'Équipe Canada, à leurs familles, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel lors des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina en 2026, leur offrant ainsi un goût réconfortant de chez eux.

TORONTO, le 15 févr. 2026 /CNW/ - Tim Hortons célèbre la première médaille d'or d'Équipe Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 en offrant aux Canadiennes et Canadiens une boîte de 10 Timbits gratuite avec tout achat de 5 $ ou plus sur l'appli Tim.

Grâce à un nouveau partenariat national de huit ans avec le COC, Tim Hortons réaffirme son engagement de longue date à soutenir le sport et les athlètes canadiens, en investissant notamment dans des programmes comme Hockey TimbitsMD et Soccer TimbitsMD, qui encouragent l'activité physique chez les jeunes.

Tim Hortons® célèbre la première médaille d'or d'Équipe Canada avec une offre numérique : un paquet de 10 Timbits gratuit à l'achat d'un montant minimum de 5 $. (Groupe CNW/Tim Hortons)

Dans le cadre de ce partenariat, lorsque Équipe Canada décrochera l'or aux Jeux olympiques, les membres FidéliTim recevront des offres numériques exclusives pour célébrer. Les membres FidéliTimMD recevront également une boîte de 10 Timbits gratuite avec tout achat de 5 $ ou plus si Équipe Canada gagne une médaille d'or pour le hockey masculin ou féminin. D'autres offres incroyables seront proposées chaque fois qu'Équipe Canada remportera une nouvelle médaille d'or.

« Nous sommes fiers, car les gens pourront voir leurs gobelets rouges Tim bien-aimés aux célébrations de la Maison olympique du Canada; nous servirons également notre café aux membres d'Équipe Canada pour les encourager tout au long des Jeux olympiques d'hiver de 2026 », a déclaré Hope Bagozzi, chef du marketing chez Tim Hortons.

« Et ici, chez nous, nous lançons une série d'initiatives pour célébrer les exploits d'Équipe Canada avec nos invités - des moments de fierté collective qui promettent d'être électrisants. »

Autres façons pour Tim pour célébrer Équipe Canada partout au pays

Cartes de collection d'Équipe Canada de Tim Hortons pour les Jeux olympiques : Une nouvelle collection de cartes de hockey célèbre des moments marquants et des athlètes emblématiques d'Équipe Canada. Une campagne télévisée diffusée en ce moment même met en vedette Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin. Certains restaurants Tim organiseront des soirées de hockey le 21 février, offrant aux collectionneurs la chance d'échanger des cartes, de rencontrer d'autres amateurs et de gagner des prix.

Emballages pour célébrer notre partenariat national avec le Comité olympique canadien : Les invités de Tim recevront des emballages annonçant le partenariat, notamment des gobelets à boissons chaudes et des boîtes de Timbits (édition Équipe Canada). Nous proposons également un gobelet réutilisable de collection à l'effigie d'Équipe Canada - avec des personnages Timbits pratiquant des sports d'hiver - offert en restaurant et sur BoutiqueTim.ca.

Offre numérique de repas des amateurs d'Équipe Canada : Pendant toute la durée des Jeux olympiques, les membres FidéliTim pourront composer un repas à 8,87 $ après 17 h (cette offre numérique est un clin d'œil au numéro 87 de Crosby) en choisissant n'importe quelle pizza sur pain plat, une boisson Coca-Cola et n'importe quel beigne.

« Nous sommes tellement heureux de ce partenariat historique entre Tim Hortons et Équipe Canada », a déclaré Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. « Tim Hortons est une marque canadienne emblématique qui soutient depuis longtemps le sport au Canada. Ce partenariat renforce son engagement envers le sport canadien et laissera une empreinte durable sur nos athlètes à toutes les étapes de leur parcours olympique, tout en offrant aux amateurs de tout le pays de nouvelles occasions de soutenir Équipe Canada cet hiver et au cours des huit prochaines années. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Demandes des médias : [email protected]