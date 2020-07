« Il y a plus de gens au pays qui déjeunent chez Tim Hortons qu'à tout autre restaurant, et nous sommes fiers de leur offrir des options de déjeuner sur le pouce pratiques, abordables et de grande qualité », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes heureux de lancer aujourd'hui un nouveau bacon plus croustillant et fumé naturellement que nos invités ne manqueront pas d'adorer, ainsi qu'un délicieux nouveau muffin anglais moelleux pour nos sandwichs de déjeuner. »

Tim Hortons lance de nouvelles normes et des formations connexes afin de rehausser l'uniformité et la qualité des produits du déjeuner, notamment en rendant les sandwichs de déjeuner encore plus savoureux en ajoutant une touche de beurre à tous ses pains.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

