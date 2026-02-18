Le concours Déroule pour gagner MD de Tim Hortons commence le 23 février pour fêter son 40 e anniversaire. Les invités pourront participer sur l'appli Tim MD , mais aussi en déroulant les rebords de leurs boissons chaudes, jusqu'à épuisement des stocks!

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le concours Déroule pour gagner de Tim Hortons est de retour le 23 février. Pour fêter le 40e anniversaire de ce concours, Tim Hortons annonce le retour d'une tradition annuelle adorée, maintenant et pour de prochains concours : dérouler les rebords des gobelets de boissons chaudes pour courir la chance de gagner des prix incroyables.

« Pendant des décennies, les Canadiens et Canadiennes attendaient impatiemment le printemps pour dérouler les rebords de leurs gobelets de café Tim Hortons. Ils adoraient gagner un café gratuit - un petit prix qui illuminait leur journée - et courir la chance de gagner un grand prix, comme une voiture neuve », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Lorsque nous avons ramené les rebords physiques au printemps dernier, la réception a été incroyable, et cela nous a permis de réaliser l'importance de cette tradition emblématique de Tim pour nos invités. Nous sommes donc ravis de vous annoncer que les rebords physiques seront de retour à partir du 23 février et qu'ils continueront d'être un élément clé des futurs concours Déroule pour gagner! »

Voici les multiples façons d'obtenir des rebords pour Déroule pour gagner :

Les invités peuvent recevoir des gobelets à boissons chaudes avec des rebords à dérouler, jusqu'à épuisement des stocks.

Les invités peuvent gagner encore plus de rebords du 23 février au 22 mars en numérisant leur carte FidéliTim MD ! Les membres FidéliTim MD obtiennent un rebord numérique par achat admissible de boisson chaude ou glacée, de Timatin MD ou de wrap-matin, ou de produit du dîner ou du souper!

Voici les prix à gagner cette année dans le cadre de Déroule pour gagner :

Prix d'une expérience VIP (à gagner avec des rebords numériques) au choix parmi les expériences disponibles: Obtenez-en plus avec l'expérience VIP illimitée de SiriusXM Forfait voyage Première VIP du Cirque du Soleil, incluant 2 nuitées Expérience jour de match de la LNH MD pour 2 personnes Expérience de magasinage VIP chez Simons

ID. Buzz 2025 de Volkswagen (à gagner avec des rebords physiques et numériques)

Vacances tout compris de 7 nuitées pour 2 avec VacancesSellOff et l'hôtel RIU (à gagner avec des rebords physiques et numériques)

Téléviseur Google Hisense QLED 4K série QD5 de 98 po (à gagner avec des rebords physiques)

Téléviseur Hisense Mini-LED ULED 4K série QD7 de 55 po - Fire TV (à gagner avec des rebords numériques)

Bateau Sun Tracker Party Barge 16 DLX 2026 avec moteur à quatre temps Mercury de 20 ch et remorque (à gagner avec des rebords physiques et numériques)

VTT Tracker Off Road 600 2025 (à gagner avec des rebords numériques)

Carte-cadeau numérique Bass Pro Shops de 50 $ (à gagner avec des rebords numériques)

Nouvelle chambre Endy (à gagner avec des rebords physiques)

Code-cadeau Endy de 50 $ (à gagner avec des rebords numériques)

Matelas Endy (à gagner avec des rebords numériques)

6 mois de SiriusXM - dans la voiture ou sur l'appli (à gagner avec des rebords numériques)

Plaque de cuisson au gaz Vida par PADERNO, 5 brûleurs en acier inoxydable avec couvercle (à gagner avec des rebords numériques)

Carte-cadeau Simons d'une valeur de 10 $ (à gagner avec des rebords numériques)

Un an de nourriture sèche gratuit pour chiens ou chats dans un magasin de la famille Pet Valu ® /Chico (à gagner avec des rebords numériques)

Récompense Journie carte cadeau essence (à gagner avec des rebords numériques)

Rabais de 5 ¢/L sur votre prochain plein (jusqu'à 100 L) (à gagner avec des rebords numériques)

Ensemble incluant appareil instantané instax mini 41 MC + films (à gagner avec des rebords numériques)

25 $ prix en argent Rakuten (à gagner avec des rebords numériques)

10 $ prix en argent Rakuten (à gagner avec des rebords numériques)

Films gratuits pendant un an avec Cineplex MD (à gagner avec des rebords numériques)

Un abonnement à TSN+ - 2 mois à nos frais (offert aux nouveaux clients et ceux qui réactivent leur compte) (à gagner avec des rebords numériques)

Carte-cadeau numérique Uber Eats de 20 $ (à gagner avec des rebords numériques)

Code promo Too Good To Go (à gagner avec des rebords numériques)

Casque d'écoute Crusher ANC 2 de Skullcandy x Tim Hortons d'édition limitée (à gagner avec des rebords numériques)

Code de 40 % de rabais sur Skullcandy.ca (à gagner avec des rebords numériques)

Abonnement de trois mois à The Athletic (à gagner avec des rebords numériques)

Articles rétro et de hockey de la Boutique Tim MD (à gagner avec des rebords numériques)

(à gagner avec des rebords numériques) Cafés et beignes (à gagner avec des rebords physiques et numériques)

Carte-cadeau Tim MD de 25 $ (à gagner avec des rebords numériques)

Pour voir tous les détails du concours, rendez-vous au deroulepourgagner.ca.

Des conditions s'appliquent. Au Canada seulement. Aucun achat requis. Le concours débute le 23 février 2026 et prend fin le 22 mars 2026. La période des rebords de gobelets se termine lorsque tous les stocks de gobelets sont épuisés (vérifiez auprès du restaurant avant de commander). Seuls les résidents du Canada âgés de 13 ans ou plus (14 ans ou plus au Québec) peuvent participer. Les participants doivent avoir un compte FidéliTimMD pour révéler des rebords numériques. Tous les rebords numériques doivent être révélés au plus tard le 3 avril 2026. Il faut répondre à une question réglementaire. Consultez le www.deroulepourgagner.ca ou l'appli Tim pour voir le règlement intégral. © Tim Hortons, 2026.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

