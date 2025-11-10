TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les propriétaires de restaurant Tim Hortons d'un bout à l'autre du pays sont fiers d'annoncer qu'ils offriront des boissons chaudes gratuites aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes à l'occasion du jour du Souvenir, le 11 novembre.

Demain, les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes en service actif pourront recevoir gratuitement une boisson chaude de leur choix, peu importe le format, en présentant une carte de service des anciens combattants ou une carte d'identité - service militaire valide et délivrée par le gouvernement, ou s'ils sont vêtus de leur uniforme.

« Chaque année, à l'occasion du jour du Souvenir, les propriétaires de restaurant Tim Hortons sont fiers d'accueillir les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes de leur communauté et de leur offrir une boisson chaude gratuite afin de les remercier pour leur service et leurs sacrifices, en guise de reconnaissance », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Cette année, nous avons l'honneur de poursuivre cette tradition alors que les Canadiens et Canadiennes se rassemblent pour souligner le courage et le dévouement de ceux et celles qui servent notre pays. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Contact médias : [email protected]