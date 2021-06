Des quantités limitées de ce porte-clés à collectionner sont maintenant offertes dans les restaurants Tim Hortons participants au coût de 9,95 $.

« Notre équipe d'artisans du cuir qualifiés est fière de fabriquer à la main des articles en cuir véritable depuis 1973 », a déclaré Karl Kowalewski, vice-président, Développement, conception et fabrication de produits en cuir chez Roots. « L'artisanat canadien de qualité est l'épine dorsale de Roots depuis sa création. C'est un plaisir de nous associer à Tim Hortons pour tisser nos histoires. »

Ce n'est pas la première fois que les deux marques emblématiques s'unissent pour surprendre et ravir leurs adeptes canadiens. Plus tôt cette année, à l'occasion du poisson d'avril, Roots a taquiné les Canadiens sur les médias sociaux avec un étui de transport pour Timbits en cuir. Après que Tim Hortons ait publié son propre contenu de poisson d'avril avec des photos de TimBigs, des Timbits surdimensionnés de la taille de la tête d'un adulte, Roots a renchéri avec l'image d'un étui de transport pour les TimBigs en cuir.

« Roots et Tim Hortons sont des marques canadiennes intemporelles et bien-aimées qui ont beaucoup en commun, et nous avons pris plaisir à découvrir combien de Canadiens adorent les deux », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette collaboration et du lancement de ces magnifiques porte-clés en cuir fabriqués au Canada qui, nous le savons, seront considérés comme des incontournables par nos adeptes. »

À propos de Roots



Fondée en 1973, Roots (« Roots Canada » ou la « Société ») (TSX : ROOT) est une marque de produits de plein air haut de gamme. Nous réunissons le meilleur de la vie au chalet et des escapades urbaines grâce à un style incomparable, créé sans compromis sur le confort et la qualité. Nous proposons une vaste gamme de produits conçus pour les aventures de la vie quotidienne, notamment des vêtements pour femmes et hommes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires et des vêtements pour enfants, tout-petits et bébés. Fondée dans un petit chalet du parc Algonquin, au Canada, Roots est devenue une marque mondiale. Nous exploitons plus de 100 magasins de détail en Amérique du Nord et acheminons nos produits vers plus de 60 pays du monde entier à l'aide de notre plateforme de commerce électronique, roots.com. Roots Corporation est une société canadienne faisant affaire sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

