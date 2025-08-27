Grâce à ce plan, Tim Hortons deviendra la plus grande chaîne de restaurants à offrir la recharge rapide publique pour véhicules électriques (VE) au Canada *.





TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - Tim Hortons s'associe à FLO, une entreprise québécoise de premier plan du secteur de la recharge de véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord, pour installer des bornes de recharge rapide dans le stationnement de 100 restaurants Tim au Canada d'ici la fin de l'année 2028.

Un restaurant Tim de Regina, en Saskatchewan, est déjà équipé de bornes de recharge rapide FLO. Quelque 14 restaurants Tim prévoient installer des bornes de recharge rapide FLO UltraMC d’ici la fin de l’année 2025; 50 autres restaurants devraient faire de même en 2026. (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous sommes ravis de nous associer à FLO pour simplifier la vie de nos invités au volant d'un véhicule électrique. Que ce soit en leur permettant de charger leur véhicule avec un bon café le matin avant d'aller travailler ou pendant une pause sur la route, nous voulons que chaque visite chez Tim soit pratique, chaleureuse et mémorable pour nos invités», a déclaré Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons.

« Le déploiement à venir fera de Tim Hortons le plus important fournisseur de services de bornes de recharge rapide de VE du secteur de la restauration au Canada; notre objectif est d'installer des bornes dans toutes les provinces pour nos invités d'un océan à l'autre. »

Les premières bornes installées dans le cadre de ce partenariat sont déjà fonctionnelles au 3810, Chuka Boulevard, à Regina, en Saskatchewan. Des travaux sont en cours pour l'installation de bornes de recharge rapide dans le stationnement de 13 autres restaurants Tim d'ici la fin de l'année, et de 50 autres d'ici la fin de l'année 2026. Chaque restaurant participant offrira en moyenne quatre ports de recharge rapide.

« Ce partenariat avec Tim Hortons marque un moment déterminant : la recharge pour VE fera vraiment partie du quotidien des Canadiens et Canadiennes », affirme Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « En investissant nous-mêmes pour l'installation de bornes FLO Ultra dans des lieux de confiance très fréquentés, nous affirmons notre rôle d'exploitant de réseau de recharge et offrons aux électromobilistes l'infrastructure fiable dont ils ont besoin pour poursuivre en toute confiance leur transition vers la mobilité électrique. »

Les bornes de recharge sélectionnées pour ce projet sont les bornes FLO UltraMC, capables de fournir jusqu'à 120 kilomètres (75 miles) d'autonomie aux véhicules en seulement 10 minutes**, rendant ainsi la recharge rapide encore plus fiable et accessible que jamais. Ces 100 bornes feront partie du réseau FLO, avec un taux de disponibilité exceptionnel de plus de 98 %. Les électromobilistes pourront les localiser facilement et commencer une session de recharge en toute simplicité grâce à l'appli FLO.

Ces nouvelles installations découlent du partenariat de FLO avec la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) , qui s'est engagée avec un prêt de235 millions de dollars dans l'entreprise FLO afin d'ajouter 1 900 ports de recharge rapide publiques à travers le Canada.

« Le partenariat entre Tim Hortons et FLO favorise l'installation de bornes de recharge à grande échelle, à des endroits pratiques pour les électromobilistes. L'aide de la BIC pour l'installation de nouvelles bornes de recharge au Canada contribue à atténuer les craintes des électromobilistes concernant l'autonomie de leur véhicule », affirme Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada.

* Selon les données publiques en juin 2025

** Le temps de recharge et l'autonomie obtenue dépendent du VE et de la configuration de la borne.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 2 millions de sessions de recharge grâce à plus de 140 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

