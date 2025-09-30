Cette campagne a été élaborée en 2021 par un groupe de propriétaires de restaurants Tim Hortons d'origine autochtone. Depuis, elle a permis d'accumuler plus de 4,4 millions de dollars pour des organismes autochtones.





Toutes les recettes des ventes du beigne aux vermicelles orange iront à la Société du chandail orange, au Fonds Downie & Wenjack, à la Société des survivants des pensionnats indiens, au Centre d'éducation Ulnooweg et, au Québec, à la Fondation Nouveaux Sentiers.

TORONTO, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la campagne de collecte de fonds du beigne aux vermicelles orange de Tim Hortons fait son retour au Canada pour appuyer des organismes autochtones : la totalité des recettes ira à la Société du chandail orange, au Fonds Downie & Wenjack, à la Société des survivants des pensionnats indiens, au Centre d'éducation Ulnooweg et, au Québec, à la Fondation Nouveaux Sentiers.

Tim Hortons offrira de nouveau le beigne aux vermicelles orange dès AUJOURD’HUI. La totalité des recettes ira à des organismes autochtones (Groupe CNW/Tim Hortons Advertising and Promo Fund (Canada) Inc.)

« Nous sommes fiers d'organiser la campagne du beigne aux vermicelles orange de Tim Hortons pour une cinquième année et de continuer à soutenir des organismes autochtones », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Grâce à la générosité de nos invités et au dévouement des propriétaires de restaurant Tim partout au Canada, la campagne du beigne aux vermicelles orange de l'an dernier a permis d'amasser plus de 800 000 $, ce qui montre clairement tout ce que l'on peut accomplir tous ensemble. »

Cette campagne a été créée en 2021 par un groupe de propriétaires de restaurants Tim Hortons d'origine autochtone. Depuis, elle a permis de recueillir plus de 4,4 millions de dollars pour des organismes autochtones.

CITATIONS

« Nous sommes profondément touchés par l'engagement soutenu de Tim Hortons envers la Société du chandail orange grâce à la campagne du beigne aux vermicelles orange. Votre générosité représente plus qu'un don : c'est un puissant geste de réconciliation en mémoire de notre passé. Votre contribution nous aide à mettre en œuvre des programmes importants qui permettent aux autochtones de faire entendre leurs voix, d'éduquer les communautés et de favoriser la guérison d'une génération à l'autre. Merci de votre soutien et de votre aide pour faire en sorte que chaque enfant compte. »

Shannon Henderson, directrice principale de l'exploitation de la Société du chandail orange

« Avec la campagne du beigne aux vermicelles orange, le Fonds Downie & Wenjack vient en aide à plus de 9 500 éducateurs d'un océan à l'autre grâce au programme des écoles du patrimoine (Legacy Schools), qui fournit aux éducateurs les outils et ressources pédagogiques dont ils ont besoin pour enseigner la véritable histoire des pensionnats et célébrer la force et la diversité du savoir, des langues et des cultures autochtones. Cette année, nous célébrons le 10e anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et de ses 94 appels à l'action. Le soutien constant de Tim Hortons nous permet d'élargir notre portée et de créer des occasions concrètes pour les éducateurs et les élèves de répondre aux appels à l'action. »

Sarah Midanik, PDG du Fonds Downie & Wenjack

« La Société des survivants des pensionnats indiens est honorée de se trouver encore une fois parmi les organismes bénéficiaires de la campagne du beigne aux vermicelles orange. Nous sommes reconnaissants à Tim Hortons et à ses invités dans tout le Canada de ce généreux soutien. Ces dons nous aident à offrir des services de soutien en matière de culture, de bien-être et pour les situations de crise, autant aux survivants des pensionnats indiens qu'aux familles qui subissent les répercussions des traumatismes intergénérationnels. La demande pour nos services croît chaque année, et ce partenariat nous permet d'offrir à un plus grand nombre de communautés, y compris celles en régions éloignées, les ressources curatives dont elles ont besoin aujourd'hui et pour les prochaines générations. »

Angela White, directrice exécutive de la Société des survivants des pensionnats indiens

« Notre partenariat avec Tim Hortons dans le cadre de la campagne du beigne aux vermicelles orange nous aide à créer des endroits où les jeunes autochtones peuvent grandir ensemble. Ces camps encouragent la confiance, la culture et la création de liens, ce qui permet aux jeunes de repartir avec des liens communautaires plus forts et des perspectives plus prometteuses. »

Chris Googoo, directeur de l'exploitation du Centre d'éducation Ulnooweg

« La Fondation Nouveaux Sentiers tient à exprimer sa profonde gratitude envers la famille Tim Hortons qui, année après année, soutient avec cœur les jeunes des Premières Nations à travers cette campagne significative. Grâce à cet engagement, nous pouvons poursuivre notre mission et offrir aux jeunes des communautés des Premières Nations du Québec des perspectives à la hauteur de leurs rêves. »

Marie-Claude Cleary, directrice générale de la Fondation Nouveaux Sentiers

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]