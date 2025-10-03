Cette campagne a été pensée en 2021 par un groupe de propriétaires de restaurants Tim Hortons d'origine autochtone. Depuis, elle a permis d'accumuler plus de 5,3 millions de dollars pour des organismes autochtones.

Au Québec, 100 % des recettes du beigne aux vermicelles orange seront versées à la Fondation Nouveaux Sentiers.

TORONTO, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Tim Hortons et ses propriétaires de restaurants sont fiers d'annoncer que 942 000 $ ont été amassés grâce à la cinquième campagne annuelle du beigne aux vermicelles orange, en soutien à des organismes autochtones.

Au Québec, les recettes du beigne aux vermicelles orange sont versées à la Fondation Nouveaux Sentiers.

La campagne du beigne aux vermicelles orange de Tim Hortons a permis d’amasser 942 000 $ pour des organismes autochtones (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Merci de nous avoir aidés à amasser 942 000 $ en une seule journée pour des organismes autochtones », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « L'incroyable soutien des invités et des propriétaires de restaurants Tim démontre tout ce que nous pouvons accomplir ensemble pour aider à changer les choses. »

« La Fondation Nouveaux Sentiers souhaite exprimer sa profonde gratitude envers la grande famille Tim Hortons qui, année après année, soutient avec cœur les jeunes des Premières Nations par le biais de cette campagne importante. Grâce à cet engagement, nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et d'offrir aux jeunes des communautés des Premières Nations du Québec des occasions à la hauteur de leurs rêves », a déclaré Marie‑Claude Cleary, directrice générale de la Fondation Nouveaux Sentiers.

Chaque année, le 30 septembre, les propriétaires de restaurants Tim Hortons versent en dons 100 % des recettes du beigne aux vermicelles orange à des organismes autochtones. Cette campagne a été pensée en 2021 par un groupe de propriétaires de restaurants Tim Hortons d'origine autochtone. Depuis, elle a permis d'accumuler plus de 5,3 millions de dollars pour des organismes autochtones.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]