Cette année, la collection comprend des cartes de hockey autographiées par Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, une carte Timbits MD autographiée par Logan Stankoven, une carte lenticulaire en 3 dimensions de la Confrontation des 4 nations MC , et des cartes dorées donnant droit à des prix comme un voyage VIP pour assister à la finale de la Coupe Stanley MC 2026 ou une nouvelle voiture!

TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Tim Hortons rassemble une fois de plus les amateurs de hockey de partout au pays avec le lancement de sa collection 2025-2026 de cartes de hockey de la LNHMD, produite par Upper Deck. La collection de cette année comprend un ensemble de 234 cartes avec les plus grandes vedettes de la ligue, des cartes spéciales et la possibilité de gagner des prix exclusifs.

Les cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons sont de retour avec une nouvelle collection emballante – courez la chance de gagner un voyage à la Finale de la Coupe StanleyMC 2026 ou une nouvelle voiture! (Groupe CNW/Tim Hortons) Pour célébrer le lancement de ses nouvelles cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons, Tim diffusera une campagne mettant en vedette ses ambassadeurs de longue date, Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, ainsi que leur coéquipier d’Équipe Canada, Brad Marchand, et l’un des gardiens de but les plus aimés de tous les temps, Marc-André Fleury, qui aborde sa récente retraite.

La collection comprend également des cartes de hockey autographiées par Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, une carte TimbitsMD autographiée par Logan Stankoven, une carte lenticulaire en 3 dimensions de la Confrontation des 4 nationsMC et des cartes de relique avec un morceau de chandail porté lors d'un match de hockey.

Par ailleurs, les cartes de prix dorées Collectionnez pour gagner permettent d'accéder à des expériences inoubliables :

Voyage VIP pour assister à un match de la LNH MD et rencontrer Sidney Crosby

2026 Nouveau Hyundai KONA

Séjour de 3 nuitées à l'Île-du-Prince-Édouard pour 2 personnes

Bâtons de hockey personnalisés MyBAUER

Chandails officiels de la LNH MD de Fanatics

de Fanatics Cartes-cadeaux de 50 $ de Esso et Skip

Abonnements à Sportsnet+

Cartes-cadeaux Tim de 25 $

Des milliers d'autres prix instantanés sont aussi à gagner, dont du café et des beignes Tim Hortons gratuits, et pour la première fois, des paquets de cartes de hockey gratuits, jusqu'à épuisement des stocks.

« Ouvrir un paquet de cartes de hockey Tim Hortons est une tradition annuelle, et nous avons hâte de voir nos invités découvrir notre nouvelle collection et se réunir avec d'autres collectionneurs lors de nos soirées d'échange de cartes de hockey Tim », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Un paquet de cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons coûte 1,50 $* à l'achat d'une boisson (sauf les doses d'espresso et les produits Coca-ColaMD) et 1,99 $* sans achat de boisson. Un album pouvant contenir les 234 cartes de la collection est offert au prix de 19,99 $* dans les restaurants participants.

Nouveauté cette année, il est possible d'obtenir des paquets GRATUITS de cartes de hockey de la LNHMD dans les restaurants Tim Hortons à l'achat de produits admissibles Tim à la maison chez certains détaillants. Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, visitez le promotiontimalamaison.ca.

Le Défi de hockey de la LNHMD de TimMD est de retour sur l'appli Tim!

Le Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons est également de retour! Il suffit de choisir des joueurs qui marqueront des buts pour courir la chance de remporter des prix quotidiens et mensuels, ainsi que le grand prix d'un Hyundai TUCSON à la fin de la saison! En effectuant un choix gagnant pendant 7 jours de match consécutifs, les participants peuvent même obtenir du café ou du thé gratuit durant une semaine. Pour consulter la liste intégrale des prix et tous les détails, visitez le www.timhortons.ca/defi-de-hockey-de-la-lnh-de-tim-hortons.

Pour en savoir plus sur la nouvelle collection de cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons et sur les soirées d'échange de cartes prévues dans certains restaurants Tim Hortons les 6 et 13 novembre, consultez le www.timhortons.ca/lescartesdehockey.

* Taxes en sus. Les prix peuvent varier.

