TORONTO, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Tim Hortons accueille ses invités au retour des Fêtes avec une nouvelle gamme de boissons chaudes et froides au goût savoureux de chocolat et de pistache, sans compter le retour d'un grand classique - le biscuit avoine et raisins secs -, et une offre de petits prix matinaux pour les lève-tôt.

La gamme choco-pistache est offerte dès maintenant dans les restaurants Tim participants au Canada. Elle comprend les boissons suivantes : latte choco-pistache, latte glacé protéiné choco‑pistache (17 grammes de protéines pour le format moyen), cappuccino choco-pistache, café infusé à froid choco-pistache, et cappuccino glacé choco-pistache.

« Les Canadiennes et les Canadiens adoreront déguster nos nouvelles boissons choco-pistache; ces deux saveurs se marient parfaitement et rehaussent de nombreuses boissons Tim qu'ils aiment déjà », a déclaré Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Nous sommes également ravis d'offrir à nouveau le biscuit avoine et raisins secs, un classique réconfortant qui rappelle de bons souvenirs à nos invités - ils seront heureux de pouvoir le savourer encore une fois! »

De plus, les invités pourront bien démarrer leurs journées avec une offre de petits prix matinaux, disponible pour une durée limitée. Ils pourront obtenir un Timatin ou un wrap‑matin classique pour 3 $ à l'achat d'un thé ou d'un café chaud ou froid de n'importe quel format.

Autres nouveautés chez Tim :

Tim propose dès maintenant des articles de sa nouvelle collection de hockey dans ses restaurants au pays, pour le plus grand plaisir des amateurs de sports : une bouteille d'eau d'aréna, une tasse de voyage, une peluche de hockey TimbitsMD, un jouet pour animaux en forme de patinoire, et plus encore! Par ailleurs, de nombreux vêtements de hockey - chandail en tricot, chandail à capuchon en tricot, tuque et foulard avec poches - sont disponibles sur BoutiqueTim.ca.

