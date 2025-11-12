Le menu annuel des Fêtes Tim MD , qui inclut une délicieuse gamme de boissons et de pâtisseries offertes en collaboration avec Biscoff®, comprend le nouveau beigne crème Boston Biscoff®, le croissant Biscoff®, le latte Biscoff®, et le cappuccino glacé Biscoff®.

, qui inclut une délicieuse gamme de boissons et de pâtisseries offertes en collaboration avec Biscoff®, comprend le nouveau beigne crème Boston Biscoff®, le croissant Biscoff®, le latte Biscoff®, et le cappuccino glacé Biscoff®. Parmi les autres produits du menu TimMD des Fêtes, on retrouve les suivants : TimbitsMD à la crème brûlée, muffin choco-noisettes avec garniture, latte glacé protéiné à la cassonade (contient 17 grammes de protéines pour un format moyen) et café crème et cassonade, sans oublier le chocolat chaud à la canne de bonbon et le chocolat chaud blanc à la canne de bonbon.

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Tim Hortons® et Biscoff® répandent l'esprit des Fêtes grâce à un nouveau menu qui allie les saveurs emblématiques TimMD au goût irrésistible et au croquant caractéristique de Biscoff®.

Offerte dès maintenant dans les restaurants TimMD au Canada, la nouvelle gamme des Fêtes comprend les produits ci-dessous :

Tim Hortons® dévoile son NOUVEAU menu des Fêtes, qui comprend une délicieuse gamme de boissons et de pâtisseries Biscoff® (Groupe CNW/Tim Hortons)

Beigne crème Boston Biscoff® - Trempé dans de la tartinade Biscoff® et garni de biscuits Biscoff®, ce beigne Tim MD classique est fin prêt pour les Fêtes.

- Trempé dans de la tartinade Biscoff® et garni de biscuits Biscoff®, ce beigne Tim classique est fin prêt pour les Fêtes. Croissant Biscoff® - Un croissant fraîchement cuit, rempli de tartinade Biscoff® et garni de biscuits Biscoff®.

- Un croissant fraîchement cuit, rempli de tartinade Biscoff® et garni de biscuits Biscoff®. Latte Biscoff® - Une délicieuse boisson à base d'espresso préparée à la main et coiffée d'une garniture fouettée et de biscuits Biscoff®.

- Une délicieuse boisson à base d'espresso préparée à la main et coiffée d'une garniture fouettée et de biscuits Biscoff®. Cappuccino glacé Biscoff® - Le cappuccino glacé TimMD emblématique revêt une touche festive, mélangé à des biscuits Biscoff® et garni d'encore plus de biscuits Biscoff®!

« Nous croyons que les Canadiens vont adorer chaque gorgée et chaque bouchée de notre nouveau menu des Fêtes, a déclaré Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons®. En combinant le délicieux croquant des biscuits Biscoff® et les produits TimMD favoris, comme notre cappuccino glacé et le beigne crème Boston, nous obtenons une collaboration aussi spéciale et festive que la saison elle-même. »

Parmi les autres produits du menu TimMD des Fêtes, on retrouve les suivants : TimbitsMD à la crème brûlée, muffin choco-noisettes avec garniture, latte glacé protéiné à la cassonade (contient 17 grammes de protéines pour un format moyen) et café crème et cassonade, sans oublier le retour du chocolat chaud à la canne de bonbon et du chocolat chaud blanc à la canne de bonbon.

