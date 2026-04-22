Depuis 1993, le programme Soccer Timbits a offert à des millions d'enfants la possibilité d'apprendre un nouveau sport - et de s'amuser, tout simplement. Tim Hortons soutient chaque année plus de 250 000 jeunes grâce au programme Soccer Timbits et cette année, nous sommes ravis d'accueillir adidas au sein de l'équipe grâce à un nouveau partenariat pluriannuel pour les chandails. Pour célébrer davantage l'histoire et l'impact du programme Soccer Timbits, une campagne télévisée présentant la vedette canadienne de soccer Jonathan David sera diffusée dans les semaines à venir.

Dès aujourd'hui, les invités peuvent se procurer un nouveau seau Timbits sur le thème du soccer et goûter aux nouveaux Timbits Les saveurs du globe inspirés de saveurs emblématiques du monde entier appréciées des Canadiens. Un nouvel assortiment de tasses, de gobelets et d'articles sur le thème du soccer sera bientôt disponibles dans les restaurants TimMD et sur BoutiqueTim.ca.

TORONTO, April 22, 2026 /CNW/ - À l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison de Soccer Timbits, Tim Hortons célèbre son héritage de soccer au moyen d'un nouveau partenariat avec adidas pour les chandails Soccer Timbits, d'une toute nouvelle gamme de saveurs de Timbits et d'un seau Timbits sur le thème du soccer. De plus, elle lance une campagne télévisée Soccer Timbits avec la vedette canadienne de soccer Jonathan David.

Tim Hortons® célèbre son héritage de soccer avec un nouveau partenariat avec adidas pour les chandails Soccer TimbitsMD, de nouveaux Timbits Les saveurs du globe et des seaux TimbitsMD sur le thème du soccer (Groupe CNW/Tim Hortons) Tim Hortons® célèbre son héritage de soccer avec un nouveau partenariat avec adidas pour les chandails Soccer TimbitsMD, de nouveaux Timbits Les saveurs du globe et des seaux TimbitsMD sur le thème du soccer (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Plus que tout, le soccer permet de développer la confiance en soi, d'apprendre le travail d'équipe et tout simplement de s'amuser sur le terrain. Quand on est jeune, on ne pense pas à la pression ou à la performance, on pense au plaisir. On veut courir partout avec ses amis, marquer son premier but et avoir le sentiment que tout est possible. Le programme Soccer Timbits crée cet environnement pour tellement de jeunes au Canada, et je suis fier de faire partie d'un projet qui célèbre ces premiers moments », déclare Jonathan David.

Voici un aperçu des nouveaux Timbits Les saveurs du globe qui s'ajoutent au menu pour une durée limitée, et que les invités peuvent commander avec un seau Timbits sur le thème du soccer :

Le Timbit feux d'artifice est une célébration à chaque bouchée, préparé avec le populaire Timbit gâteau de fête de Tim Hortons et un enrobage de bonbons pétillants.

est une célébration à chaque bouchée, préparé avec le populaire Timbit gâteau de fête de Tim Hortons et un enrobage de bonbons pétillants. Le Timbit chocolat et crème brûlée est un Timbit au chocolat rempli de crème vénitienne et recouvert de sucre brûlé, inspiré du dessert français classique.

est un Timbit au chocolat rempli de crème vénitienne et recouvert de sucre brûlé, inspiré du dessert français classique. Le Timbit gâteau au fromage à la lime est rempli d'une garniture au gâteau au fromage à la lime et recouvert de sucre à la lime pour donner une touche acidulée qui rappelle le Brésil à chaque bouchée.

est rempli d'une garniture au gâteau au fromage à la lime et recouvert de sucre à la lime pour donner une touche acidulée qui rappelle le Brésil à chaque bouchée. Le Timbit au cappuccino est préparé avec un Timbit au café recouvert de sucre aromatisé au café, réimaginant l'emblématique boisson espresso italienne dans une parfaite bouchée sucrée.

Tim Hortons célèbre également plus de 30 ans de Soccer Timbits avec un nouveau partenariat pluriannuel adidas x Soccer Timbits pour les chandails de soccer, qui sera lancé cette saison. Le programme Soccer Timbits est un programme communautaire qui donne aux jeunes garçons et filles de trois à sept ans l'occasion de jouer dans des ligues de soccer récréatives.

« Chaque été, Tim Hortons soutient plus de 250 000 jeunes grâce au programme Soccer Timbits, et nous sommes extrêmement fiers de l'héritage de ce programme et de la façon dont les propriétaires de restaurants Tim Hortons partout au pays encouragent les jeunes de leurs communautés à bouger, à apprendre un nouveau sport et à se faire de nouveaux amis. Nous sommes ravis d'accueillir adidas au sein de l'équipe Soccer Timbits à l'occasion de notre nouveau partenariat pour les chandails de soccer, ainsi que de créer des souvenirs encore plus mémorables pour les jeunes joueurs », déclare Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons.

« Et comme cette année marque le 50e anniversaire des Timbits, nous célébrons l'événement avec la nouvelle gamme Les saveurs du globe qui apporte une touche internationale à un délice canadien emblématique. »

Les nouveaux chandails Soccer Timbits, conçus par adidas, seront offerts aux garçons et aux filles âgés de trois à sept ans qui commenceront leur saison en mai. Un chandail Soccer Timbits x adidas pour adultes sera également disponible à l'achat exclusivement dans certains restaurants Tim Hortons et sur BoutiqueTim.ca à partir de juin, en hommage aux millions de Canadiens qui ont grandi sur le terrain avec le programme Soccer Timbits.

« Suivant l'enthousiasme suscité par nos chaussures en édition limitée inspirées des beignes pour le 60e anniversaire de Tim Hortons en 2024, nous sommes ravis de nous associer au programme Soccer Timbits et de contribuer à promouvoir la joie, le travail d'équipe et le sport chez les jeunes Canadiens », déclare Kelly Graham, cheffe du marketing chez adidas Canada. « Fournir des chandails adidas aux jeunes joueurs nous permet de cultiver l'esprit du sport amateur et d'inspirer un amour durable pour le sport et la communauté partout au Canada. »

De plus, un nouvel assortiment d'articles, de tasses et de gobelets sur le thème du soccer et une offre en épicerie seront bientôt disponibles!

Dans les prochaines semaines, les partisans pourront également se procurer une nouvelle gamme d'articles, de tasses et de gobelets sur le thème du soccer dans les restaurants Tim Hortons participants, notamment un gobelet à boissons froides avec décoration de paille de soccer et changement de couleur et une bouteille d'eau en plastique Soccer Timbits.

Du 4 mai au 17 juillet, les amateurs de Tim Hortons pourront participer à la célébration et obtenir une boîte de 10 TimbitsMD gratuits en restaurant pour tout achat de 20 $ de produits Tim à la maison admissibles dans les épiceries participantes, après avoir soumis un reçu valide sur promotiontimalamaison.ca.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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