La campagne permettra aux propriétaires de restaurant du Canada de recruter 10 000 nouveaux membres d'équipe locaux, favorisant ainsi le roulement naturel du personnel et la croissance des restaurants Tim Hortons - y compris 80 nouveaux restaurants qui ouvriront leurs portes cette année partout au pays. Cette campagne s'inscrit dans l'engagement fort et continu de la marque à recruter localement, chaque fois que c'est possible, dans toutes les communautés que nous desservons.

La diversité, une valeur fondamentale chez Tim Hortons

Le Canada est un pays qui se fait une fierté d'accueillir tout le monde. Depuis plus de 60 ans, la marque Tim Hortons partage cette valeur et y croit profondément - et cela ne changera jamais.

Les propriétaires de restaurant Tim Hortons ne font aucune discrimination dans le recrutement local : toute personne autorisée à travailler au Canada est la bienvenue dans leurs restaurants, y compris les étudiants canadiens, les étudiants internationaux, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les Autochtones, les nouveaux arrivants au Canada et les membres de la communauté locale de tous âges. Ils tentent de privilégier le plus possible le recrutement local afin d'offrir un service d'excellence à leurs invités chaque fois, dans chaque restaurant Tim Hortons.

Le recrutement local : une responsabilité continue

Depuis plus de 60 ans, le succès de Tim Hortons se fonde dans les communautés canadiennes - des voisins au service des voisins - et dans les restaurants détenus et exploités par des propriétaires locaux qui accueillent chaleureusement leurs invités et redonnent généreusement à leur communauté.

Lorsque Tim Horton a lui-même ouvert son premier restaurant en 1964, il souhaitait créer un endroit où tout le monde peut se rendre en tout temps et se sentir bienvenu. Aujourd'hui, nous croyons toujours en la vision de Tim : tous les Canadiens sont les bienvenus en tant qu'invités, et tous les Canadiens sont les bienvenus pour travailler dans un restaurant Tim Hortons.

À la fin de la pandémie de COVID-19 au Canada en 2021, le pays connaissait une grave pénurie de main-d'œuvre. Pour y remédier, le gouvernement a augmenté l'accès au Programme des travailleurs étrangers temporaires. À l'époque, Tim Hortons a été l'une des entreprises à encourager cette initiative afin d'aider les restaurants confrontés à des problèmes de recrutement. Elle a fait pression sur le gouvernement pour qu'il maintienne cet accès élargi lorsqu'il a annoncé son intention de limiter les demandes. Cependant, devant le taux de chômage élevé chez les jeunes à l'échelle nationale en 2026, il n'est plus nécessaire de maintenir un accès élargi. En fait, depuis 2024, nos propriétaires de restaurant ont de moins en moins recours au programme. Nous continuerons à travailler dans les cadres de travail que les gouvernements fédéral et provinciaux jugeront les plus appropriés pour la main-d'œuvre au Canada.

Sur environ 110 000 membres d'équipe du système Tim Hortons, nous estimons qu'environ 4 000 occupent des postes obtenus dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, ce qui représente environ 3,6 % de tous les postes en restaurant. Il s'agit de postes dans des communautés où les propriétaires de restaurant ont été confrontés à des pénuries de main-d'œuvre documentées et ont dû suivre le processus d'approbation gouvernementale complet avant d'embaucher. Nous avons communiqué à nos propriétaires de restaurant la nécessité de maintenir rigueur et vigilance pour toute nouvelle demande de travailleur étranger temporaire.

Tim Hortons au soutien des jeunes depuis longtemps

Depuis plus de 60 ans, Tim Hortons investit dans les jeunes Canadiens de tous âges. Chaque année, les Sports Timbits aident plus de 350 000 enfants âgés de 4 à 8 ans, le but premier étant d'avoir du plaisir à jouer dans une équipe.

Notre Fondation - les Camps de la Fondation Tim Hortons - a un nouveau programme scolaire qui offre 10 heures d'enseignement en classe pour renforcer le leadership et la confiance de 24 000 jeunes de 5e et 6e année à un stade crucial de leur développement. Ce programme sera élargi à 55 000 jeunes au cours des deux prochaines années. Le programme de camps d'été de la Fondation renforce la confiance et la résilience des jeunes de 12 à 16 ans confrontés à des difficultés économiques.

Le programme de bourses d'études Tim Hortons aide les membres d'équipe et leurs enfants qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires et franchir la prochaine étape. Depuis 2005, plus de 4 400 jeunes ont reçu une bourse d'études.

À propos de Tim Hortons

Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants au Canada, avec 4 000 restaurants, ce qui représente plus de restaurants par habitant que toute autre marque n'importe où dans le monde. Les restaurants Tim Hortons sont fièrement détenus et exploités par plus de 800 propriétaires de restaurant canadiens et leurs familles, et rapportent chaque année plus de 7 milliards de dollars à l'économie canadienne par le biais des salaires, des achats auprès des fournisseurs, des taxes, des loyers et des investissements caritatifs et communautaires.

SOURCE Tim Hortons

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