Tim Hortons et ses propriétaires de restaurants au Québec prévoient de construire ou de rénover 65 restaurants cette année dans le cadre d’un plan national visant à investir 400 millions de dollars pour mieux servir les invités

Au Québec, 14 nouveaux restaurants ouvriront cette année, et 51 autres sont en cours de rénovation, dans les villes suivantes : Alma, Anjou, Beauharnois, Bécancour, Berthierville, Châteauguay, Contrecœur, Coteau Du Lac, Dollard-Des-Ormeaux, Farnham, Gatineau, Greenfield Park, Jonquière, La Salle, Lachine, L'Assomption, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog, Mirabel, Montréal, Montréal-Nord, Mont-Tremblant, Pointe-Aux-Trembles, Québec, Sainte-Anne-Des-Plaines, Saint-Georges, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Shawinigan, Saint-Romuald, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, St-Laurent, Saint-Lin-Laurentides, Terrebonne, Val-d'Or et Varennes. Cela représente un investissement total d'environ 57 millions de dollars dans les communautés locales.

Chaque dollar de ces investissements reste près de chez vous. La construction et la rénovation de restaurants partout au pays créent de l'emploi en continu pour les travailleurs locaux et régionaux - électriciens, plombiers, charpentiers, maçons, peintres, carreleurs, mécaniciens, couvreurs, entrepreneurs généraux et plus encore - et ce, dans les communautés de chaque province.

Les matériaux utilisés pour construire et rénover les restaurants Tim Hortons proviennent d'entreprises canadiennes, dont la plupart sont fabriqués en sol canadien. Nos meubles sur mesure sont fabriqués à la main à Montréal à partir d'érable 100 % canadien. Chaque élément d'affichage est conçu, fabriqué et installé par des fournisseurs canadiens. De plus, les œuvres qui figurent dans les restaurants sont conçues par des artistes et créateurs canadiens, et réalisées par des artisans canadiens.

« La marque Tim Hortons a été fondée au Canada par des Canadiens, et nous sommes fiers de continuer à investir au Canada pour offrir l'expérience de beaux restaurants modernes à nos invités », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Ce sont des familles canadiennes qui investissent leurs propres fonds dans leurs propres communautés; et nous en sommes fiers. »

La rénovation et la construction améliorent l'expérience des invités et des membres d'équipe

De plus beaux restaurants, plus lumineux : Les invités ont envie de fréquenter de beaux restaurants, et les membres d'équipe veulent y travailler. Les restaurants rénovés représentent des espaces plus accueillants pour tous, notamment grâce à un meilleur éclairage et à une configuration et un design améliorés.

Les invités ont envie de fréquenter de beaux restaurants, et les membres d'équipe veulent y travailler. Les restaurants rénovés représentent des espaces plus accueillants pour tous, notamment grâce à un meilleur éclairage et à une configuration et un design améliorés. Configurations améliorées : Une configuration optimale permet aux membres d'équipe de servir les invités plus rapidement et avec exactitude.

Une configuration optimale permet aux membres d'équipe de servir les invités plus rapidement et avec exactitude. Célébration de notre héritage canadien : Il est important de refléter et de célébrer le patrimoine canadien et les liens communautaires que la marque Tim a créés au cours des 60 dernières années. L'esprit canadien et notre engagement à soutenir les jeunes grâce aux Camps de la Fondation Tim Hortons font partie intégrante du nouveau design.

Il est important de refléter et de célébrer le patrimoine canadien et les liens communautaires que la marque Tim a créés au cours des 60 dernières années. L'esprit canadien et notre engagement à soutenir les jeunes grâce aux Camps de la Fondation Tim Hortons font partie intégrante du nouveau design. Un présentoir de pâtisseries remarquable : Les restaurants Tim Hortons se trouvent à la tête des restaurants à service rapide au Canada en matière de ventes de pâtisseries. Au cœur de chaque restaurant se trouve un magnifique présentoir de pâtisseries qui met en valeur nos délicieux beignes, biscuits, Timbits, muffins et bien plus encore.

Les restaurants Tim Hortons se trouvent à la tête des restaurants à service rapide au Canada en matière de ventes de pâtisseries. Au cœur de chaque restaurant se trouve un magnifique présentoir de pâtisseries qui met en valeur nos délicieux beignes, biscuits, Timbits, muffins et bien plus encore. Commandes numériques et cueillette améliorées : Beaucoup d'invités choisissent de commander sur l'appli ou aux kiosques plutôt qu'au comptoir. Les restaurants rénovés indiquent plus clairement comment passer une commande numérique sur place et où récupérer les commandes mobiles.

Beaucoup d'invités choisissent de commander sur l'appli ou aux kiosques plutôt qu'au comptoir. Les restaurants rénovés indiquent plus clairement comment passer une commande numérique sur place et où récupérer les commandes mobiles. Équipements de cuisine modernisés : Afin de servir aux invités des aliments et des boissons de qualité optimale et servis chauds et frais, les restaurants rénovés modernisent leurs équipements clés.

Rénovation et construction de restaurants au Québec en 2026*

Il existe déjà des restaurants Tim Hortons à plusieurs endroits pratiques, toutefois les propriétaires du Québec prévoient ouvrir 14 restaurants et en rénover 51 en 2026. Cela représente un investissement total d'environ 57 millions de dollars dans les communautés locales.



Ville Nouveaux restaurants Beauharnois Châteauguay Contrecœur Gatineau La Salle Lavaltrie Montréal Québec Saint-Georges Saint-Thomas Sainte-Brigitte-de-Laval Saint-Isidore Rénovations Alma Anjou Bécancour Berthierville Contrecœur Coteau Du Lac Dollard-Des-Ormeaux Farnham Gatineau Greenfield Park Jonquière L'Assomption Lachine Laval Longueuil Magog Mirabel Mont-Tremblant Montréal Montréal-Nord Pointe-Aux-Trembles Québec Saint-Hyacinthe Saint-Jérôme Saint-Laurent Saint-Léonard Sainte-Anne-Des-Plaines Salaberry-de-Valleyfield Shawinigan Saint-Romuald Saint-Eustache Saint-Hyacinthe Saint-Lambert-de-Lauzon St-Laurent Saint-Lin-Laurentides Terrebonne Val-d'Or Varennes

* Meilleure estimation en date de mai 2026

À l'échelle nationale, 280 propriétaires investissent dans la rénovation de 400 restaurants, alors que 60 autres investissent dans la construction de 80 nouveaux restaurants.

Rénovation et construction de restaurants Tim Hortons en 2026 *

Province Nouveaux restaurants Tim Hortons Restaurants Tim Hortons rénovés Total Alberta 17 49 66 Colombie-Britannique 8 43 51 Manitoba 3 10 13 Nouveau-Brunswick 3 19 22 Terre-Neuve-et-Labrador 2 11 13 Nouvelle-Écosse 2 15 17 Territoires du Nord-Ouest 1 0 1 Nunavut 0 1 1 Ontario 26 188 214 Î.-P.-É. 1 1 2 Québec 14 51 65 Saskatchewan 3 12 15 Total 80 400 480

* Estimation en date de mai 2026

De St. John's à Victoria, les restaurants Tim Hortons font partie intégrante du tissu social canadien. Avec près de 4 000 restaurants répartis dans tout le Canada, Tim Hortons est bien plus qu'un simple endroit où les Canadiennes et Canadiens prennent leur café Deux-DeuxMC matinal; c'est aussi l'un des moteurs économiques les plus importants du Canada, et les propriétaires sont fiers de réinvestir dans leurs communautés.

À PROPOS DE TIM HORTONS



En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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