TORONTO, May 27, 2026 Les Canadiennes et Canadiens l'ont demandé, et Tim Hortons l'a fait! Des favoris des invités font leur retour chez Tim : les délicieux sandwichs gratinés au fromage fondu, et sandwichs gratinés fromage fondu et bacon.

« Les amateurs de Tim sont réellement passionnés à propos de leurs produits préférés! Vous nous avez fait savoir haut et fort à quel point les sandwichs gratinés vous manquaient! », a déclaré Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

Les sandwichs gratinés Tim Hortons® sont de retour à la demande générale! Le sandwich gratiné au fromage fondu et le sandwich gratiné fromage fondu et bacon sont maintenant offerts dans les restaurants TimMD partout au Canada

« Nous sommes ravis d'offrir à nos invités ce qu'ils ont demandé en remettant au menu nos sandwichs gratinés au fromage fondu, et fromage fondu et bacon - ces tranches de pain grillées et leur fromage fondant ont quelque chose de vraiment réconfortant. »

Vous pouvez déguster un sandwich gratiné au dîner ou au souper pour seulement 5,79 $, et en trio avec une boisson Coca-Cola et des quartiers de pommes de terre ou un beigne classique à partir de 8,99 $*.

Autres nouveautés chez Tim :

Forte de la popularité continue des tartelettes Tim Hortons, notamment la tartelette à la crème pâtissière lancée plutôt cette année, Tim bonifie sa gamme et lance maintenant la tartelette bleuets et citron! Cette délicieuse tartelette est préparée avec de vrais bleuets, une garniture au citron et une pâte feuilletée.

Tim Hortons lance également une nouvelle option de déjeuner ou de collation d'après-midi : les mini-omelettes saucisse et quatre fromages**. Pour une durée limitée, vous pourrez savourer deux mini-omelettes saucisse et quatre fromages pour 3,99 $. Vous pouvez également mélanger les saveurs; choisissez-en deux parmi celles offertes, y compris les mini-omelettes bacon et fromage, et épinards et blancs d'œufs, au même excellent prix.

* Les prix peuvent varier selon le restaurant et sont sous réserve de modifications. ** 13 g de protéines par portion.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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