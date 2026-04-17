Tim Hortons mobilise ses invités en soutien aux Canadiens de Montréal, aux Sénateurs d'Ottawa et aux Oilers d'Edmonton, ainsi qu'aux Raptors de Toronto, en proposant des gobelets à boissons chaudes de grand format en édition limitée pour les séries éliminatoires.

TORONTO, le 17 avril 2026 /CNW/ - Les séries éliminatoires sont arrivées, et Tim Hortons est au rendez-vous pour les amateurs de hockey et de basketball canadiens.

Dès maintenant et pour une durée limitée, les restaurants TimMD participants de Montréal, d'Ottawa, d'Edmonton et de Toronto proposent des gobelets à boissons chaudes de grand format qui portent les couleurs et incarnent l'esprit de leurs équipes locales qualifiées pour les séries éliminatoires :

Tim Hortons® célèbre les équipes canadiennes qualifiées pour les séries éliminatoires de la LNHMD et de la NBAMD avec des gobelets à boissons chaudes en édition limitée (Groupe CNW/Tim Hortons)

À Edmonton, les partisans peuvent encourager les Oilers avec un gobelet Tim aux couleurs orange des Oilers et le cri de ralliement : « Let's Go Oilers! »

Les partisans d'Ottawa encourageront les Sénateurs avec des gobelets à boissons chaudes noirs en criant « Go Sens Go! »

À Montréal, les partisans des Canadiens célébreront avec un gobelet rouge orné de touches de blanc et de bleu, en scandant « Go Habs Go! »

À Toronto, les gobelets noirs arborent le slogan légendaire des Raptors, « We The North ».

« En tant que berceau du Deux-DeuxMC, Tim Hortons offre aux partisans canadiens de hockey et de basketball une nouvelle façon de célébrer les séries éliminatoires, alors que plusieurs de nos équipes locales se disputent la gloire », déclare Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis d'encourager les équipes canadiennes avec nos invités tout au long des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC et de la NBAMD. »

De plus, à compter du 18 avril, chaque fois qu'une équipe canadienne de la LNHMD remportera un match des séries éliminatoires, les membres FidéliTimMD recevront une offre exclusive sur l'appli Tim.

De plus, Tim Hortons soutiendra l'avant-match des Raptors au Maple Leaf Square de Toronto, où les partisans pourront déguster gratuitement du café et du chocolat chaud Tim jusqu'à épuisement des stocks, et encourager ensemble les Raptors de Toronto.

NHL, l'emblème NHL, LNH, l'emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup », et le dessin de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées, et la marque sous forme de mots « Coupe Stanley » est une marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2026. Tous droits réservés.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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