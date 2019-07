Tim Hortons® célèbre le 20e anniversaire du Cappuccino glacé

Quelques informations intéressantes :

Les saveurs du Cappuccino glacé classique incluent : original, moka, vanille et caramel.

Au fil des ans, le Cappuccino glacé a aussi été offert dans de délicieuses saveurs pendant des périodes de temps limitées. En voici quelques-unes offertes récemment :

La saveur « Oreo » est au haut de la liste avec trois performances en 2015, 2018 et 2019.

2019.

Les saveurs « Caramel salé » et « Épices d'automne » ont vu le jour en 2018.



La saveur « S'mores » (guimauves et chocolat) n'est pas seulement réservée au feux de camp; elle s'est jointe à notre famille de Cappuccinos glacés en 2017.



La saveur « Érable » - une classique incontournable au pays - a été créée en 2016.

Le Cappuccino glacé peut être personnalisé. Voici quelques-unes des demandes les plus populaires :

Remplacer la crème ou le lait blanc par du lait au chocolat



Ajouter une dose d'espresso pour obtenir un goût encore plus percutant



Mélangez les saveurs pour créer un Cappuccino glacé bien à soi



Garnir un Cappuccino glacé moka d'un Timbit® au chocolat pour doubler le goût délicieux du chocolat

Le 24 juillet, le Cappuccino glacé aux pépites de chocolat sera de retour aux restaurants participants partout au pays et quelques nouvelles saveurs feront bientôt leur entrée sur le marché.

Savourez le célèbre Cappuccino glacé de Tim Hortons pour 2,99 $* dès aujourd'hui et célébrez les 20 ans du Cappuccino glacé!

*Les prix peuvent varier selon la région. Taxes en sus.

À propos de Tim Hortons® Canada

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture du premier restaurant en 1964 au Canada, Tim Hortons satisfait les goûts variés de ses invités en offrant du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.com.

