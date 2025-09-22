TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Cette année, Tim Hortons célèbre la Journée nationale du café avec le retour de quatre gobelets à boissons chaudes rétro qui reflètent des moments clés dans l'évolution de la marque au fil des décennies.

Ces gobelets en édition limitée seront offerts partout au pays à compter de cette semaine, en prévision de la Journée nationale du café du 29 septembre, et seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Tim Hortons lève son gobelet à la Journée nationale du café en proposant quatre gobelets à boissons chaudes rétro pour une durée limitée! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Les gobelets rappelleront ceux des années 1960, 1980 et 2010 (deux modèles).

« Nous sommes fiers que des millions de Canadiens commencent leur journée avec leur café préféré, préparé avec la même recette secrète depuis 1964. Et nous sommes ravis d'offrir des gobelets emblématiques du passé dans notre collection de la Journée nationale du café », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Ce sera un voyage dans le passé chez Tim à l'approche de la Journée nationale du café, et même si les invités se verront remettre au hasard l'un des quatre gobelets rétro, nous savons que certains voudront essayer de les collectionner tous!

Offre spéciale pour la Journée nationale du café à l'intention des membres FidéliTim

Du 29 septembre au 4 octobre, les membres FidéliTim recevront une offre exclusive pour la Journée nationale du café sur l'appli Tim. Après quatre achats distincts de café infusé avec numérisation de la carte FidéliTim chaque fois, ils recevront un café GRATUIT sous la forme de 400 points FidéliTim à utiliser lors d'une prochaine visite chez Tim. Visitez l'appli Tim pour connaître les modalités de l'offre.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Media contact : [email protected]