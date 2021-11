« Plus tôt cette année, le nouveau lancement de notre café de torréfaction foncée a connu un véritable succès, et nous nous sommes inspirés de ce processus afin de réinventer nos boissons à bases d'espresso, en fonction des commentaires de nos invités. Nos nouvelles boissons à base d'espresso ont une saveur plus riche et corsée qui plaira à coup sûr à nos invités », a déclaré Kevin West, vice-président des opérations du café chez Tim Hortons.

« Tout a commencé, comme toujours, par un approvisionnement en grains d'orgine éthique 100 % arabica de qualité supérieure. Ensuite, nous avons testé plusieurs torréfactions pour trouver la saveur parfaite, délicieusement riche et encore plus veloutée. Les amateurs de boissons à base d'espresso tomberont sous le charme de notre nouveau mélange! Ils peuvent personnaliser leur commande comme il leur plaît, par exemple : un americano avec double espresso, un latte moka, ou encore un cappuccino préparé à la main avec un substitut laitier et une dose de caramel. »

Le nouveau lancement des boissons à base d'espresso est une étape supplémentaire dans la démarche visant à rehausser la qualité des produits que Tim Hortons a entreprise au début de l'année. Après le nouveau café de torréfaction foncée plus riche et corsée, il y a eu le lancement très réussi des œufs fraîchement cassés dans les Timatin et wraps-matin, puis celui du café infusé à froid et des RafraîchiTim aux vrais fruits. Cela est sans compter l'introduction des beignes de rêve avec garniture et d'autres innovations pour le menu du dîner. De plus, à compter du 29 novembre, les invités pourront goûter aux Timbiebs, une succulente nouvelle gamme de Timbits conçus en collaboration avec Justin Bieber.

« Nous sommes ravis de pouvoir rehausser à nouveau l'expérience des invités en leur offrant des produits de qualité supérieure. Ils pourront goûter à nos nouvelles boissons à base d'espresso aux saveurs exceptionnelles, qui témoignent de notre leadership en matière de café », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Nos nouveaux lattes, cappuccinos et americanos feront la joie des amateurs de boissons à base d'espresso, et nous savons que les invités qui commandent habituellement des cafés Deux-Deux se laisseront eux aussi assurément charmer. Ils pourraient même en faire leurs nouvelles boissons de choix.

* Tim Hortons sert du café d'origine éthique à 100 %. Vérifications indépendantes réalisées par Enveritas, un programme de vérification tiers à but non lucratif.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

