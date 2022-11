La campagne Ensemble, faisons bouger les choses de Tim Hortons met à l'honneur la diversité au hockey à la télévision, sur le Web et sur les médias sociaux en présentant les expériences de sept hockeyeurs et hockeyeuses du Canada qui ont surmonté les obstacles et les préjugés, et ouvert de nouvelles voies pour pratiquer leur sport préféré.

Les joueurs de parahockey James Dunn et Tyler McGregor , les étoiles du hockey féminin Bridgette Lacquette, Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin, le joueur de hockey professionnel retraité Georges Laraque, ainsi que le joueur de hockey aveugle Mark DeMontis ont fait équipe avec Tim pour raconter leur histoire aux Canadiennes et aux Canadiens sur le site ensemblefaisonsbougerleschoses.ca . Tim Hortons lance aujourd'hui une publicité télévisée qui raconte l'histoire de James Dunn et qui fait la promotion de la campagne Ensemble, faisons bouger les choses.

La campagne Ensemble, faisons bouger les choses est la nouvelle façon pour Tim Hortons de soutenir le hockey. L'entreprise est fière d'appuyer 100 000 jeunes joueurs et joueuses de hockey chaque année grâce au Hockey Timbits, le hockey féminin grâce au programme Hockey pour elle, les équipes nationales de parahockey du Canada , les athlètes des Olympiques spéciaux, et les jeunes grâce au premier programme de hockey-balle pour jeunes NHL® Street, présenté par Tim Hortons.

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Tim Hortons lance une nouvelle campagne sur la diversité et l'inclusion au hockey pour rendre ce sport plus accueillant et inclusif.

« Au cours des derniers mois, les Canadiennes et les Canadiens ont beaucoup discuté de l'avenir du hockey et de la façon d'améliorer la culture de ce milieu sportif. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir dès maintenant à l'échelle du pays pour promouvoir un changement positif au hockey, qui reflète toute la diversité que l'on retrouve dans ce sport », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing de Tim Hortons.

Tim Hortons | James Dunn – Ensemble, faisons bouger les choses

Dans le cadre de la campagne Ensemble, faisons bouger les choses, Tim Hortons a fait équipe avec sept étoiles canadiennes du hockey qui ont surmonté les obstacles et les préjugés, et ouvert de nouvelles voies pour pratiquer leur sport préféré :

James Dunn - Après avoir reçu en 2012 un diagnostic d'ostéosarcome, une forme de cancer des os, James pensait qu'il ne pourrait plus réaliser son rêve de faire carrière dans le hockey. Quelques années plus tard, en 2018, James Dunn devient le plus jeune joueur de l'histoire de Hockey Canada à porter le chandail rouge et blanc lors des Jeux paralympiques, âgé de seulement 17 ans.

Sarah Nurse - Fière joueuse d'Équipe Canada, Sarah utilise sa notoriété pour lutter contre le racisme et le sexisme, et pour accroître la représentation des PANDC au hockey dans tout le pays.

Bridgette Lacquette - En tant que première femme autochtone à jouer pour l'équipe olympique canadienne de hockey féminin et la première femme autochtone à travailler pour une équipe de la LNH md , Bridgette ouvre de nouvelles voies pour les joueurs et joueuses autochtones d'un océan à l'autre.

Tyler McGregor - Survivant du cancer et capitaine de l'équipe canadienne de parahockey sur glace, Tyler n'a jamais laissé quoi que ce soit l'empêcher de pratiquer le sport qu'il aime! Il s'efforce également de soutenir les athlètes partout au pays.

Marie-Philip Poulin - Médaillée d'or aux championnats du monde et aux Jeux olympiques et capitaine de l'équipe nationale de hockey féminin, Marie-Philippe œuvre à rendre le milieu du hockey plus inclusif pour les prochaines générations de femmes hockeyeuses.

Georges Laraque - Après avoir joué dans la LNH md pendant 13 ans, George s'est donné pour mission d'aider les nouvelles générations de jeunes issus de différents milieux à réaliser leur rêve de faire carrière dans le hockey professionnel.

Mark DeMontis - Depuis qu'il a perdu sa vision centrale à 17 ans, Mark s'efforce de bâtir un avenir plus inclusif pour les joueurs et joueuses de hockey aveugles ou ayant une incapacité visuelle, tant sur la glace que dans leur vie personnelle.

« Je suis vraiment contente de m'associer à Tim pour partager mon histoire et mettre de l'avant le rôle des femmes dans l'univers du hockey. C'est un défi qui me tient à cœur, et c'est important que tout le monde s'implique pour qu'encore plus de jeunes filles puissent jouer au hockey et que ce sport continue d'évoluer », a affirmé Marie-Philip Poulin.



Tim Hortons a aidé des millions de Canadiennes et Canadiens à réaliser leur rêve de jouer au hockey grâce à des initiatives telles que le programme Hockey Timbits, qui a débuté en 1982, et son soutien aux équipes nationales de parahockey du Canada et aux athlètes des Olympiques spéciaux, ainsi que le programme Hockey pour elle.

« C'est un véritable honneur de collaborer avec Tim Hortons dans le cadre de sa campagne Ensemble, faisons bouger les choses. Je suis heureux de pouvoir raconter mon histoire dans le but d'inspirer les futures générations de tous les milieux et de toutes les capacités partout au Canada, tant sur la glace que dans leur vie personnelle », a déclaré Tyler McGregor.

