Vous, votre famille ou vos amis êtes d'avis que vous méritez de gagner l'un des rarissimes ours des Fêtes Tim Hortons d'édition limitée? Dites-nous pourquoi! Les Canadiens peuvent participer au concours et courir la chance de remporter l'une des décorations en racontant leur histoire au nouvelles.timhortons.ca/decorezvotrerueavectim/. Un gagnant remportera le grand prix* « Décorez votre rue avec Tim Hortons », qui comprend un ours des Fêtes, ours pour les voisins, et une livraison spéciale de délices Tim Hortons à partager avec les gens du coin. Cinq autres gagnants remporteront aussi leur ours des Fêtes Tim Hortons.



« Chaque mois de décembre, nous voyons les Canadiens répandre l'esprit des Fêtes en multipliant les décorations, au grand bonheur des passants qui peuvent les admirer. Nous voulions offrir à nos fidèles amoureux du Tim une décoration des Fêtes amusante et unique qui ferait sensation, si bien que tous les voisins voudraient se photographier avec elle », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

AUCUN ACHAT REQUIS. Concours ouvert aux résidents autorisés du Canada âgés de 16 ans ou plus. Le concours débute le 1er décembre 2021 et se termine le 7 décembre 2021. Il y a un (1) grand prix et cinq (5) prix de deuxième place à gagner. Chaque grand prix consiste en un ensemble « Décorez votre rue avec Tim Hortons » comprenant : (i) 30 ours des Fêtes gonflables de 8 pi x 5 pi tenant un gros gobelet Tim Hortons, d'une valeur approximative au détail (VAD) de 535 $ CA chacun; et (ii) une sélection de boissons chaudes et de pâtisseries Tim Hortons, d'une VAD de 1 500 $ CA. La VAD totale du grand prix est de 17 550 $ CA. La conformité aux « Critères de l'événement » (tels qu'ils sont décrits dans les Règlements officiels) est obligatoire pour être déclaré gagnant officiel du grand prix. Chaque prix de deuxième place consiste en un ours des Fêtes gonflable de 8 pi x 5 pi tenant un gros gobelet Tim Hortons, d'une VAD de 535 $ CA chacun. La VAD totale de tous les prix est de 20 225 $ CA. Les chances de gagner dépendront du nombre de participations admissibles reçues durant la période du concours. Limite d'une (1) participation par personne. Il faut répondre correctement à une question mathématique. Nul là où la loi l'interdit. La version intégrale des règlements officiels du concours et les détails concernant la participation sont accessibles à l'adresse http://nouvelles.timhortons.ca/. ©Tim Hortons, 2021.

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes irrésistibles et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

