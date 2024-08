Nous offrons aux amoureux de chiens deux jouets Tim Hortons en peluche qui couinent (une boîte de Timbits et un gobelet à café rouge). Ils sont sur la Boutique Tim pour 12,99 $ (plus taxes) chacun!





en peluche qui couinent (une boîte de Timbits et un gobelet à café rouge). Ils sont sur la Boutique Tim pour 12,99 $ (plus taxes) chacun! Les invités pourront également acheter les deux jouets dans les restaurants participants au Canada à partir du 26 août (Journée nationale du chien).





à partir du 26 août (Journée nationale du chien). De plus, la Boutique Tim proposera plus tard cet automne des jouets pour chats et d'autres jouets pour chiens de marque Tim Hortons .

TORONTO, le 21 août 2024 /CNW/ - Levez la patte si vous aimez Tim Hortons!

Tim Hortons, la chaîne de restauration rapide préférée des gens d'ici*, offre de plus en plus de produits au détail, dont sa toute première collection de jouets pour chiens, offerte sur la Boutique Tim.

Tim Hortons lance sur la Boutique Tim de superbes jouets pour chiens en peluche qui couinent, dont une boîte de Timbits et un gobelet à café (Groupe CNW/Tim Hortons)

Elle comprend deux jouets en peluche qui couinent, dont une boîte de Timbits (au grand plaisir des amateurs du Timbit à l'ancienne) et notre emblématique gobelet à café rouge. Ils sont 12,99 $ (plus taxes) chacun.

Ces jouets seront offerts juste à temps pour la Journée nationale du chien, le 26 août, et les invités pourront également se les procurer dans les restaurants Tim Hortons participants partout au Canada. De plus, la Boutique Tim proposera plus tard cet automne des jouets pour chats et d'autres jouets pour chiens.

« Beaucoup de nos invités visitent nos restaurants avec leur animal de compagnie, et nos membres d'équipe sont toujours heureux de voir apparaître une tête poilue au service au volant », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis d'offrir de nouveaux produits aux invités et à leurs animaux dès leur prochaine visite, et encore plus alors que notre collection s'agrandira cet automne. »

Comme plusieurs tasses, gobelets et vêtements, les jouets pour chiens sont offerts jusqu'à épuisement des stocks sur la Boutique Tim et dans les restaurants participants au Canada jusqu'au 26 août.

* Source : Ipsos Brand Health Tracker, T1 2024

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Contact- [email protected]