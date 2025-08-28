Préparés avec une boisson laitière riche en protéines, les lattes protéinés chauds de Tim Hortons contiennent 20 grammes de protéines pour un format moyen, et les lattes glacés protéinés, 17 grammes.





Les invités peuvent désormais ajouter une boisson laitière riche en protéines à leurs boissons préférées chez Tim, y compris les cafés chauds et les TimGlacéMC, les thés, les cafés infusés à froid et les cappuccinos glacés!

TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - Tim Hortons offre une gamme de lattes protéinés chauds et glacés pour les invités qui souhaitent ajouter plus de protéines à leur prochaine tournée Tim.

Préparés avec une boisson laitière riche en protéines, les lattes protéinés chauds de Tim Hortons contiennent 20 grammes de protéines pour un format moyen, et les lattes glacés protéinés, 17 grammes. Les invités peuvent également personnaliser les lattes protéinés en y ajoutant un jet de saveur. Il sera aussi possible d'ajouter une boisson laitière riche en protéines à d'autres boissons, y compris les cafés, les thés et les cappuccinos glacés!

« Nous sommes très fiers que des millions de Canadiennes et de Canadiens commencent leur journée avec leur café préféré chez Tim, et nous avons hâte qu'ils goûtent à nos nouveaux lattes protéinés », affirme Carolina Berti, vice‑présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Les nouveaux lattes protéinés de Tim permettront aux gens d'ici de savourer nos délicieux lattes avec plus de protéines, sans compromis sur le goût. Délicieux et pratiques, ils sont idéaux pour les amateurs de Tim qui veulent ajouter plus de protéines à leur tournée Tim quotidienne. »

Autres nouveautés chez Tim :

Nouveaux chai lattes chauds et glacés : Offerts partout au pays à compter de cette semaine, les chai lattes de Tim sont préparés avec un mélange chai onctueux fait avec du vrai thé.





C'est la saison des épices d'automne : Le cappuccino glacé, le café infusé à froid et les lattes chauds et glacés aux épices d'automne, ainsi que le muffin aux épices d'automne avec garniture, sont de retour!





Le cappuccino glacé, le café infusé à froid et les lattes chauds et glacés aux épices d'automne, ainsi que le muffin aux épices d'automne avec garniture, sont de retour! Essayez la nouvelle tartelette au caramel salé : La version Tim d'un classique d'ici préparé sur une pâte feuilletée avec une garniture onctueuse au beurre et une touche finale sucrée‑salée.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

