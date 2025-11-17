À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 23 novembre, 100 % des recettes de chaque Biscuit sourire des Fêtes vendu sont versées à des organismes caritatifs et à des groupes communautaires locaux, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons.





Nous avons recueilli 10,7 millions de dollars grâce au Biscuit sourire des Fêtes l'an dernier, pour une somme totale de 20,5 millions de dollars depuis la première campagne en 2023.

TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Tim Hortons lance AUJOURD'HUI sa campagne annuelle du Biscuit sourire des Fêtes, qui prendra fin le 23 novembre. Toutes les recettes de chaque Biscuit sourire des Fêtes vendu vont à des organismes caritatifs et à des groupes communautaires locaux, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Les Fêtes sont synonymes de gentillesse et de générosité, et elles brillent encore plus grâce aux propriétaires de restaurant Tim Hortons et à tous ceux et celles qui soutiennent notre campagne annuelle du Biscuit sourire des Fêtes », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Les recettes de chaque Biscuit sourire des Fêtes vendu sont entièrement versées à des organismes caritatifs et à des groupes communautaires locaux, et aux Camps Tim. En appuyant cette campagne, vous pouvez avoir une incidence réelle dans votre communauté d'une façon toute simple (et délicieuse). »

Le Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons a permis d'amasser 20,5 millions de dollars au total depuis la première campagne en 2023.

« Cette semaine, à l'occasion de la campagne du Biscuit sourire des Fêtes, nous invitons les Canadiennes et les Canadiens à se joindre à nous pour répandre la joie dans leurs communautés », a déclaré Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons et propriétaire de restaurant Tim Hortons. « Chaque biscuit acheté sert à appuyer les programmes de la Fondation dans les camps et en classe, pour aider des jeunes issus de communautés défavorisées à prendre confiance en eux, à devenir des leaders et à découvrir ce dont ils sont capables. »

Visitez le timhortons.ca/biscuit-sourire-des-fetes pour connaître l'organisme caritatif ou le groupe communautaire que nous aidons dans votre région, en plus des Camps de la Fondation Tim Hortons.

