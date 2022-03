Tim est fier d'accompagner la routine matinale des Canadiens. Nous avons la réputation d'offrir le café préféré des Canadiens, qui est toujours fraîchement infusé toutes les 20 minutes et préparé avec des grains arabica de qualité supérieure d'origine éthique à 100 %. Dans le cadre de notre mission visant à offrir à nos invités une excellente façon de commencer la journée, nous avons lancé l'année dernière une série d'initiatives pour améliorer les produits de notre menu du déjeuner. Nous avons notamment lancé les œufs fraîchement cassés, un bacon plus croustillant et fumé naturellement, ainsi que de nouveaux muffins anglais, de nouveaux petits pains déjeuner et une nouvelle galette de pommes de terre.

Nous sommes maintenant ravis de pouvoir offrir de nouveaux Timatin et wraps-matin tout aussi savoureux pour les invités à la recherche de déjeuners à base de plantes.

« Nous cherchons toujours des façons d'améliorer notre menu en fonction des commentaires de nos invités. Nous savions que beaucoup d'entre eux souhaitaient pouvoir commander un Timatin ou wrap-matin à base de plantes tout aussi délicieux que les originaux », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« Les Timatin et wraps-matin faits avec la saucisse Impossible™ à base de plantes sont donc de succulentes nouvelles options qui plairont à tous les invités, particulièrement à ceux qui rêvaient de ces déjeuners avec une galette à base de plantes. »

Dans la publicité télévisée pour les nouveaux Timatin galette végé et wrap-matin du travailleur galette végé, les propriétaires de restaurant Jasmine et Stephen Lacoste se montrent très enthousiastes de pouvoir offrir ces nouveaux produits à leurs invités.

« De nombreux invités venaient nous demander si nous proposions cette option », ont-ils déclaré. « Nous sommes très emballés par ce lancement! »

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: veuillez consulter le TimHortons.ca.