L'annonce d'aujourd'hui porte sur d'importantes améliorations à venir pour nos serviettes en papier, qui permettront d'économiser environ 900 tonnes de papier par année.

Cette semaine, nous annoncerons également d'autres mesures en vue de diminuer notre utilisation du plastique, de réduire la quantité de déchets produits et de rendre nos gobelets à boissons chaudes plus durables, sans oublier une initiative emballante qui sera une première dans l'industrie au Canada .

. La semaine dernière, Tim Hortons a annoncé être en train de déployer progressivement des pailles en carton qui devraient permettre d'éliminer 300 millions de pailles de plastique de nos restaurants dans la prochaine année.

TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Tim Hortons poursuit sa mission consistant à réduire son empreinte environnementale grâce à une série d'initiatives emballantes annoncées aujourd'hui et dans les jours à venir afin de célébrer la Semaine de réduction des déchets.

Tim Hortons annonce aujourd'hui que des améliorations importantes ont également été apportées à ses serviettes en papier, ce que les invités pourront constater en restaurant au début de 2021. Les nouvelles serviettes sont faites de fibres recyclées à 100 % et requièrent 25 % moins de matières que nos serviettes actuelles. Le passage aux nouvelles serviettes devrait permettre d'économiser 900 tonnes de papier par année.

« Nous sommes déterminés à respecter le principe tout simple de poser les bons gestes. Comme nous sommes l'une des plus grandes entreprises de restauration au Canada, nous sommes bien placés pour faire progresser l'enjeu de la durabilité et nous avons la responsabilité de le faire de toutes les manières possibles », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing.

« La semaine dernière, nous avons annoncé être en train de déployer progressivement des pailles en carton qui devraient permettre d'éliminer 300 millions de pailles de plastique de nos restaurants au cours de la prochaine année. En outre, à l'occasion de la Semaine de réduction des déchets, nous sommes heureux d'annoncer une série d'initiatives de durabilité supplémentaires qui auront un impact considérable sur la protection de l'environnement. »

Mardi, nous annoncerons un projet visant à réduire notre utilisation du plastique; mercredi, nous aurons d'importantes nouvelles à propos d'une mesure de réduction des déchets qui aura un grand impact; et jeudi, nous annoncerons une initiative emballante qui sera une première dans l'industrie au Canada.

L'an dernier, Tim Hortons a lancé un nouveau couvercle sans paille pour ses gobelets à boissons froides, une mesure permettant d'éliminer 90 millions de pailles de plastique par année, selon les estimations. En outre, le nouveau couvercle à boissons chaudes lancé l'année dernière est fait de polypropylène, un matériau entièrement recyclable et accepté dans 95 % des programmes de recyclage domestique au Canada. Nous continuons de déployer ce couvercle dans les restaurants partout au pays.

