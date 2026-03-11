TORONTO, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le 10 mars 2026, Tim Deacon, vice-président général et premier directeur financier à la Sun Life, a participé à une causerie dans le cadre de la conférence mondiale des institutions financières organisée par RBC Marchés des Capitaux à New York. La causerie était animée par Darko Mihelic, directeur général et analyste d'actions principal à RBC Marchés des Capitaux.

Pour voir l'enregistrement de la webdiffusion, rendez-vous sur la page des relations avec les investisseurs du site Web de la Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les investisseurs de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières