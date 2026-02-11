L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») pour la période close le 31 décembre 2025. Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la FSL inc. et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document pourraient être arrondis.

TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 1 094 M$, en hausse de 129 M$, ou 13 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 4 201 M$, en hausse de 345 M$, ou 9 %, par rapport à 2024); le bénéfice par action sous-jacent 1), 2) s'est chiffré à 1,96 $, en hausse de 17 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 7,45 $, en hausse de 12 % par rapport à 2024); le rendement des capitaux propres sous-jacent 1) s'est établi à 19,1 % (exercice - 18,2 %). Bénéfice net sous-jacent - Gestion d'actifs et de patrimoine 1), 3) : 534 M$, en hausse de 48 M$, ou 10 % (exercice - 1 976 M$, en hausse de 153 M$, ou 8 %). Bénéfice net sous-jacent - Santé et protection collective 1) : 308 M$, en hausse de 42 M$, ou 16 % (exercice - 1 248 M$, en hausse de 52 M$, ou 4 %). Bénéfice net sous-jacent - Protection individuelle 1), 4) : 362 M$, en hausse de 52 M$, ou 17 % (exercice - 1 347 M$, en hausse de 146 M$, ou 12 %). Charges de l'Organisation internationale et autres 1), 4) : perte nette de (110) M$, augmentation de (13) M$ de la perte nette, ou 13 % [exercice - perte nette de (370) M$, augmentation de (6) M$ de la perte nette, ou 2 %].

s'est établi à 1 094 M$, en hausse de 129 M$, ou 13 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 4 201 M$, en hausse de 345 M$, ou 9 %, par rapport à 2024); le bénéfice par action sous-jacent s'est chiffré à 1,96 $, en hausse de 17 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 7,45 $, en hausse de 12 % par rapport à 2024); le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 19,1 % (exercice - 18,2 %). Le bénéfice net déclaré s'est établi à 722 M$, en hausse de 485 M$, ou 205 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 3 472 M$, en hausse de 423 M$, ou 14 %, par rapport à 2024); le bénéfice par action déclaré 2) s'est chiffré à 1,29 $, en hausse de 215 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 6,15 $, en hausse de 17 % par rapport à 2024); le rendement des capitaux propres déclaré 1) s'est établi à 12,6 % (exercice - 15,1 %).

s'est chiffré à 1,29 $, en hausse de 215 % par rapport au quatrième trimestre de 2024 (exercice - 6,15 $, en hausse de 17 % par rapport à 2024); le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 12,6 % (exercice - 15,1 %). L'actif géré1) s'est chiffré à 1 605 G$, en hausse de 62 G$, ou 4 %, par rapport au 31 décembre 2024.

« La Sun Life a produit des résultats solides au quatrième trimestre, grâce à une exécution rigoureuse. Le bénéfice net sous-jacent a atteint 1,1 G$, contribuant à la croissance du bénéfice par action sous-jacent de 17 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent et au rendement des capitaux propres sous-jacent de 19,1 % », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life.

« Notre stratégie diversifiée, alliée à notre accent sur les Clients et notre raison d'être, a démontré sa force et sa résilience au cours du trimestre. Nous avons affiché des résultats et des souscriptions solides en Asie, des souscriptions de produits de gestion de patrimoine vigoureuses au Canada, et des progrès notables à Gestion SLC, qui a dépassé sa cible pour la Journée de l'investisseur. Nous sommes aussi satisfaits de la croissance des résultats et des souscriptions dans le secteur de l'assurance-maladie en excédent de perte aux États-Unis. »

« Nous avons clôturé 2025 avec une croissance de 9 % du bénéfice net sous-jacent, de solides souscriptions en gestion d'actifs, en gestion de patrimoine, en santé et en protection, et une augmentation de 17 % de la marge sur services contractuels liée aux affaires nouvelles. Notre ratio du TSAV s'est établi à 157 %, et nous avons progressé sur le plan de nos objectifs à moyen terme, avec un rendement des capitaux propres sous-jacent de 18,2 %, une croissance du bénéfice par action sous-jacent de 12 %, et un ratio de distribution de 47 % », a ajouté M. Strain.

____________________________

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document et de notre rapport de gestion pour la période close le 31 décembre 2025 (le « rapport de gestion annuel de 2025 »).

2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire.

3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, le type d'activité Gestion de patrimoine et d'actifs a été renommé Gestion d'actifs et de patrimoine.

4) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.



Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T4 25 T4 24 2025 2024

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 1 094 965 4 201 3 856

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 722 237 3 472 3 049

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,96 1,68 7,45 6,66

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 1,29 0,41 6,15 5,26

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 19,1 % 16,5 % 18,2 % 17,2 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 12,6 % 4,0 % 15,1 % 13,6 % Croissance T4 25 T4 24 2025 2024

Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine

(en millions de dollars)1) 59 861 60 999 236 911 196 074

Souscriptions - santé et protection collective (en millions de dollars)1) 1 803 1 270 3 416 2 737

Souscriptions - protection individuelle (en millions de dollars)1) 1 027 743 3 751 2 983

Actif géré (en milliards de dollars)1), 3) 1 605 1 543 1 605 1 543

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 440 306 1 727 1 473 Solidité financière T4 25 T4 24





Ratios du TSAV (à la clôture de la période)4)









Financière Sun Life inc. 157 % 152 %





Sun Life du Canada5) 140 % 146 %





Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1), 6) 23,5 % 20,1 %





____________________________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document et de notre rapport de gestion pour la période close le 31 décembre 2025 (le « rapport de gestion annuel de 2025 »). 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour. 4) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 5) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 6) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 11,3 G$ au 31 décembre 2025 (31 décembre 2024 - 10,3 G$).

Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le T4 2025 et le T4 2024)

(en millions de dollars) T4 25 Bénéfice net sous-jacent par type d'activité1), 2) : Sun Life Gestion

d'actifs Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Gestion d'actifs et de patrimoine 534 370 142 -- 22 -- Santé et protection collective 308 -- 155 153 -- -- Protection individuelle3) 362 -- 120 57 185 -- Charges de l'Organisation internationale et autres3) (110) -- -- -- -- (110) Bénéfice net sous-jacent1) 1 094 370 417 210 207 (110) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires

ordinaires 722 318 307 133 131 (167) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) 13 % 3 % 14 % 30 % 18 % n.s.4) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) 205 % (2) % 21 % n.s4) n.s4) n.s.4) Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de

gestion de patrimoine1) 59 861 50 405 7 232 -- 2 224 -- Souscriptions - santé et protection collective1) 1 803 -- 95 1 682 26 -- Souscriptions - protection individuelle1) 1 027 -- 133 -- 894 -- Variation des flux bruts de gestion d'actifs et des souscriptions de

produits de gestion de patrimoine (en % d'un exercice à l'autre) (2) % (7) % 46 % -- 8 % -- Variation des souscriptions - santé et protection collective (en %

d'un exercice à l'autre) 42 % -- 8 % 45 % 24 % -- Variation des souscriptions - protection individuelle (en % d'un

exercice à l'autre) 38 % -- (6) % -- 49 % --

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion annuel de 2025. 2) Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 4) Non significatif.

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 1 094 M$, en hausse de 129 M$, ou 13 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine 1) en hausse de 48 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et des produits tirés des honoraires à la gestion de patrimoine au Canada, hausse des produits tirés des honoraires, déduction faite des charges, à la MFS 2) , et hausse du bénéfice tiré des honoraires, contrebalancées par la baisse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC.

en hausse de 48 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et des produits tirés des honoraires à la gestion de patrimoine au Canada, hausse des produits tirés des honoraires, déduction faite des charges, à la MFS , et hausse du bénéfice tiré des honoraires, contrebalancées par la baisse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC. Santé et protection collective 1) en hausse de 42 M$ : amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et croissance des affaires au Canada, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts de distribution aux Garanties collectives aux États-Unis.

en hausse de 42 M$ : amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et croissance des affaires au Canada, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts de distribution aux Garanties collectives aux États-Unis. Protection individuelle 1), 3) en hausse de 52 M$ : croissance des affaires, résultats favorables au chapitre de la mortalité et hausse des bénéfices liés aux placements en Asie, et résultats favorables au chapitre de la mortalité aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la diminution de l'apport des coentreprises en Asie.

en hausse de 52 M$ : croissance des affaires, résultats favorables au chapitre de la mortalité et hausse des bénéfices liés aux placements en Asie, et résultats favorables au chapitre de la mortalité aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la diminution de l'apport des coentreprises en Asie. Charges de l'Organisation internationale et autres1), 3) : augmentation de (13) M$ de la perte nette reflétant la hausse des coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC.

______________________ 1) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité », du présent document, pour plus de renseignements sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les types d'activité dans les secteurs d'activité/organisations de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025. 2) MFS Investment Management (la « MFS »). 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 722 M$, en hausse de 485 M$, ou 205 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Les variations des produits tirés des placements exonérés d'impôt principalement à l'Organisation internationale 1) reflétant des pertes plus élevées à l'exercice précédent.

reflétant des pertes plus élevées à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence sur les résultats de l'exercice précédent d'une perte de valeur de 186 M$ sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam et d'une charge pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

L'incidence défavorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction.

L'incidence des marchés stable par rapport à l'exercice précédent, l'incidence favorable des marchés des actions et l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers2) ayant été contrebalancées par d'autres incidences défavorables des marchés et des taux d'intérêt.

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 19,1 %, et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 12,6 % (quatrième trimestre de 2024 - 16,5 % et 4,0 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 157 %.

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs : Leader mondial en gestion d'actifs

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs s'est chiffré à 370 M$, en hausse de 10 M$, ou 3 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS en hausse de 11 M$ (en hausse de 8 M$ en dollars américains) : hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt 3) s'est établie à 40,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 40,5 % à l'exercice précédent.

en hausse de 11 M$ (en hausse de 8 M$ en dollars américains) : hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt s'est établie à 40,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 40,5 % à l'exercice précédent. Gestion SLC en baisse de 1 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires contrebalancée par la baisse des produits tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires3) a augmenté de 25 % en raison de la mobilisation de capitaux et de la hausse des honoraires de gestion immobilière. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires3) s'est chiffrée à 27,5 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 23,0 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 318 M$, en baisse de 8 M$, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 1 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Les flux bruts de gestion d'actifs4) ont diminué de 3,6 G$, ou 7 %, en raison de la baisse des flux bruts à Gestion SLC partiellement contrebalancée par la hausse des flux bruts à la MFS.

Le total de l'actif géré3) s'est chiffré à 1 154 G$ au quatrième trimestre de 2025 (quatrième trimestre de 2024 - 1 121 G$), et il se composait d'un actif de 894 G$ (651 G$ US) provenant de la MFS (quatrième trimestre de 2024 - 871 G$ et 606 G$ US) et d'un actif de 260 G$ provenant de Gestion SLC (quatrième trimestre de 2024 - 250 G$). Les sorties nettes totales de 19,5 G$ de Gestion d'actifs au quatrième trimestre de 2025 (quatrième trimestre de 2024 - sorties nettes de 14,3 G$) reflètent les sorties nettes de 25,4 G$ (18,2 G$ US) de la MFS (quatrième trimestre de 2024 - sorties nettes de 28,5 G$ et de 20,4 G$ US) attribuables aux sorties nettes aux affaires individuelles reflétant les sorties de capitaux soutenues sur les marchés américains des actions par les investisseurs individuels, et au rééquilibrage du portefeuille institutionnel, partiellement contrebalancés par les entrées nettes de 5,9 G$ de Gestion SLC (quatrième trimestre de 2024 - entrées nettes de 14,1 G$) en raison de la mobilisation de capitaux.

Le 1er janvier 2026, nous avons étendu et officialisé notre pilier de gestion d'actifs, Gestion d'actifs Sun Life. En plus de la MFS et de Gestion SLC, Gestion d'actifs Sun Life comprend maintenant la participation de la Sun Life dans Aditya Birla Sun Life Asset Management, qui faisait auparavant partie de notre secteur d'activité Asie, ainsi que les activités de transfert des risques liés aux régimes de retraite de la Sun Life, qui faisaient auparavant partie de notre secteur d'activité Canada. Cette nouvelle structure aidera à accélérer la croissance de nos activités de gestion d'actifs, d'assurance et de gestion de patrimoine ainsi qu'à favoriser les partenariats stratégiques dans l'intérêt de nos Clients. Depuis le 1er janvier 2026, les résultats financiers de la gestion d'actifs à la Sun Life reflètent cette nouvelle structure.

La MFS vise à combler les besoins des Clients en proposant une vaste gamme de produits de placement. La MFS a continué d'enregistrer de solides rendements pour ses fonds de titres à revenu fixe, générant des entrées nettes3) de 5,5 G$ US pour cette catégorie d'actifs durant l'exercice.

BentallGreenOak (« BGO ») a officiellement lancé ses premières stratégies industrielles américaines, soutenues par un co-investissement dans un centre de données, ayant mobilisé 800 M$ US au quatrième trimestre. BGO montre ainsi sa capacité à développer la prochaine génération d'infrastructures numériques et d'installations logistiques à forte intensité énergétique. De plus, BGO et Stoneweg Spain5) ont lancé une coentreprise stratégique afin de procurer des solutions d'habitation modernes, souples et durables, avec un investissement total prévu de 500 M€.

_______________________ 1) Les résultats du quatrième trimestre de 2025 reflètent des produits tirés des placements exonérés d'impôt de 49 M$, soit un montant inférieur aux prévisions (quatrième trimestre de 2024 - produits tirés des placements exonérés d'impôt de 234 M$, soit un montant inférieur aux prévisions. 2) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 3) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion annuel de 2025. 4) Par rapport à l'exercice précédent. 5) Stoneweg est une société de gestion de placements alternatifs d'envergure mondiale spécialisée dans l'immobilier, dont le siège social se situe à Genève, en Suisse et qui fait partie du SWI Group.

InfraRed Capital Partners (« InfraRed ») a lancé un instrument d'infrastructure numérique, de concert avec Pantheon, un investisseur chef de file sur les marchés privés mondiaux, permettant d'investir dans des centres de données et des tours de télécommunication en Europe, en Amérique du Nord et en Australasie, soulignant l'expérience d'InfraRed dans le numérique. De plus, InfraRed a acquis une participation majoritaire dans NxN Data Centers, une plateforme de centres de données de nouvelle génération basée en Espagne, afin de fournir des infrastructures de centres de données de premier ordre dans un paysage numérique en pleine croissance.

Pour la deuxième année de suite, Gestion SLC a remporté le prix 2025 Insurance Investor North American Award for Insurance Investment Strategy of the Year, en reconnaissance de son engagement à bâtir des stratégies de placement réfléchies et résilientes avec nos Clients.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est chiffré à 417 M$, en hausse de 51 M$, ou 14 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant les facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 41 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré.

en hausse de 41 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré. Santé et protection collective en hausse de 2 M$ : croissance des affaires et résultats favorables au chapitre de la mortalité largement contrebalancés par les résultats moins favorables au chapitre de la morbidité.

en hausse de 2 M$ : croissance des affaires et résultats favorables au chapitre de la mortalité largement contrebalancés par les résultats moins favorables au chapitre de la morbidité. Protection individuelle en hausse de 8 M$ : résultats favorables au chapitre de l'assurance.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 307 M$, en hausse de 54 M$, ou 21 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et de l'incidence favorable des marchés, reflétant principalement l'incidence améliorée des taux d'intérêt partiellement contrebalancée par l'incidence défavorable autre des marchés des actions.

Souscriptions au Canada1) :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 7 G$, en hausse de 46 %, en raison des Régimes collectifs de retraite (les « RCR ») et de l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions aux RCR reflètent les solides souscriptions de régimes à prestations déterminées jumelées au calendrier des ventes de contrats importants par rapport à l'exercice précédent, la hausse des souscriptions de régimes à cotisations déterminées attribuable aux ventes de contrats importants, et la hausse des transferts d'actifs.

Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 95 M$, en hausse de 8 %, reflétant l'augmentation des souscriptions de produits de santé.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 133 M$, en baisse de 6 %, reflétant à la fois la diminution des souscriptions d'assurance-vie avec participation et les solides souscriptions d'assurance-vie sans participation.

En ce qui concerne l'Assurance individuelle, nous avons conservé notre position de chef de file dans les marchés de l'assurance-vie et de l'assurance-santé pour la cinquième année consécutive2). Nous poursuivons notre lancée dans le marché des produits sans participation, où nos souscriptions brutes ont augmenté de 10 % en 2025 par rapport à l'exercice précédent. De plus, la Sun Life a obtenu le titre d'assureur vie et santé de l'année à la dixième remise de prix annuelle d'Insurance Business Canada en reconnaissance de notre engagement à offrir des solutions novatrices et un service à la clientèle exemplaire.

En ce qui concerne la Sun Life Santé, nous avons dominé le marché selon le total des souscriptions3). En 2025, nos souscriptions ont augmenté de 15 % par rapport à l'exercice précédent, reflétant la croissance des ventes de contrats importants. Au quatrième trimestre, nous avons lancé un programme visant à offrir des soins de santé virtuels à des collectivités mal desservies partout au pays, aidant ainsi un plus grand nombre de Canadiens à obtenir les soins dont ils ont besoin. Grâce à des partenariats avec Familles Canada, United Way Greater Toronto et Centraide du Grand Montréal, plus de 10 000 participants recevront sans frais des soins de santé par l'entremise de Dialogue, une des principales plateformes de soins de santé virtuels et de mieux-être au pays.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est établi à 150 M$ US, en hausse de 35 M$ US, ou 30 % (210 M$, en hausse de 49 M$, ou 30 %), par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective en hausse de 27 M$ US : augmentation des résultats aux Garanties collectives reflétant principalement l'amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes, partiellement contrebalancée par la hausse des coûts de distribution.

en hausse de 27 M$ US : augmentation des résultats aux Garanties collectives reflétant principalement l'amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes, partiellement contrebalancée par la hausse des coûts de distribution. Protection individuelle en hausse de 8 M$ US : résultats favorables au chapitre de la mortalité.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 93 M$ US, comparativement à une perte nette déclarée de 1 M$ US à l'exercice précédent (le bénéfice net déclaré s'est établi à 133 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 7 M$ à l'exercice précédent), reflétant l'augmentation du bénéfice net sous-jacent, l'incidence des marchés attribuable surtout à l'amélioration de l'incidence des taux d'intérêt et une charge pour les garanties de frais dentaires au cours de l'exercice précédent, partiellement contrebalancées par les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest.

L'incidence du change n'a pas eu d'effet notable sur la variation du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré.

________________ 1) Par rapport à l'exercice précédent. 2) Part de marché, selon une évaluation de la Life Insurance Marketing and Research Association (la « LIMRA ») fondée sur les primes annualisées et des primes excédentaires de 10 % enregistrées depuis le début de l'exercice au troisième trimestre de 2025. 3) Part de marché, selon une évaluation de la LIMRA fondée sur les souscriptions depuis le début de l'exercice au troisième trimestre de 2025.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 1 206 M$ US, en hausse de 45 % (1 682 M$, en hausse de 45 %), principalement en raison des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes, des ventes de contrats importants d'assurance collective aux Garanties collectives, et de la hausse des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid.

Nous continuons de simplifier les garanties et de faciliter l'accès à ces dernières grâce à de nouvelles capacités numériques et à l'amélioration de l'automatisation. Au quatrième trimestre, nous avons collaboré avec Pasito, une plateforme alimentée par l'IA qui joint plus de 200 fournisseurs de services de paie afin d'offrir des conseils personnalisés en matière de garanties collectives. Ce partenariat aide les participants à choisir les régimes qui correspondent à leurs besoins et à leur budget et qui complètent le mieux leur couverture en matière de soins de santé, favorisant ainsi un meilleur engagement et une prise de décisions plus éclairées de la part des participants.

Nous avons aussi simplifié le processus de demande de règlement pour l'assurance-maladie complémentaire en améliorant le traitement direct et en offrant une intégration plus automatisée des demandes de règlement. Ces changements ont permis d'augmenter la satisfaction1) de la clientèle de 20 points en 2025 ainsi que d'accélérer le versement de règlements aux participants de 55 % d'un exercice à l'autre, malgré le fait que le volume des demandes ait augmenté de plus de 70 % au cours de la même période.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice sous-jacent en Asie s'est établi à 207 M$, en hausse de 32 M$, ou 18 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en baisse de 3 M$ : baisse des produits tirés des honoraires liée à la transition des activités de gestion administrative à la plateforme eMPF à Hong Kong.

en baisse de 3 M$ : baisse des produits tirés des honoraires liée à la transition des activités de gestion administrative à la plateforme eMPF à Hong Kong. Protection individuelle2) en hausse de 35 M$ : essor solide et continu des souscriptions et croissance des affaires en vigueur sur la plupart des marchés, résultats favorables au chapitre de la mortalité sur le marché de la clientèle fortunée, augmentation des bénéfices liés aux placements et baisse des charges, partiellement contrebalancés par la baisse de l'apport de nos coentreprises et les résultats défavorables au chapitre du crédit.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 131 M$, en hausse de 120 M$ par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et d'une perte de valeur sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam au cours de l'exercice précédent, partiellement contrebalancées par l'incidence défavorable des marchés et des modifications des hypothèses et mesures de la direction. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence défavorable des taux d'intérêt et à d'autres incidences liées aux marchés, partiellement contrebalancées par l'amélioration de l'incidence des marchés par actions.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 2 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 1 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie3) :

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 894 M$, en hausse de 49 %, en raison des facteurs suivants : La hausse des souscriptions à Hong Kong découlant de la croissance dans l'ensemble des réseaux. La hausse des souscriptions en Inde et en Indonésie, attribuable principalement au réseau de la bancassurance. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : La baisse des souscriptions sur le marché de la clientèle fortunée dans le réseau de courtiers.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont établis à 2 G$, en hausse de 8 %, en raison de la hausse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe et de fonds d'actions en Inde, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe aux Philippines.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 300 M$ au quatrième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 201 M$ à l'exercice précédent, en raison de la hausse des souscriptions à Hong Kong. Malgré la forte concurrence, les marges sont demeurées solides à Hong Kong, bien qu'elles aient diminué par rapport à l'exercice précédent.

Nous continuons à attacher une grande importance à l'amélioration de l'expérience Client grâce à de meilleures capacités numériques. En Malaisie, les Clients ont bénéficié d'une expérience d'intégration plus rapide. En effet, près des deux tiers d'entre eux ont obtenu une décision de tarification automatisée en moins de deux heures. En Indonésie, nous avons introduit des fonctionnalités automatisées pour les demandes de règlement, offrant à nos Clients un processus plus rapide et plus efficace. Les demandes numériques ont augmenté d'environ huit points de pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Nous avons également lancé l'enregistrement numérique (Digital Check-In) dans nos centres de service à la clientèle, un service de prise de rendez-vous en ligne qui contribue à réduire les temps d'attente.

En décembre, nous avons augmenté notre portée auprès de notre clientèle fortunée en ouvrant un bureau au Dubai International Financial Centre.

____________________________ 1) Les taux de satisfaction de la clientèle sont tirés de sondages mensuels menés auprès des Clients qui ont récemment utilisé nos produits d'assurance-maladie complémentaire. Le taux de satisfaction de la clientèle représente les Clients qui étaient « très satisfaits » de leur expérience au mois de novembre 2025. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 3) Par rapport à l'exercice précédent.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 110 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 97 M$ à l'exercice précédent, reflétant la hausse des coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC.

La perte nette déclarée s'est établie à 167 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 346 M$ à l'exercice précédent, en raison des variations des produits tirés des placements exonérés d'impôt1) reflétant l'augmentation des pertes à l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par la variation de la perte nette sous-jacente.

En 2025, la Sun Life a obtenu de nouveau le titre Great Place to Work® au Canada, aux États-Unis, au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Inde et en Irlande. De plus, en 2025, Gestion SLC a obtenu le prix Best Places to Work in Money Management décerné par Pensions & Investments2) pour la sixième année consécutive. Ces reconnaissances confirment notre engagement à créer un environnement où chaque personne se sent valorisée, soutenue, inspirée, motivée à atteindre son plein potentiel et bien outillée pour offrir avec brio une valeur durable à nos Clients.

L'incidence du change n'a pas eu d'effet notable sur la variation du bénéfice net sous-jacent et a donné lieu à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net déclaré.

______________ 1) Les résultats du quatrième trimestre de 2025 reflètent des produits tirés des placements exonérés d'impôt de 44 M$, soit un montant inférieur aux prévisions (quatrième trimestre de 2024 - produits tirés des placements exonérés d'impôt de 234 M$, soit un montant inférieur aux prévisions). 2) Pensions & Investments, source d'information d'envergure mondiale en gestion de portefeuille.

Table des matières A Mode de présentation de nos résultats



















9 B Sommaire financier



















10 C Rentabilité



















11 D Croissance



















14 E Marge sur services contractuels



















16 F Solidité financière



















18 G Rendement des différents secteurs d'activité



















20

1. Gestion d'actifs



















22

2. Canada



















24

3. États-Unis



















25

4. Asie



















26

5. Organisation internationale



















27 H Mesures financières non conformes aux normes IFRS



















28 I Énoncés prospectifs



















À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

A. Mode de présentation de nos résultats

Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. Pour de plus amples renseignements sur ces secteurs, se reporter à nos états financiers consolidés annuels et intermédiaires et aux notes annexes (les « états financiers consolidés annuels » et les « états financiers consolidés intermédiaires », respectivement, ainsi que les « états financiers consolidés », collectivement) ainsi qu'à nos rapports de gestion intermédiaires et annuels. Nous préparons nos états financiers consolidés intermédiaires non audités selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »), qui correspondent aux exigences comptables du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »). Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS.

À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants présentés dans le présent document peuvent être arrondis.

1. Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. La rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document, la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », de notre rapport de gestion annuel de 2025, ainsi que le dossier de renseignements financiers supplémentaires disponible à l'adresse www.sunlife.com , sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », présentent des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant.

2. Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent document constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. On trouvera à la rubrique I, « Énoncés prospectifs », du présent document des renseignements supplémentaires concernant les énoncés prospectifs et les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses, estimations, attentes et prévisions soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs.

3. Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur la FSL inc., se reporter aux états financiers consolidés, aux rapports de gestion annuels et intermédiaires et à la notice annuelle de la FSL inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Ces documents sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca . Sont en outre déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis les états financiers consolidés annuels de la FSL inc., son rapport de gestion annuel et sa notice annuelle dans le rapport annuel de la FSL inc. sur formulaire 40-F, ainsi que ses rapports de gestion intermédiaires et ses états financiers consolidés intermédiaires sur formulaire 6-K. Les documents déposés auprès de la SEC peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov .

B. Sommaire financier

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T4 25 T3 25 T4 24 2025 2024

Bénéfice net (perte nette)











Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) 1 094 1 047 965 4 201 3 856

Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires

ordinaires 722 1 106 237 3 472 3 049

Bénéfice par action dilué (en dollars)











Bénéfice par action sous-jacent (dilué)1) 1,96 1,86 1,68 7,45 6,66

Bénéfice par action déclaré (dilué) 1,29 1,97 0,41 6,15 5,26

Rendement des capitaux propres (en %)











Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 19,1 % 18,3 % 16,5 % 18,2 % 17,2 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 12,6 % 19,3 % 4,0 % 15,1 % 13,6 %













Croissance T4 25 T3 25 T4 24 2025 2024

Souscriptions











Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de

gestion de patrimoine1) 59 861 62 117 60 999 236 911 196 074

Souscriptions - santé et protection collective1) 1 803 498 1 270 3 416 2 737

Souscriptions - protection individuelle1) 1 027 987 743 3 751 2 983

Total de l'actif géré (en milliards de dollars)1), 2) 1 604,9 1 623,5 1 542,6 1 604,9 1 542,6

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires

nouvelles1) 440 446 306 1 727 1 473













Solidité financière T4 25 T3 25 T4 24





Ratios du TSAV











Financière Sun Life inc. 157 % 154 % 152 %





Sun Life du Canada3) 140 % 138 % 146 %





Ratio de levier financier1), 4) 23,5 % 21,6 % 20,1 %





Valeur comptable par action ordinaire (en dollars) 40,25 40,86 40,63





Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation aux fins du

bénéfice par action de base (en millions) 556 561 575





Nombre d'actions ordinaires en circulation, à la fin (en millions) 554 558 574





1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour. 3) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 4) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 11,3 G$ au 31 décembre 2025 (30 septembre 2025 - 11,2 G$; 31 décembre 2024 - 10,3 G$).

C. Rentabilité

Le tableau suivant présente le rapprochement de notre bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le « bénéfice net déclaré ») et de notre bénéfice net sous-jacent. Tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur le bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré. Certains ajustements et certains éléments importants ont également une incidence sur la MSC, comme les résultats enregistrés au chapitre de la mortalité et les modifications des hypothèses. Se reporter à la rubrique E, « Marge sur services contractuels », du présent document pour plus d'information.



Résultats trimestriels (en millions de dollars, après impôt) T4 25 T3 25 T4 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) par type d'activité1) :





Gestion d'actifs et de patrimoine 534 500 486 Santé et protection collective 308 284 266 Protection individuelle2) 362 361 310 Charges de l'Organisation internationale et autres2) (110) (98) (97) Bénéfice net sous-jacent1) 1 094 1 047 965 À ajouter : Incidence des marchés (179) (14) (179)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (31) (13) 11

Autres ajustements (162) 86 (560) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 722 1 106 237 Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 19,1 % 18,3 % 16,5 % Rendement des capitaux propres déclaré1) 12,6 % 19,3 % 4,0 % Éléments importants attribuables au bénéfice net déclaré et au bénéfice net sous-jacent1) :





Mortalité 55 30 10 Morbidité 17 (28) (22) Déchéances et autres comportements des titulaires de contrat (les « comportements

des titulaires de contrat ») 1 (4) -- Charges (42) (9) (10) Crédit, montant net3) 14 (13) (6) Autres4) 24 29 16

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 3) Le poste Crédit tient compte des modifications de notations des actifs évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, ainsi que de l'incidence des pertes de crédit attendues pour les actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, le dégagement des ajustements au titre du crédit, qui sont présentés dans les bénéfices liés aux placements attendus dans l'analyse des composantes du bénéfice, sont inclus dans ce solde. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 4) D'autres éléments importants sont comptabilisés aux postes Résultat net des activités d'assurance et Résultat net des activités de placement de l'analyse des composantes du bénéfice. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 1 094 M$, en hausse de 129 M$, ou 13 %, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine 1 ) en hausse de 48 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et des produits tirés des honoraires à la gestion de patrimoine au Canada, hausse des produits tirés des honoraires, déduction faite des charges, à la MFS, et hausse du bénéfice tiré des honoraires, contrebalancées par la baisse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC.

en hausse de 48 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et des produits tirés des honoraires à la gestion de patrimoine au Canada, hausse des produits tirés des honoraires, déduction faite des charges, à la MFS, et hausse du bénéfice tiré des honoraires, contrebalancées par la baisse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC. Santé et protection collective 1) en hausse de 42 M$ : amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et croissance des affaires au Canada, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts de distribution aux Garanties collectives aux États-Unis.

en hausse de 42 M$ : amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes aux États-Unis et croissance des affaires au Canada, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts de distribution aux Garanties collectives aux États-Unis. Protection individuelle 1), 2) en hausse de 52 M$ : croissance des affaires, résultats favorables au chapitre de la mortalité et hausse des bénéfices liés aux placements en Asie, et résultats favorables au chapitre de la mortalité aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la diminution de l'apport des coentreprises en Asie.

en hausse de 52 M$ : croissance des affaires, résultats favorables au chapitre de la mortalité et hausse des bénéfices liés aux placements en Asie, et résultats favorables au chapitre de la mortalité aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la diminution de l'apport des coentreprises en Asie. Charges de l'Organisation internationale et autres1), 2) : hausse de (13) M$ de la perte nette reflétant la hausse des coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 722 M$, en hausse de 485 M$, ou 205 %, en raison des facteurs suivants :

Des variations des produits tirés des placements exonérés d'impôt, principalement à l'Organisation internationale 3) , reflétant des pertes plus élevées à l'exercice précédent.

, reflétant des pertes plus élevées à l'exercice précédent. L'augmentation du bénéfice net sous-jacent.

L'incidence sur les résultats de l'exercice précédent d'une perte de valeur de 186 M$ sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam et d'une charge pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

L'incidence défavorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction.

L'incidence des marchés est demeurée stable par rapport à l'exercice précédent, l'incidence favorable des marchés des actions et l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers ayant été contrebalancées par d'autres incidences défavorables des marchés et aux taux d'intérêt.

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est établi à 19,1 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 12,6 % (quatrième trimestre de 2024 - 16,5 % et 4,0 %, respectivement).

1. Incidence des marchés

L'incidence des marchés représente l'écart entre les fluctuations réelles et prévues du marché4). L'incidence des marchés a donné lieu à une diminution de 179 M$ du bénéfice net déclaré, principalement attribuable à d'autres incidences des marchés et des taux d'intérêt, et aux résultats liés aux placements immobiliers.

2. Modifications des hypothèses et mesures de la direction

L'incidence nette des modifications des hypothèses et mesures de la direction a été une diminution de 31 M$ du bénéfice net déclaré, et elle comprend des modifications de méthodes et d'hypothèses à l'égard des contrats d'assurance ainsi que leur incidence connexe. Ces résultats comprennent diverses améliorations mineures. Pour plus de détails, se reporter à la section « Modifications des hypothèses et mesures de la direction, classées par type » de la rubrique E, « Marge sur services contractuels », du présent document.

3. Autres ajustements

Les autres ajustements se sont traduits par une diminution de 162 M$ du bénéfice net déclaré, reflétant les facteurs suivants :

Les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest et l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Des produits tirés des placements exonérés d'impôt inférieurs aux prévisions à l'Organisation internationale 3) .

. Les variations des passifs liés aux acquisitions à Gestion SLC5).

____________________ 1) Se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document pour obtenir un rapprochement du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 3) Les résultats du quatrième trimestre de 2025 reflètent des produits tirés des placements exonérés d'impôt de 49 M$, soit un montant inférieur aux prévisions (quatrième trimestre de 2024 - produits tirés des placements exonérés d'impôt de 234 M$, soit un montant inférieur aux prévisions). 4) Exception faite des taux sans risque, qui sont fondés sur les taux actuels, les fluctuations prévues du marché sont fondées sur nos perspectives à moyen terme, qui sont révisées annuellement. 5) Les montants ont principalement trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers.

4. Éléments relatifs aux résultats

Au quatrième trimestre de 2025, les éléments importants relatifs aux résultats comprenaient :

des résultats favorables au chapitre de la mortalité au Canada, aux États-Unis et en Asie;

des résultats favorables au chapitre de la morbidité au Canada, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables au chapitre de la morbidité aux États-Unis;

des résultats défavorables au chapitre des charges, principalement aux États-Unis, reflétant les volumes des règlements pour les garanties de frais dentaires et les coûts de distribution aux Garanties collectives;

des résultats favorables au chapitre du crédit net, principalement pour les activités au Canada et aux États-Unis;

des résultats autres favorables, principalement pour les activités aux États-Unis, en Asie et au Canada.

5. Impôt sur le résultat

Le taux d'imposition prévu par la loi est influencé par divers éléments, comme des taux d'imposition moins élevés sur le bénéfice imposable dans des territoires étrangers, des produits tirés des placements exonérés d'impôt et d'autres avantages fiscaux durables.

Le budget fédéral canadien de 2025, annoncé le 4 novembre 2025, propose des modifications qui précisent que les produits tirés des placements qui couvrent les risques d'assurance canadiens sont imposables au Canada, même lorsque ceux-ci proviennent d'actifs détenus par une société étrangère affiliée à une compagnie d'assurance canadienne. Les modifications législatives proposées s'appliqueraient à la Sun Life à compter du 1er janvier 2026, et elles ne devraient pas avoir d'incidence significative sur nos états financiers consolidés lorsqu'elles seront adoptées.

Le 4 juillet 2025, le Congrès des États-Unis a adopté la 2025 Budget Reconciliation Act, qui introduisait plusieurs dispositions fiscales, y compris des modifications de l'article de l'Internal Revenue Code régissant la déductibilité de la rémunération des dirigeants. Certaines dispositions de cette loi s'appliquent à la Sun Life, mais elles ne devraient pas avoir d'incidence significative sur nos états financiers consolidés.

Au quatrième trimestre de 2025, le taux d'imposition effectif1) sur le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré s'est établi à 21,3 % et à 28,1 %, respectivement.

6. Incidence du change

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 3 M$ du bénéfice net sous-jacent et n'a pas eu d'incidence importante sur le bénéfice net déclaré.

___________________ 1) Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net déclaré est calculé en fonction du total du bénéfice (de la perte) avant impôt, tel qu'il est présenté à la note 19 de nos états financiers consolidés annuels de 2025. Notre taux d'imposition effectif sur le bénéfice net sous-jacent est calculé en fonction du bénéfice net sous-jacent avant impôt, comme l'explique la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document, et de la charge d'impôt connexe.

D. Croissance

1. Souscriptions et flux bruts



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine par secteur

d'activité1)





Flux bruts de gestion d'actifs 50 405 55 848 54 008 Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine au Canada 7 232 4 076 4 938 Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine en Asie 2 224 2 193 2 053 Total des flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 59 861 62 117 60 999 Souscriptions - santé et protection collective par secteur d'activité1)





Canada 95 98 88 États-Unis 1 682 375 1 161 Asie2) 26 25 21 Total des souscriptions de produits collectifs1) 1 803 498 1 270 Souscriptions - protection individuelle par secteur d'activité1)





Canada 133 130 142 Asie 894 857 601 Total des souscriptions de produits individuels1) 1 027 987 743 MSC - incidence des nouvelles affaires d'assurance (la « MSC liée aux affaires nouvelles »)1) 440 446 306

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) En ce qui a trait au bénéfice net sous-jacent par type d'activité, les activités d'assurance collective en Asie ont été intégrées aux activités en protection individuelle. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025.

Le total des flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine a diminué de 1,1 G$, ou 2 %, d'un exercice à l'autre (0,9 G$1), ou 1 %1), en excluant l'incidence du change).

Les flux bruts de gestion d'actifs ont diminué de 3,5 G$ 1) , ou 6 % 1) , en raison de la baisse des flux bruts à Gestion SLC, partiellement contrebalancée par la hausse des flux bruts enregistrés à la MFS.

, ou 6 % , en raison de la baisse des flux bruts à Gestion SLC, partiellement contrebalancée par la hausse des flux bruts enregistrés à la MFS. Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine au Canada ont augmenté de 2,3 G$, ou 46 %, en raison des souscriptions aux RCR et de l'augmentation des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions aux RCR reflètent les solides souscriptions de régimes à prestations déterminées jumelées au calendrier des ventes de contrats importants par rapport à l'exercice précédent, la hausse des souscriptions de régimes à cotisations déterminées découlant de la vente de contrats importants, et de la hausse des transferts d'actifs.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine enregistrés en Asie ont augmenté de 0,3 G$1), ou 12 %1), en raison de la hausse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe et de fonds d'actions en Inde, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe aux Philippines.

Le total des souscriptions en santé et protection collective a augmenté de 533 M$, ou 42 %, par rapport à l'exercice précédent (540 M$1), ou 43 %1), en excluant l'incidence du change).

Les souscriptions de produits collectifs au Canada ont augmenté de 7 M$, ou 8 %, reflétant la hausse des souscriptions de produits de santé.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis ont augmenté de 527 M$1), ou 45 %1), principalement en raison des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes et des ventes de contrats importants d'assurance collective aux Garanties collectives, et de la hausse des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid.

Le total des souscriptions en protection individuelle a augmenté de 284 M$, ou 38 %, par rapport à l'exercice précédent (294 M$1), ou 40 %1), en excluant l'incidence du change).

Les souscriptions d'assurance individuelles au Canada ont diminué de 9 M$, ou 6 %, reflétant à la fois la diminution des souscriptions d'assurance-vie avec participation et les solides souscriptions d'assurance-vie sans participation.

Les souscriptions de produits individuels en Asie ont augmenté de 303 M$ 1) , ou 50 % 1) , en raison des facteurs suivants : L'augmentation des souscriptions à Hong Kong, en raison de la croissance dans l'ensemble des réseaux. L'augmentation des souscriptions en Inde et en Indonésie attribuable principalement au réseau de la bancassurance. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : La diminution des souscriptions sur le marché de la clientèle fortunée dans le réseau de courtiers.

, ou 50 % , en raison des facteurs suivants :

_________________________ 1) Cette variation exclut l'incidence du change. Pour plus de renseignements sur ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

La MSC liée aux affaires nouvelles représente la croissance découlant des activités de souscriptions au cours de la période. L'incidence des affaires nouvelles d'assurance a donné lieu à une augmentation de 440 M$ de la MSC, comparativement à une augmentation de 306 M$ à l'exercice précédent, en raison de la hausse des souscriptions, principalement à Hong Kong. Malgré la forte concurrence, les marges sont demeurées solides à Hong Kong, bien qu'elles aient diminué par rapport à l'exercice précédent

2. Actif géré

L'actif géré se compose de notre fonds général, des placements pour le compte des titulaires de contrat lié à des fonds distincts (les « fonds distincts ») et d'actifs de tiers gérés par la Compagnie. Les actifs de tiers gérés se composent des fonds institutionnels et des fonds gérés, ainsi que d'autres actifs gérés liés à nos coentreprises.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T2 25 T1 25 T4 24 Actif géré1), 2)









Actif du fonds général 231 889 230 034 220 671 223 310 221 935 Actif des fonds distincts 166 566 164 895 155 616 149 650 148 786 Actifs de tiers gérés1)









Fonds offerts aux particuliers 666 852 679 905 647 193 645 183 648 515 Fonds institutionnels, fonds gérés et autres 591 829 601 126 567 290 579 587 568 437 Total des actifs de tiers gérés1) 1 258 681 1 281 031 1 214 483 1 224 770 1 216 952 Ajustements de consolidation2) (52 272) (52 497) (49 564) (46 092) (45 057) Total de l'actif géré1), 2) 1 604 864 1 623 463 1 541 206 1 551 638 1 542 616

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour.

L'actif géré a augmenté de 62,2 G$, ou 4 %, par rapport au 31 décembre 2024, principalement en raison des facteurs suivants :

i) Les fluctuations favorables du marché, qui ont eu une incidence de 141,0 G$ sur la valeur des fonds distincts, des fonds offerts aux particuliers, des fonds institutionnels et des fonds gérés. ii) Une augmentation de 10,0 G$ de l'actif géré du fonds général, principalement en raison de la croissance de la juste valeur nette liée à la variation des taux d'intérêt et des écarts de crédit, et de la croissance des affaires et des activités liées au capital, partiellement contrebalancées par l'incidence défavorable du change. iii) Une augmentation de 5,0 G$ découlant principalement de la croissance des affaires. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : iv) Une diminution de 49,2 G$ découlant de l'incidence du change (excluant l'incidence de l'actif du fonds général). v) Les sorties nettes des fonds distincts et des actifs de tiers gérés de 36,9 G$. vi) Les distributions aux Clients de 7,6 G$.

Les sorties nettes des fonds distincts et des actifs de tiers gérés se chiffrant à 20,2 G$ au trimestre considéré se composaient des éléments suivants :













(en milliards de dollars) T4 25 T3 25 T2 25 T1 25 T4 24 Flux liés aux fonds distincts et aux actifs de tiers gérés, montant net :









MFS (25,4) (1,2) (19,8) (11,6) (28,5) Gestion SLC 5,9 5,2 4,1 2,9 14,1 Canada, Asie et autres (0,7) (0,4) 1,8 2,3 0,8 Total des flux liés aux fonds distincts et aux actifs de tiers gérés,

montant net (20,2) 3,6 (13,9) (6,4) (13,6)

Les actifs de tiers gérés ont augmenté de 41,7 G$, ou 3 %, par rapport au 31 décembre 2024, principalement en raison des facteurs suivants :

i) Les fluctuations favorables du marché de 132,2 G$. ii) Une augmentation de 5,0 G$ découlant principalement de la croissance des affaires. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : iii) L'incidence du change de 50,8 G$. iv) Les sorties nettes de 37,0 G$. v) Les distributions aux Clients de 7,6 G$.

E. Marge sur services contractuels

La MSC représente une source de la valeur stockée des bénéfices futurs liés aux activités d'assurance, et elle est admissible à titre de capital disponible aux fins du TSAV. La MSC est une composante des passifs relatifs aux contrats d'assurance. Le tableau suivant présente les variations de la MSC, y compris sa comptabilisation dans le bénéfice net de la période, ainsi que la croissance des nouvelles activités de souscription d'assurance.

(en millions de dollars) Pour l'exercice complet clos

le 31 décembre 2025 Pour l'exercice complet clos

le 31 décembre 2024 Au début de la période 13 366 11 786 Incidence des nouvelles affaires d'assurance1) 1 727 1 473 Fluctuations attendues du rendement des actifs et des taux arrêtés1) 774 703 Profits (pertes) liés aux résultats découlant des activités d'assurance1) (88) (77) MSC comptabilisée à l'égard des services rendus (1 263) (1 135) Variation interne de la MSC1), 2) 1 150 964 Incidence des marchés et autres1) 275 124 Incidence de la variation des hypothèses1) 49 30 Incidence du change (348) 462 Variation totale de la MSC 1 126 1 580 Marge sur services contractuels à la fin de la période3) 14 492 13 366

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) La variation interne de la MSC est une composante de la variation totale de la MSC et de la génération interne de capital. 3) Le total de la MSC pour la Compagnie présenté ci-dessus comprend la MSC sur les contrats d'assurance émis de 14 166 M$ (31 décembre 2024 - 13 028 M$), déduction faite de la MSC sur les contrats de réassurance détenus de (326) M$ [31 décembre 2024 - (338) M$].

Le total de la MSC s'établissait à 14,5 G$ à la fin du quatrième trimestre de 2025, soit une augmentation de 1,1 G$, ou 8 %, par rapport au 31 décembre 2024.

La variation interne de la MSC était attribuable à l'incidence des affaires nouvelles d'assurance, reflétant les solides souscriptions et marges bénéficiaires en Asie, principalement à Hong Kong, et les souscriptions de protection individuelle au Canada.

Des résultats défavorables ont été enregistrés au chapitre de l'assurance au Canada et aux États-Unis.

L'incidence favorable des marchés et autres découle des résultats au chapitre des intérêts et des actions.

L'incidence de la modification des hypothèses comprend l'incidence favorable des mises à jour au chapitre de la mortalité au Canada et de l'amélioration des modèles pour l'ensemble des secteurs d'activité, partiellement contrebalancées par les mises à jour défavorables au chapitre des comportements des titulaires de contrat et des charges.

L'incidence du change a été défavorable, principalement en Asie.

Modifications des hypothèses et mesures de la direction, classées par type

L'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur la MSC découle des contrats d'assurance évalués en vertu de la méthode d'évaluation générale et de la méthode fondée sur les honoraires variables (la « MHV »), ainsi que de leur incidence connexe. Dans le cas des contrats d'assurance évalués en vertu de la méthode d'évaluation générale, l'incidence est comptabilisée dans la MSC en fonction de taux d'actualisation arrêtés. Dans le cas des contrats d'assurance évalués en vertu de la MHV, l'incidence est comptabilisée dans la MSC en fonction de taux d'actualisation courants. Le tableau suivant présente l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré et la MSC pour le trimestre clos le 31 décembre 2025.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025



(en millions de dollars) Incidence sur le

bénéfice net

déclaré (après

impôt)1), 2) Différé dans la MSC

(avant impôt)2), 3), 4) Commentaires Mortalité/morbidité -- (10) Mises à jour mineures. Comportements des titulaires de contrat 2 1 Mises à jour mineures. Charges -- (9) Mises à jour mineures. Données financières (17) 3 Mises à jour mineures. Amélioration des modèles et autres (16) (55) Améliorations diverses et modifications de méthodes. Incidence totale des modifications des hypothèses (31) (70)



1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré est présentée intégralement pour le résultat net des activités d'assurance et le résultat net des activités de placement, et elle exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation. 2) La MSC est présentée avant impôt étant donné que cette présentation reflète les variations des passifs relatifs aux contrats d'assurance, tandis que le bénéfice net déclaré est présenté après impôt afin de refléter l'incidence sur le capital. 3) L'incidence de la variation de 49 M$ des hypothèses relatives au report de la MSC comprend un montant de (6) M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, un montant de (14) M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, un montant de 139 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 et un montant de (70) M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, tel qu'il est mentionné dans le tableau ci-dessus. 4) L'incidence totale des modifications des hypothèses constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS à l'égard des montants différés dans la MSC. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2025.

F. Solidité financière

(en millions de dollars, sauf indication contraire) T4 25 T3 25 T2 25 T1 25 T4 24 Ratio du TSAV1)









Financière Sun Life inc. 157 % 154 % 151 % 149 % 152 % Sun Life du Canada 140 % 138 % 141 % 141 % 146 % Capital









Titres de créance subordonnés 8 171 7 176 6 180 6 179 6 179 Instruments de capital novateurs2) 200 200 200 200 200 Capitaux propres du compte des contrats avec participation 696 644 600 547 496 Participations ne donnant pas le contrôle 264 289 61 74 76 Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 2 239 2 239 2 239 2 239 2 239 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3) 22 293 22 817 22 284 23 179 23 318 Marge sur services contractuels4) 14 492 14 406 13 675 13 619 13 366 Total du capital 48 355 47 771 45 239 46 037 45 874 Ratio de levier financier4), 5) 23,5 % 21,6 % 20,4 % 20,1 % 20,1 % Dividendes









Ratio de distribution sous-jacent5) 47 % 47 % 49 % 46 % 50 % Dividendes par action ordinaire (en dollars) 0,920 0,880 0,880 0,840 0,840 Valeur comptable par action ordinaire (en dollars) 40,25 40,86 39,57 40,84 40,63

1) Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 2) Les instruments de capital novateurs désignent les titres échangeables de la Fiducie de capital Sun Life (les « SLEECS »); se reporter à la rubrique J, « Gestion du capital et des liquidités », du rapport de gestion annuel de 2025. 3) Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires, déduction faite des actions privilégiées et des autres instruments de capitaux propres. 4) Le calcul du ratio de levier financier a été mis à jour afin d'inclure le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 11,3 G$ au 31 décembre 2025 (30 septembre 2025 - 11,2 G$; 30 juin 2025 - 10,6 G$; 31 mars 2025 - 10,5 G$; 31 décembre 2024 - 10,3 G$). 5) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

1. Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie

Le Bureau du surintendant des institutions financières a établi pour le Canada le cadre de capital réglementaire appelé le « Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie ». Le TSAV mesure la suffisance du capital des assureurs en ayant recours à une approche fondée sur le risque, et il comprend des éléments qui contribuent à la solidité financière de l'assureur en période de crise, de même que des éléments qui contribuent à la protection des titulaires de contrat et des créanciers en cas de liquidation.

La FSL inc. est une société d'assurance inactive et elle est assujettie à la ligne directrice TSAV. La Sun Life du Canada, principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc., est également assujettie au TSAV.

Le ratio du TSAV de la FSL inc. s'établissait à 157 % au 31 décembre 2025, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2024, en raison de la génération interne de capital et de l'émission de titres de créance subordonnés, partiellement contrebalancées par les versements de dividendes aux actionnaires, les rachats d'actions, les activités de fusions et d'acquisitions, et les modifications de scénario.

Le ratio du TSAV de la Sun Life du Canada s'établissait à 140 % au 31 décembre 2025, en baisse de 6 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2024, en raison de la génération interne de capital, laquelle a été plus que contrebalancée par les versements de dividendes à la FSL inc., les activités de fusions et d'acquisitions, et les modifications de scénarios.

Pour les deux périodes, le ratio du TSAV de la Sun Life du Canada était largement supérieur au ratio de surveillance de 100 % et au ratio réglementaire minimal de 90 % prévus par le BSIF.

2. Capital

Notre capital total se compose des titres de créance subordonnés et des autres instruments de capital, de la MSC, des capitaux propres du compte des contrats avec participation et du total des capitaux propres attribuables aux actionnaires, lequel comprend les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les actions privilégiées et les autres instruments de capitaux propres, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle. Au 31 décembre 2025, notre capital total s'établissait à 48,4 G$, en hausse de 2,5 G$ par rapport au 31 décembre 2024. L'augmentation du capital total comprend le bénéfice net déclaré de 3 472 M$, une augmentation de 1 126 M$ de la MSC, l'émission de débentures non garanties subordonnées de série 2025-1 à taux variable différé de 4,14 % d'un montant en capital de 1 000 M$ et l'émission de débentures non garanties subordonnées de série 2025-2 à taux variable différé de 4,56 % d'un montant en capital de 1 000 M$, lesquelles sont présentées en détail ci-dessous, des profits nets latents sur les actifs à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de 255 M$, et des participations ne donnant pas le contrôle de 221 M$ reflétant l'augmentation de notre participation dans Bowtie1). Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par le versement de dividendes de 1 975 M$ sur les actions ordinaires de la FSL inc. (les « actions ordinaires »), une diminution de 1 707 M$ découlant du rachat et de l'annulation d'actions ordinaires qui sont présentés en détail ci-dessous, et l'incidence défavorable du change de 899 M$ incluse dans les autres éléments du résultat global.

Au quatrième trimestre de 2025, la génération interne de capital2) s'est établie à 651 M$, ce qui mesure la variation du capital, déduction faite des dividendes, en excédent des exigences du TSAV, excluant l'incidence des marchés et d'autres éléments non récurrents. La génération interne de capital a été stimulée par le bénéfice net sous-jacent et par la MSC liée aux affaires nouvelles, partiellement contrebalancées par les paiements de dividendes aux actionnaires.

Notre situation de capital et notre liquidité demeurent excellentes, soutenues par un ratio du TSAV de 157 % pour la FSL inc., un ratio de levier financier de 23,5 %2), ainsi qu'un montant de 2,4 G$ en trésorerie et en autres actifs liquides2) au 31 décembre 2025 pour la FSL inc.3) (31 décembre 2024 - 1,4 G$).

Opérations sur les capitaux propres

Le 30 juin 2025, 2 664 916 actions sur les 4 982 669 actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A de série 9QR (les « actions de série 9QR ») ont été converties en actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A de série 8R (les « actions de série 8R »), à raison de une contre une, et 1 400 actions sur les 6 217 331 actions de série 8R ont été converties en actions de série 9QR, à raison de une contre une. Par conséquent, au 30 juin 2025, la FSL inc. comptait 8 880 847 actions de série 8R et 2 319 153 actions de série 9QR émises et en circulation.

Le 11 septembre 2025, la FSL inc. a émis des débentures non garanties subordonnées de série 2025-1 à taux variable différé de 4,14 % arrivant à échéance en 2037 d'un montant en capital de 1 G$ (le « placement de débentures de septembre 2025 »). Le 3 décembre 2025, la FSL inc. a émis des débentures non garanties subordonnées de série 2025-2 à taux variable différé de 4,56 % arrivant à échéance en 2040 d'un montant en capital de 1 G$ (le « placement de débentures de décembre 2025 »). Le produit net du placement de débentures de septembre 2025 et du placement de débentures de décembre 2025 sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour soutenir l'acquisition par la FSL inc. des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak et Crescent Capital Group LP, des investissements dans des filiales, le remboursement de dettes et d'autres placements stratégiques.

_____________________________ 1) Le 15 juillet 2025, nous avons acquis une participation additionnelle dans Bowtie Life Insurance Company Limited (« Bowtie »), ce qui s'est traduit par une augmentation de notre participation dans celle-ci d'environ 11 %, compte non tenu de la dilution, pour une participation totale de 55,8 %. La contrepartie totale se composait de 55 M$ en trésorerie. Pour plus de détails, se reporter à la note 3 de nos états financiers consolidés annuels de 2025. 2) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus d'information, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 3) La FSL inc. (la société mère ultime) et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive.

Offres publiques de rachat dans le cours normal des activités

Le 29 août 2024, la FSL inc. a amorcé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, laquelle est demeurée en vigueur jusqu'au 6 juin 2025 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024 »).

Le 4 juin 2025, la FSL inc. a annoncé que le BSIF et la Bourse de Toronto (la « TSX ») avaient approuvé le renouvellement anticipé précédemment annoncé de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au 4 juin 2025, la FSL inc. avait acheté, par l'intermédiaire de la TSX, d'autres bourses canadiennes ou d'autres plateformes de négociation canadiennes, 14 429 085 des 15 000 000 d'actions ordinaires qu'elle était autorisée à racheter en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024. En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée de la FSL inc. (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2025 »), celle-ci est autorisée à racheter jusqu'à 10 570 915 actions ordinaires, soit le nombre restant de 570 915 actions ordinaires qu'elle n'avait pas rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024 ainsi que 10 000 000 d'actions ordinaires additionnelles. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2025 a débuté le 9 juin 2025 et se poursuivra jusqu'au 21 mai 2026, ou jusqu'à une date antérieure que la FSL inc. pourrait déterminer. Toute action ordinaire rachetée par la FSL inc. en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2025 sera annulée ou utilisée dans le cadre de certains régimes incitatifs réglés en instruments de capitaux propres.

Les actions rachetées et par la suite annulées dans le cadre des deux offres de rachat s'établissaient comme suit :



Résultats trimestriels Cumuls annuels Total1)

T4 25 2025

Actions

ordinaires

rachetées (en

millions) Montant (en millions

de dollars)2) Actions

ordinaires

rachetées

(en millions) Montant (en millions

de dollars)2) Actions

ordinaires

rachetées (en

millions) Montant (en millions

de dollars)2) Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

de 2024 (venue à échéance le 6 juin 2025) -- -- 10,6 863 14,4 1 172 Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

de 2025 4,7 392 10,1 844 10,1 844 Total 4,7 392 20,7 1 707





1) Représente le solde des actions ordinaires rachetées puis annulées à ce jour pendant la durée des offres publiques de rachat dans le cours normal des activités. 2) Exclut l'incidence de la taxe d'accise sur les rachats nets de titres de capitaux propres.

G. Rendement des différents secteurs d'activité



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1)





Gestion d'actifs 370 350 360 Canada 417 422 366 États-Unis 210 147 161 Asie 207 226 175 Organisation internationale (110) (98) (97) Bénéfice net sous-jacent total (perte nette sous-jacente totale)1) 1 094 1 047 965 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires





Gestion d'actifs 318 316 326 Canada 307 414 253 États-Unis 133 98 (7) Asie 131 373 11 Organisation internationale (167) (95) (346) Bénéfice net déclaré total (perte nette déclarée totale) - actionnaires ordinaires 722 1 106 237

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

L'information décrivant les différents secteurs d'activité et leurs divisions respectives est incluse dans notre rapport de gestion annuel de 2025. Tous les facteurs dont il est question dans le présent document et qui ont une incidence sur notre bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré.

1. Gestion d'actifs



Résultats trimestriels Gestion d'actifs (en millions de dollars canadiens) T4 25 T3 25 T4 24 Bénéfice net sous-jacent1) 370 350 360 À ajouter : Incidence des marchés (16) (2) (14)

Actions de la MFS détenues par la direction 1 (3) --

Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3) (19) (21) (14)

Amortissement des immobilisations incorporelles (7) (8) (6)

Autres (11) -- -- Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 318 316 326 Actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 1 154,0 1 175,8 1 121,3 Flux bruts (en milliards de dollars canadiens)1) 50,4 55,8 54,0 Flux nets (en milliards de dollars canadiens)1) (19,5) 4,0 (14,3) MFS (en millions de dollars canadiens)





Bénéfice net sous-jacent1) 312 296 301 À ajouter : Actions de la MFS détenues par la direction 1 (3) --

Autres (11) -- -- Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 302 293 301 Actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 894,0 916,9 871,2 Flux bruts (en milliards de dollars canadiens)1) 39,7 46,9 37,2 Flux nets (en milliards de dollars canadiens)1) (25,4) (1,2) (28,5) MFS (en millions de dollars américains)





Bénéfice net sous-jacent1) 224 215 216 À ajouter : Actions de la MFS détenues par la direction -- (2) --

Autres (8) -- -- Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 216 213 216 Marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS1) 40,0 % 39,2 % 40,5 % Actif net moyen (en milliards de dollars américains)1) 652,9 642,6 630,5 Actif géré (en milliards de dollars américains)1), 4) 651,4 658,7 605,9 Flux bruts (en milliards de dollars américains)1) 28,5 34,1 26,6 Flux nets (en milliards de dollars américains)1) (18,2) (0,9) (20,4) Augmentation (perte) de valeur de l'actif (en milliards de dollars américains) 11,0 24,1 (19,1) Gestion SLC (en millions de dollars canadiens)





Bénéfice net sous-jacent1) 58 54 59 À ajouter : Incidence des marchés (16) (2) (14)

Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3) (19) (21) (14)

Amortissement des immobilisations incorporelles (7) (8) (6) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 16 23 25 Bénéfice tiré des honoraires1) 99 78 79 Marge avant impôt sur le bénéfice tiré des honoraires1), 5) 27,5 % 26,0 % 23,0 % Marge d'exploitation nette avant impôt1), 5) 26,9 % 27,5 % 21,1 % Actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 260,0 258,9 250,1 Flux bruts provenant de l'actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 10,7 8,9 16,8 Flux nets provenant de l'actif géré (en milliards de dollars canadiens)1) 5,9 5,2 14,1 Actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires (en milliards de dollars canadiens)1) 199,7 199,5 192,7 Flux bruts provenant de l'actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires (en milliards de dollars canadiens)1) 10,5 7,8 8,6 Flux nets provenant de l'actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires (en milliards de dollars canadiens)1) 6,7 4,9 6,5 Actif administré (en milliards de dollars canadiens)1) 18,5 18,0 15,9 Mobilisation de capitaux (en milliards de dollars canadiens)1) 6,4 5,6 10,2 Déploiement de capital (en milliards de dollars canadiens)1) 10,6 7,4 6,3

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 15 M$ au quatrième trimestre de 2025 (troisième trimestre de 2025 - 12 M$; quatrième trimestre de 2024 - 13 M$). 3) Reflète des variations des paiements futurs estimatifs au titre des options d'achat des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC, soit une augmentation de 4 M$ au quatrième trimestre de 2025 (troisième trimestre de 2025 - diminution de néant; quatrième trimestre de 2024 - diminution de 10 M$). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 5 et à la note 11 de nos états financiers consolidés annuels de 2025. 4) La MFS présente des renseignements mensuels sur son actif géré à la rubrique « Corporate Fact Sheet » de son site Web, que l'on peut consulter à l'adresse www.mfs.com/CorpFact . La rubrique « Corporate Fact Sheet » présente également l'actif et le passif de la MFS en fonction des PCGR des États-Unis au 31 décembre 2025. 5) En fonction des 12 derniers mois. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs s'est chiffré à 370 M$, en hausse de 10 M$, ou 3 %, en raison des facteurs suivants :

MFS en hausse de 11 M$ (en hausse de 8 M$ en dollars américains) : hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt 1) s'est établie à 40,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 40,5 % à l'exercice précédent.

en hausse de 11 M$ (en hausse de 8 M$ en dollars américains) : hausse des produits tirés des honoraires découlant de l'augmentation de l'actif net moyen, partiellement contrebalancée par la hausse des charges. La marge d'exploitation nette avant impôt s'est établie à 40,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 40,5 % à l'exercice précédent. Gestion SLC en baisse de 1 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires contrebalancée par la baisse des produits tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires1) a augmenté de 25 % en raison de la mobilisation de capitaux et de l'augmentation des honoraires liés à la gestion immobilière. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires1) s'est établie à 27,5 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 23,0 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 318 M$, en baisse de 8 M$, ou 2 %.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 1 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Croissance

Comparaison entre 2025 et 2024

L'actif géré de Gestion d'actifs s'est établi à 1 154,0 G$, en hausse de 32,7 G$, ou 3 %, par rapport au 31 décembre 2024, en raison des facteurs suivants :

Les variations de la valeur de l'actif net de 80,2 G$ partiellement contrebalancées par ce qui suit :

Les sorties nettes de 39,9 G$.

Les distributions aux Clients de 7,6 G$.

L'actif géré de la MFS a augmenté de 45,6 G$ US, ou 8 %, par rapport au 31 décembre 2024, en raison du facteur suivant :

Une augmentation de la valeur de l'actif de 87,1 G$ US découlant de la hausse des marchés des actions, partiellement contrebalancée par des sorties nettes de 41,5 G$ US.

L'actif géré de Gestion SLC a augmenté de 9,9 G$, ou 4 %, par rapport au 31 décembre 2024, en raison des facteurs suivants :

Les entrées nettes de 18,2 G$, partiellement contrebalancées par les distributions aux Clients de 7,6 G$ et les variations de la valeur de l'actif de 0,7 G$.

Les entrées nettes se composaient de la mobilisation de capitaux et des versements des Clients, qui ont totalisé 34,9 G$, partiellement contrebalancées par des sorties de 16,7 G$.

L'actif géré lié au bénéfice tiré des honoraires de Gestion SLC a augmenté de 7,0 G$, ou 4 %, par rapport au 31 décembre 2024, en raison des facteurs suivants :

Les entrées nettes de 25,8 G$, partiellement contrebalancées par les distributions aux Clients de 13,4 G$ et les variations de la valeur de l'actif de 5,5 G$.

Les entrées nettes se composaient du déploiement de capital et des versements des Clients, qui ont totalisé 39,3 G$, partiellement contrebalancés par des sorties de 13,4 G$.

_____________________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

2. Canada



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Gestion d'actifs et de patrimoine1) 142 120 101 Santé et protection collective1) 155 197 153 Protection individuelle1) 120 105 112 Bénéfice net sous-jacent1) 417 422 366 À ajouter : Incidence des marchés (92) (8) (106)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (6) 6 (1)

Amortissement des immobilisations incorporelles (7) (6) (6)

Autres (5) -- -- Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 307 414 253 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1) 30,1 % 29,2 % 23,0 % Rendement des capitaux propres déclaré (en %)1) 22,2 % 28,6 % 15,9 % Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 7 232 4 076 4 938 Souscriptions - santé et protection collective1) 95 98 88 Souscriptions - protection individuelle1) 133 130 142

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », de notre rapport de gestion annuel de 2025.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 417 M$, en hausse de 51 M$, ou 14 %, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 41 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré.

en hausse de 41 M$ : amélioration des résultats au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré. Santé et protection collective en hausse de 2 M$ : croissance des affaires et résultats favorables au chapitre de la mortalité, contrebalancés en grande partie par les résultats moins favorables au chapitre de la morbidité.

en hausse de 2 M$ : croissance des affaires et résultats favorables au chapitre de la mortalité, contrebalancés en grande partie par les résultats moins favorables au chapitre de la morbidité. Protection individuelle en hausse de 8 M$ : résultats favorables au chapitre de l'assurance.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 307 M$, en hausse de 54 M$, ou 21 %, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et de l'incidence des marchés, reflétant principalement l'amélioration de l'incidence des taux d'intérêt, partiellement contrebalancées par d'autres incidences défavorables des marchés.

Croissance

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Les souscriptions au Canada comprenaient ce qui suit :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 7,2 G$, en hausse de 46 %, en raison de l'augmentation des souscriptions aux RCR et des souscriptions de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle. Les souscriptions aux RCR reflètent les solides souscriptions de régimes à prestations déterminées jumelées au calendrier des ventes de contrats importants par rapport à l'exercice précédent, la hausse des souscriptions de régimes à cotisations déterminées découlant de la vente de contrats importants, et la hausse des transferts d'actifs.

Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 95 M$, en hausse de 8 %, reflétant l'augmentation des souscriptions de produits de santé.

Les souscriptions en protection individuelle se sont établies à 133 M$, en baisse de 6 %, reflétant à la fois la diminution des souscriptions d'assurance-vie avec participation et les solides souscriptions d'assurance-vie sans participation.

3. États-Unis



Résultats trimestriels (en millions de dollars américains) T4 25 T3 25 T4 24 Santé et protection collective1) 109 63 82 Protection individuelle1) 41 44 33 Bénéfice net sous-jacent1) 150 107 115 À ajouter : Incidence des marchés (17) 27 (39)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (4) (39) --

Acquisitions, intégrations et restructurations2) (22) (9) (9)

Amortissement des immobilisations incorporelles (14) (14) (16)

Autres -- -- (52) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 93 72 (1) Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1) 12,3 % 8,8 % 9,5 % Rendement des capitaux propres déclaré (en %)1) 7,6 % 5,9 % (0,1) % Marge après impôt des Garanties collectives (en %)1), 3) 7,5 % 6,9 % 8,3 % Souscriptions - santé et protection collective1) 1 206 273 830

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025. 2) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 3) En fonction du bénéfice net sous-jacent des quatre derniers trimestres. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 150 M$ US, en hausse de 35 M$ US, ou 30 %, en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective en hausse de 27 M$ US : hausse des résultats des Garanties collectives reflétant principalement l'amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes, partiellement contrebalancée par l'augmentation des coûts de distribution.

en hausse de 27 M$ US : hausse des résultats des Garanties collectives reflétant principalement l'amélioration des résultats au chapitre de la morbidité pour l'assurance-maladie en excédent de pertes, partiellement contrebalancée par l'augmentation des coûts de distribution. Protection individuelle en hausse de 8 M$ US : résultats favorables au chapitre de la mortalité.

Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 93 M$ US par rapport à une perte nette déclarée de 1 M$ US à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent, de l'incidence des marchés reflétant principalement l'amélioration de l'incidence des taux d'intérêt, et d'une charge comptabilisée à l'exercice précédent pour les garanties de frais dentaires, partiellement contrebalancées par les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest.

Le change n'a pas eu d'incidence importante sur le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré, respectivement.

Croissance

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 1 206 M$ US, en hausse de 45 %, principalement en raison des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes et des ventes de contrats importants d'assurance collective aux Garanties collectives, et de la hausse des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid.

4. Asie



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Gestion d'actifs et de patrimoine1) 22 30 25 Protection individuelle1), 2), 3) 185 196 150 Bénéfice net sous-jacent1) 207 226 175 À ajouter : Incidence des marchés (43) (44) 16

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (19) 33 13

Acquisitions, intégrations et restructurations (10) 162 (5)

Amortissement des immobilisations incorporelles (4) (4) (188) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 131 373 11 Rendement des capitaux propres sous-jacent (en %)1) 14,3 % 16,2 % 12,6 % Rendement des capitaux propres déclaré (en %)1) 9,1 % 26,8 % 0,8 % Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 2 224 2 193 2 053 Souscriptions - protection individuelle1) 894 857 601 Souscriptions - santé et protection collective1), 2) 26 25 21 MSC liée aux affaires nouvelles2) 300 322 201

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025. 2) En ce qui a trait au bénéfice net sous-jacent par type d'activité, les activités d'assurance collective en Asie ont été intégrées aux activités en protection individuelle. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 207 M$, en hausse de 32 M$, ou 18 %, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en baisse de 3 M$ : baisse des produits tirés des honoraires liée à la transition des activités de gestion administrative vers la plateforme centralisée eMPF à Hong Kong.

en baisse de 3 M$ : baisse des produits tirés des honoraires liée à la transition des activités de gestion administrative vers la plateforme centralisée eMPF à Hong Kong. Protection individuelle1) en hausse de 35 M$ : essor solide et continu des souscriptions et croissance des affaires en vigueur sur la plupart des marchés, résultats favorables au chapitre de la mortalité pour la clientèle fortunée, hausse des bénéfices liés aux placements et diminution des charges, partiellement contrebalancés par la baisse de l'apport des coentreprises et par les résultats défavorables au chapitre du crédit.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 131 M$, en hausse de 120 M$, en raison de la hausse du bénéfice net sous-jacent et d'une perte de valeur sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam à l'exercice précédent, partiellement contrebalancées par l'incidence défavorable des marchés et l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence défavorable des taux d'intérêt et à d'autres incidences défavorables des marchés, partiellement contrebalancées par l'amélioration de l'incidence des marchés des actions.

L'incidence du change a donné lieu à une diminution de 2 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une diminution de 1 M$ du bénéfice net déclaré.

Croissance

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

Les souscriptions en Asie comprenaient ce qui suit:

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 894 M$, en hausse de 50 % 2) , en raison des facteurs suivants : L'augmentation des souscriptions à Hong Kong, en raison de la croissance dans l'ensemble des réseaux. L'augmentation des souscriptions en Inde et en Indonésie reflétant la croissance attribuable principalement au réseau de la bancassurance. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : La diminution des souscriptions sur le marché de la clientèle fortunée dans le réseau de courtiers.

, en raison des facteurs suivants : Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 2 224 M$, en hausse de 12 %2), en raison de la hausse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe et de fonds d'actions en Inde, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe aux Philippines.

__________________ 1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 2) Cette variation exclut l'incidence du change. Pour plus de renseignements sur ces mesures financières non conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est chiffrée à 300 M$, en hausse par rapport à 201 M$ à l'exercice précédent, en raison de la hausse des souscriptions à Hong Kong. Malgré la forte concurrence, les marges sont demeurées solides à Hong Kong, bien qu'elles aient diminué par rapport à l'exercice précédent.

5. Organisation internationale



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Charges de l'Organisation internationale et autres1) (110) (98) (97) Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente)1) (110) (98) (97) À ajouter : Incidence des marchés (9) 3 (15)

Acquisitions, intégrations et restructurations (4) -- --

Autres (44) -- (234) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires (167) (95) (346)

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique H, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du présent document. Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion annuel de 2025.

Rentabilité

Comparaison trimestrielle - entre le T4 2025 et le T4 2024

La perte nette sous-jacente s'est établie à 110 M$, comparativement à la perte nette sous-jacente de 97 M$ à l'exercice précédent, reflétant la hausse des coûts de financement soutenant l'acquisition des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC.

La perte nette déclarée s'est chiffrée à 167 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 346 M$ à l'exercice précédent, en raison des variations des produits tirés des placements exonérés d'impôt1) reflétant des pertes plus élevées à l'exercice précédent, partiellement contrebalancées par la variation de la perte nette sous-jacente.

L'incidence du change sur le bénéfice net sous-jacent n'a pas été importante, mais elle a donné lieu à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net déclaré.

______________________ 1) Les résultats du quatrième trimestre de 2025 reflètent des produits tirés des placements exonérés d'impôt de 44 M$, soit un montant inférieur aux prévisions (quatrième trimestre de 2024 - produits tirés des placements exonérés d'impôt de 234 M$, soit un montant inférieur aux prévisions).

H. Mesures financières non conformes aux normes IFRS

1. Point de vue des actionnaires ordinaires sur le bénéfice net déclaré

Le tableau suivant présente le rapprochement de l'analyse des composantes du bénéfice et du bénéfice net total inscrit dans l'état du résultat net. L'analyse des composantes du bénéfice fournit des renseignements supplémentaires sur les sources de bénéfices, principalement pour les activités touchant la santé et la protection, et explique les résultats réels par rapport aux attentes à plus long terme. Les composantes du bénéfice sous-jacent et les composantes du bénéfice déclaré sont toutes deux présentées en fonction du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires en supprimant les attributions aux titulaires de contrat avec participation.

(en millions de dollars) T4 25 État du résultat net Composantes

du bénéfice

sous-jacent1) Ajustements

non sous-

jacents1) Composantes du

bénéfice déclaré

attribuable aux

actionnaires

ordinaires2), 3) Ajustement : Bénéfice

déclaré (selon les

normes IFRS) Montant

nominal2) Montant

net3) Résultat net des activités d'assurance 859 (28) 831 82 (9) 904 Résultat net des activités de placement 429 (189) 240 7 45 292 Modifications des hypothèses et mesures de la direction3)

(35) (35) -- 35

Produits tirés des honoraires :











Gestion d'actifs 527 (78) 449

(449)

Autres produits tirés des honoraires 114 -- 114 (7) 2 318 2 425 Produits tirés des honoraires









2 425 Autres charges (485) (71) (556) -- (1 939) (2 495) Bénéfice avant impôt 1 444 (401) 1 043 82 1 1 126 (Charge) économie d'impôt sur le résultat (307) 22 (285) (31) -- (316) Bénéfice net total 1 137 (379) 758 51 1 810 Montant attribué au compte des contrats avec

participation et attribuable à la participation ne

donnant pas le contrôle4) (23) 7 (16) (51) (1) (68) Dividendes et distributions5) (20)

(20) -- -- (20) Bénéfice net sous-jacent1) 1 094





Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires

(372) 722 -- -- 722

1) Se reporter à la rubrique « Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent » ci-après pour une présentation des ajustements non sous-jacents effectués afin de calculer le bénéfice net sous-jacent et de faire l'analyse des composantes du bénéfice sous-jacent. 2) Supprime les composantes attribuables aux titulaires de contrats avec participation. 3) Certains montants inclus dans les composantes du bénéfice sont présentés sur une base nette afin de refléter la façon dont nos activités sont gérées, tandis qu'ils sont présentés sur une base brute dans les états financiers consolidés. Pour plus de détails, se reporter à la sous-section « Composantes du bénéfice » de la section 3, « Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS », ci-après. En outre, dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur le passif. À l'inverse, la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2025 présente l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation. 4) Attribué aux capitaux propres du compte des contrats avec participation et attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle. 5) Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres.

(en millions de dollars) T3 25 État du résultat net Composantes

du bénéfice

sous-jacent1) Ajustements

non sous-

jacents1) Composantes du

bénéfice déclaré

attribuable aux

actionnaires

ordinaires2), 3) Ajustement : Bénéfice déclaré (selon les

normes IFRS) Montant

nominal2) Montant

net3) Résultat net des activités d'assurance 797 -- 797 84 (46) 835 Résultat net des activités de placement 418 150 568 5 95 668 Modifications des hypothèses et mesures de la direction3)

(18) (18) -- 18

Produits tirés des honoraires :











Gestion d'actifs 480 (45) 435

(435)

Autres produits tirés des honoraires 126 -- 126 (5) 2 138 2 259 Produits tirés des honoraires









2 259 Autres charges (483) (70) (553) -- (1 762) (2 315) Bénéfice avant impôt 1 338 17 1 355 84 8 1 447 (Charge) économie d'impôt sur le résultat (259) 36 (223) (37) -- (260) Bénéfice net total 1 079 53 1 132 47 8 1 187 Montant attribué au compte des contrats avec

participation et attribuable à la participation ne

donnant pas le contrôle4) (12) 6 (6) (47) (8) (61) Dividendes et distributions5) (20) -- (20) -- -- (20) Bénéfice net sous-jacent1) 1 047





Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires

59 1 106 -- -- 1 106

Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

(en millions de dollars) T4 24 État du résultat net Composantes

du bénéfice

sous-jacent1) Ajustements

non sous-

jacents1) Composantes du

bénéfice déclaré

attribuable aux

actionnaires

ordinaires2), 3) Ajustement : Bénéfice déclaré (selon les

normes IFRS) Montant

nominal2) Montant

net3) Résultat net des activités d'assurance 735 -- 735 75 14 824 Résultat net des activités de placement 402 (205) 197 (166) 140 171 Modifications des hypothèses et mesures de la direction3)

13 13 -- (13)

Produits tirés des honoraires :











Gestion d'actifs 505 (59) 446

(446)

Autres produits tirés des honoraires 91 -- 91 (6) 2 265 2 350 Produits tirés des honoraires









2 350 Autres charges (513) (342) (855) -- (1 901) (2 756) Bénéfice avant impôt 1 220 (593) 627 (97) 59 589 (Charge) économie d'impôt sur le résultat (212) (142) (354) (18) -- (372) Bénéfice net total 1 008 (735) 273 (115) 59 217 Montant attribué au compte des contrats avec

participation et attribuable à la participation ne

donnant pas le contrôle4) (23) 7 (16) 115 (59) 40 Dividendes et distributions5) (20) -- (20) -- -- (20) Bénéfice net sous-jacent1) 965





Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires

(728) 237 -- -- 237

Se reporter aux notes de bas de page de la page précédente.

2. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché.

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction.

D'autres ajustements :

i) Actions de la MFS détenues par la direction.

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations.

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles.

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion annuel de 2025.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars, après impôt) T4 25 T3 25 T4 24 2025 2024 Bénéfice net sous-jacent 1 094 1 047 965 4 201 3 856 Incidence des marchés









Incidence des marchés des actions 5 29 (15) (14) 25 Incidence des taux d'intérêt1) (126) 15 (86) (148) (60) Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement (résultats liés aux placements immobiliers) (58) (58) (78) (219) (338) À ajouter : Incidence des marchés (179) (14) (179) (381) (373) À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction (31) (13) 11 (45) 56

Autres ajustements













Actions de la MFS détenues par la direction 1 (3) -- 2 (22)



Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4), 5), 6), 7) (63) 128 (30) (27) 140



Amortissement des immobilisations incorporelles8), 9) (40) (39) (223) (215) (332)



Autres10), 11), 12), 13), 14) (60) -- (307) (63) (276) À ajouter : Total des autres ajustements (162) 86 (560) (303) (490) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 722 1 106 237 3 472 3 049 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,96 1,86 1,68 7,45 6,66 À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,32) (0,03) (0,31) (0,68) (0,65)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) (0,06) (0,02) 0,02 (0,08) 0,10

Actions de la MFS détenues par la direction (en dollars) -- (0,01) -- -- (0,04)

Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,11) 0,23 (0,05) (0,05) 0,24

Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,07) (0,07) (0,39) (0,38) (0,57)

Autres (en dollars) (0,11) -- (0,54) (0,12) (0,48)

Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) -- 0,01 -- 0,01 -- Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,29 1,97 0,41 6,15 5,26

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 15 M$ au quatrième trimestre de 2025 et de 56 M$ en 2025 (troisième trimestre de 2025 - 12 M$; quatrième trimestre de 2024 - 13 M$; 2024 - 76 M$). 3) Reflète une augmentation de 4 M$ au quatrième trimestre de 2025 et une augmentation de 4 M$ en 2025 des paiements futurs estimatifs au titre des options d'achat des participations restantes dans les sociétés liées de Gestion SLC (troisième trimestre de 2025 - néant; quatrième trimestre de 2024 - diminution de 10 M$; 2024 - diminution de 344 M$). Pour plus d'information, se reporter à la note 5 et à la note 11 de nos états financiers consolidés annuels de 2025. 4) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 5) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, au premier trimestre de 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans la Aditya Birla Sun Life AMC Limited (la « vente partielle d'ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, au deuxième trimestre de 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 6) Les données du deuxième trimestre de 2024 comprennent une charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée dans le secteur Organisation internationale. 7) Le 15 juillet 2025, nous avons acquis une participation additionnelle dans Bowtie Life Insurance Company Limited (« Bowtie »), ce qui s'est traduit par une augmentation de notre participation dans celle-ci d'environ 11 %, compte non tenu de la dilution, pour une participation totale de 55,8 %. La contrepartie totale se composait de 55 M$ en trésorerie. Notre participation auparavant détenue dans Bowtie a été réévaluée à sa juste valeur, ce qui a donné lieu à un profit de 176 M$ comptabilisé dans le bénéfice net déclaré au troisième trimestre de 2025 (le « profit lié à l'augmentation de la participation dans Bowtie »). Pour plus d'information, se reporter à la note 3 de nos états financiers consolidés annuels de 2025. 8) Comprend une perte de valeur de 186 M$ sur une immobilisation incorporelle liée à la bancassurance au Vietnam reflétant des mises à jour découlant des changements liés aux facteurs réglementaires et macroéconomiques au quatrième trimestre de 2024. 9) Comprend une perte de valeur de 61 M$ relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis au deuxième trimestre de 2025. 10) Comprend la résiliation anticipée d'une entente de distribution à Gestion d'actifs au premier trimestre de 2024. 11) Comprend un ajustement au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux au deuxième trimestre de 2024. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 19 de nos états financiers consolidés annuels de 2024 et à la rubrique D, « Rentabilité », du rapport de gestion annuel de 2024. 12) Comprend une charge non récurrente pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis au quatrième trimestre de 2024. 13) Comprend des produits tirés des placements exonérés d'impôt de 49 M$, soit un montant inférieur aux prévisions, au quatrième trimestre de 2025 (quatrième trimestre de 2024 - produits tirés des placements exonérés d'impôt de 234 M$, soit un montant inférieur aux prévisions). 14) Comprend un ajustement fiscal à la MFS au quatrième trimestre de 2025 en raison de modifications apportées aux lois fiscales américaines. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique C, « Rentabilité », du présent document.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 2025 2024 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 094 1 047 965 4 201 3 856 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :









À ajouter : Incidence des marchés (210) (26) (221) (451) (428)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) (35) (18) 13 (54) 86

Autres ajustements (149) 67 (378) (376) (345)

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant

impôt) (394) 23 (586) (881) (687) À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 22 36 (142) 152 (120) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 722 1 106 237 3 472 3 049

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2025 présente l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

3. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2025.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers gérés, se reporter aux rubriques E, « Croissance - 2 - Actif géré », et M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2025.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T4 25 T4 24 Actif géré



Actif du fonds général 231 889 221 935 Fonds distincts 166 566 148 786 Actifs de tiers gérés1) 1 258 681 1 216 952 Ajustements de consolidation1), 2) (52 272) (45 057) Total de l'actif géré2) 1 604 864 1 542 616

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique M, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion annuel de 2025. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en

propriété exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 1 859 479 Titres de créance1) 537 780 Titres de capitaux propres2) -- 112 Sous-total 2 396 1 371 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la FSL inc. et ses

sociétés de portefeuille en propriété exclusive) -- (17) Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en

propriété exclusive) 2 396 1 354

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB »). 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

Le bénéfice tiré des honoraires et le bénéfice d'exploitation sont des mesures financières non définies par les normes IFRS présentées dans l'état supplémentaire du résultat net de Gestion SLC permettant d'améliorer la comparabilité des résultats de Gestion SLC avec ceux de gestionnaires d'actifs alternatifs cotés en bourse. Pour plus de détails, se reporter à notre trousse d'information financière supplémentaire pour le trimestre.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice tiré des honoraires et du bénéfice d'exploitation avec les produits tirés des honoraires et le total des charges de Gestion SLC, selon les normes IFRS.

Gestion SLC





(en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Produits tirés des honoraires (selon les normes IFRS) 559 447 572 À déduire : Ajustements des produits autres que les produits tirés des honoraires1), 2) 225 127 242 Produits tirés des honoraires 334 320 330 Total des charges (selon les normes IFRS) 545 435 509 À déduire : Ajustements des charges autres que les charges liées aux honoraires2), 3) 310 193 258 Charges liées aux honoraires 235 242 251 Bénéfice tiré des honoraires 99 78 79 À ajouter : Produits tirés des placements (pertes de placements) et honoraires en fonction du

rendement4) 126 35 60 À ajouter : Intérêts et autres5) (112) (21) (36) Bénéfice d'exploitation 113 92 103

1) Comprend les intérêts et autres produits - produits tirés des honoraires, les produits tirés des placements (pertes de placements) et les honoraires en fonction du rendement - produits tirés des honoraires, et les autres produits - produits tirés des honoraires. 2) Exclut les produits et les charges connexes liés à certaines ententes de gestion immobilière afin de fournir des mesures plus précises à l'égard de nos activités générant des honoraires. 3) Comprend les intérêts et autres, les honoraires liés aux placements - autres, l'amortissement des immobilisations incorporelles, les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration et les autres charges. 4) Les produits tirés des placements (pertes de placements) et les honoraires en fonction du rendement présentés dans le compte de résultat supplémentaire de Gestion SLC ont trait aux résultats sous-jacents de nos placements en capitaux de lancement. Par conséquent, nous avons exclu l'incidence des marchés non sous-jacents ainsi que les profits ou les pertes de certaines couvertures non liées aux capitaux de lancement qui sont présentés au poste Produits nets tirés des placements (pertes nettes de placements) en vertu des normes IFRS. Le tableau suivant présente le rapprochement de ces montants (qui ont été arrondis).

(en millions de dollars) T4 25 T3 25 T4 24 Produits nets tirés des placements (pertes nettes de placements) (selon les normes IFRS) 19 42 37 À déduire : Incidence des marchés et autres - produits tirés des placements (pertes de placements) (3) 10 (2) À ajouter : Produits tirés des placements (pertes de placements) et honoraires en fonction du rendement -

produits tirés des honoraires 104 3 21 Produits tirés des placements (pertes de placements) et honoraires en fonction du rendement 126 35 60

5) Comprend les intérêts et les autres éléments présentés au poste Produits tirés des honoraires selon les normes IFRS, déduction faite des intérêts et autres éléments présentés au poste Total des charges selon les normes IFRS.

Marge d'exploitation nette avant impôt. Ce ratio est une mesure de la rentabilité pour lequel il n'existe aucune mesure conforme aux normes IFRS directement comparable. Pour la MFS, ce ratio est calculé en excluant les actions de la MFS détenues par la direction et certaines commissions versées qui sont de nature compensatoire. Ces commissions sont exclues afin de neutraliser leur incidence sur la marge d'exploitation nette avant impôt, et elles n'ont aucune incidence sur la rentabilité de la MFS. Pour Gestion SLC, le ratio est calculé en divisant le total du bénéfice d'exploitation par les produits tirés des honoraires plus les produits tirés des placements (pertes de placements) et les honoraires en fonction du rendement, et il est fondé sur les 12 derniers mois.

Le tableau suivant présente un rapprochement avec le calcul de la marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS.

MFS









(en millions de dollars américains) T4 25 T3 25 T4 24 2025 2024 Produits









Produits tirés des honoraires (selon les normes IFRS) 877 870 855 3 385 3 370 À déduire : Commissions 99 99 100 386 399 À déduire : Autres1) (14) (14) (14) (57) (57) Produits ajustés 792 785 769 3 056 3 028 Charges









Charges (selon les normes IFRS) 592 603 583 2 370 2 391 (Produits nets tirés des placements) pertes nettes de placements (selon les normes IFRS) (17) (17) (19) (69) (95) À déduire : Actions de la MFS détenues par la direction (déduction faite de la participation ne donnant pas le contrôle)2) 8 11 10 33 57

Ajustements des régimes d'intéressement liés à la rémunération 10 11 10 30 36

Commissions 99 99 100 386 399

Autres1) (17) (12) (13) (58) (51) Charges ajustées 475 477 457 1 910 1 855 Marge d'exploitation nette avant impôt 40,0 % 39,2 % 40,5 % 37,5 % 38,7 %

1) Le poste Autres comprend les différences de base comptable, telles que les honoraires de sous-conseiller et les provisions pour produits. 2) Excluant la participation ne donnant pas le contrôle. Se reporter à la section « Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent » pour plus de détails sur les actions de la MFS détenues par la direction.

4. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T4 25 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs Canada États-Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 370 417 210 207 (110) 1 094 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (22) (108) (21) (46) (13) (210)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (8) (6) (21) -- (35)

Autres ajustements (avant impôt) (49) (9) (69) (17) (5) (149)

Charge (économie) d'impôt 19 15 19 8 (39) 22 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 318 307 133 131 (167) 722

T3 25 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 350 422 147 226 (98) 1 047 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (3) (15) 47 (57) 2 (26)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 8 (61) 35 -- (18)

Autres ajustements (avant impôt) (36) (8) (45) 156 -- 67

Charge (économie) d'impôt 5 7 10 13 1 36 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 316 414 98 373 (95) 1 106

T4 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 360 366 161 175 (97) 965 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (18) (142) (74) 27 (14) (221)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (1) (1) 15 -- 13

Autres ajustements (avant impôt) (34) (8) (143) (193) -- (378)

Charge (économie) d'impôt 18 38 50 (13) (235) (142) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 326 253 (7) 11 (346) 237

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par division - Gestion d'actifs



T4 25 T3 25 T4 24 (en millions de dollars) MFS Gestion

SLC MFS Gestion

SLC MFS Gestion

SLC Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 312 58 296 54 301 59 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- (22) -- (3) -- (18)

Autres ajustements (avant impôt) 5 (54) 1 (37) 4 (38)

Charge (économie) d'impôt (15) 34 (4) 9 (4) 22 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 302 16 293 23 301 25

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt en dollars américains



T4 25 T3 25 T4 24 (en millions de dollars américains) États-Unis MFS États-Unis MFS États-Unis MFS Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 150 224 107 215 115 216 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (19) -- 34 -- (52) --

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) (4) -- (45) -- -- --

Autres ajustements (avant impôt) (49) 3 (31) 1 (103) 3

Charge (économie) d'impôt 15 (11) 7 (3) 39 (3) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 93 216 72 213 (1) 216

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Garanties collectives aux États-Unis - Données avant impôt en dollars américains

Le tableau suivant présente les montants qui ont été exclus de notre bénéfice net (perte nette) sous-jacent pour les Garanties collectives aux États-Unis, lequel est utilisé pour calculer la marge après impôt des Garanties collectives aux États-Unis pour les quatre derniers trimestres.

(en millions de dollars américains) T4 25 T3 25 T2 25 T1 25 T4 24 T3 24 T2 24 T1 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) pour les Garanties collectives aux États-Unis 92 71 121 105 62 118 124 118 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) -- 5 (1) 8 (18) 17 (11) (8)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 1 -- -- -- 8 -- --

Autres ajustements (avant impôt) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7)

Charge (économie) d'impôt 1 -- 1 (1) 5 (4) 3 3 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 89 73 117 108 44 134 110 106

I. Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés se rapportant à l'incidence prévue de la nouvelle structure de notre pilier de gestion d'actifs; iv) les énoncés se rapportant à l'incidence prévue de certaines modifications fiscales proposées dans le budget fédéral 2025 du Canada sur nos états financiers consolidés; v) les énoncés se rapportant à l'incidence prévue de certaines dispositions fiscales de la 2025 Budget Reconciliation Act sur nos états financiers consolidés; vi) les énoncés se rapportant à l'utilisation prévue du produit net du placement de débentures de septembre 2025 et du placement de débentures de décembre 2025; vii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et viii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres, des facteurs traités aux rubriques D, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », G, « Solidité financière », et K, « Gestion du risque », du rapport de gestion annuel de 2025 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2025 de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov , respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

