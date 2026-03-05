Soixante pour cent (60 %) des femmes sur le marché du travail affirment que leurs problèmes de santé liés aux règles, à la ménopause et à la santé reproductive peuvent nuire à leur capacité de faire progresser leur carrière.

Dix pour cent (10 %) des femmes sur le marché du travail ont quitté leur emploi ou songent à le faire en raison de symptômes de ménopause.

TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Sun Life annonce qu'elle franchit une nouvelle étape pour fournir un soutien complet à la santé des femmes au travail : le lancement de l'offre de soins liés à la ménopause de Dialogue. Les participantes et participants et les personnes à leur charge qui ont accès aux Soins virtuels Lumino Santé peuvent obtenir les services suivants :

Plans de soins personnalisés et ressources informatives . La création d'un plan de soins complet qui tient compte de diverses possibilités de traitement, y compris la prescription d'hormonothérapie pour la ménopause, si applicable.

. La création d'un plan de soins complet qui tient compte de diverses possibilités de traitement, y compris la prescription d'hormonothérapie pour la ménopause, si applicable. Équipe multidisciplinaire interne de cliniciennes et cliniciens formés en santé des femmes. Un accès rapide à l'équipe de soins de Dialogue qui a reçu une formation supplémentaire pour savoir comment guider les femmes durant la ménopause en quelques jours seulement.

Un accès rapide à l'équipe de soins de Dialogue qui a reçu une formation supplémentaire pour savoir comment guider les femmes durant la ménopause en quelques jours seulement. Encadrement et soutien à la navigation. Des suivis réguliers pour ajuster le plan de soins selon les besoins et ainsi soutenir la réduction des symptômes liés à la ménopause.

« Nous avons remarqué qu'en travaillant à la sensibilisation et en mettant en place des changements petits mais importants, il est possible de faire des lieux de travail de puissants alliés pour aider les femmes à s'épanouir dans leur parcours de santé, explique Erin Crump, vice-présidente, développement du marché, Sun Life Santé. Cette nouvelle offre de soins liés à la ménopause est une étape de plus pour aider les femmes à atteindre un mode de vie sain. »

Le marché du travail évolue et le soutien à la santé des femmes se renforce. Il est essentiel de créer un environnement inclusif où les femmes sont à l'aise de faire part de leurs besoins en santé et d'offrir des outils et des ressources accessibles.

Dans une étude récente, la Sun Life a découvert que plus de la moitié (60 %) des femmes sur le marché du travail croient que les problèmes de santé reproductive et ceux liés aux règles et à la ménopause peuvent nuire à leur avancement professionnel. Cependant, seul un tiers (37 %) d'entre elles croient que leur employeur offre des ressources et des mesures de soutien adéquates pour leurs besoins en santé. Il y a donc encore du travail à faire pour se défaire de la stigmatisation, aider les travailleuses à accéder aux ressources et aux avantages sociaux offerts, et inciter les organisations à continuer de mettre en valeur l'importance de la santé des femmes.

La Sun Life soutient depuis longtemps les femmes sur le marché du travail. Entre autres, c'était le premier grand assureur au Canada à lancer un programme qui comprend une couverture pour la grossesse pour autrui et l'adoption, le programme Famille Plus.

La Sun Life offre également aux employeurs, aux participantes et participants de régime et aux communautés une vaste gamme de solutions, de services et de mesures de soutien conçus spécialement pour la santé des femmes. En voici des exemples :

Combler l'écart grâce à des initiatives communautaires En 2025, la Sun Life a lancé un programme de retombées communautaires visant à offrir aux 10 000 personnes y participant l'accès à des soins de santé gratuits. La Sun Life a aussi prévu 500 000 $ pour le financement des programmes communautaires. Le programme de retombées communautaires s'inscrit dans le plan de durabilité à l'échelle mondiale de la Sun Life et, plus largement, dans le Projet Passerelles, dont l'objectif est de répondre aux besoins des groupes mal servis à l'échelle locale, au moyen de nouveaux produits et services, de philanthropie, de défense des intérêts et de leadership éclairé.

Trousse d'outils axée sur la santé des femmes En 2025, la Sun Life a lancé une trousse d'outils; une ressource de choix pour les employeurs. Elle comprend des études, des meilleures pratiques et des solutions propres à la santé des femmes.

Soutien axé sur la ménopause En 2022, la Sun Life était la première société canadienne à participer à la campagne Ménopause, au travail dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation canadienne de la ménopause, œuvrant ainsi à réduire la stigmatisation liée à la ménopause et à sensibiliser les gens sur ses conséquences au travail. La Sun Life a également reçu le tout premier Breakout Program Award 2025 de Catalyst et lancé un guide sur la ménopause, qui présente des conseils et des ressources utiles pour aider les femmes à s'orienter dans cette étape importante de la vie.

Promouvoir l'inclusion au travail En 2019, la Sun Life a été l'une des premières sociétés à offrir un produit d'affirmation du genre afin de soutenir la santé des personnes transgenres. La Sun Life a également lancé son guide sur l'inclusion dans les régimes de garanties collectives afin d'aider les promoteurs à concevoir des régimes plus inclusifs et à connaître les mesures de soutien qui leur sont offertes.

Lien entre santé et finances Il existe un lien important entre les finances et la santé, particulièrement pour les femmes : elles partent à la retraite avec 30 % moins d'argent que les hommes et passent 25 % plus de temps en mauvaise santé. La Sun Life a publié un nouveau rapport sur les femmes et la gestion de patrimoine. Selon les données, les régimes d'épargne au travail sont systématiquement sous-utilisés par les femmes, peu importe leur niveau de revenu ou leur situation professionnelle. Cependant, grâce à des outils numériques de planification et à des conseils professionnels, l'écart dans la maximisation des régimes au travail ne fait pas que diminuer - la tendance se renverse.



Pour en savoir plus sur ce que fait la Sun Life pour promouvoir la santé des femmes, cliquez ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE Financière Sun Life inc.