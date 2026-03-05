TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) est heureuse d'annoncer la nomination de Marcia Moffat à son conseil d'administration, qui prendra effet le 6 mars 2026.

Mme Moffat est une dirigeante financière chevronnée qui s'est bâti, depuis 30 ans, une carrière remarquable dans les secteurs de la gestion d'actifs, des services bancaires aux particuliers, des services bancaires d'investissement et du droit au Canada, aux États-Unis et en France. Elle apporte une vaste expérience en leadership, en stratégie et en gouvernance.

Récemment, Mme Moffat a occupé le poste de cheffe de la direction de Gestion d'actifs BlackRock Canada limitée, et de cheffe nationale à BlackRock, où elle supervisait l'orientation stratégique des opérations canadiennes et était membre du comité mondial d'exploitation. Sous sa direction, la firme a transformé ses opérations canadiennes institutionnelles et de gestion de patrimoine et a connu une augmentation importante de son actif géré sur une période de 10 ans. Mme Moffat a également joué un rôle clé dans l'adoption du système de gestion de placements d'entreprise de la société au Canada.

Auparavant, elle a passé 12 ans à la Banque Royale du Canada. Elle a alors occupé des postes de direction de plus en plus importants dans les équipes des marchés des capitaux, des relations avec les investisseurs et des services bancaires aux particuliers. Elle y a entamé son parcours en tant que banquière d'investissement et offrait ainsi des solutions de financement à de grandes entreprises évoluant dans un éventail de secteurs d'activité. Mme Moffat a ensuite dirigé les relations avec les investisseurs de la banque pendant la crise financière mondiale. Par la suite, elle a piloté les activités canadiennes de prêts hypothécaires résidentiels et de marges de crédit hypothécaires.

Mme Moffat a commencé sa carrière en tant qu'avocate spécialisée en titres de sociétés chez Shearman & Sterling (maintenant A&O Shearman) à New York et à Paris. Elle y a réalisé des émissions transfrontalières complexes de titres de créance et de titres de participation.

Elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires et un doctorat en droit (Juris Doctor) de l'Université de Toronto, ainsi qu'un baccalauréat en sciences (biologie) de l'Université McGill.

Mme Moffat réside en Ontario et elle est actuellement vice-présidente de l'Institut C.D. Howe et administratrice de la Fondation du Réseau universitaire de santé. Elle a auparavant occupé les postes de présidente de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, de vice-présidente de l'Institut ontarien du cerveau, d'administratrice du Conseil canadien des affaires et d'administratrice de la Banque Manuvie du Canada, entre autres rôles liés à la gouvernance.

