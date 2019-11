Tigre Géant soutient les hommes et femmes en service au sein des Forces armées canadiennes qui sont déployés à l'étranger pendant la période des Fêtes

L'Opération Père Noël est en cours dans les magasins Tigre Géant à l'échelle du Canada

OTTAWA, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited, le chef de file parmi les détaillants à rabais canadiens, est fier d'appuyer l'Opération Père Noël de nouveau cette année, laquelle offrira des colis réconfort à plus de 2 500 membres des Forces armées canadiennes qui sont séparés de leurs proches pendant la période des Fêtes.

« C'est un réel honneur pour nous d'agir à titre de commanditaire de ce programme exceptionnel chaque année, a déclaré Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies, Giant Tiger Stores Limited. En tant que fier détaillant canadien déterminé à faire une différence au sein des collectivités où nous exerçons nos activités, notre soutien à l'Opération Père Noël met en lumière l'ampleur que peut prendre un simple don à la caisse dans la vie de plusieurs personnes. »

Afin de contribuer à l'achat d'articles pour garnir les colis réconforts, les magasins Tigre Géant mènent une campagne d'affiches avec logo en novembre. En échange de leur don de 2 $, nos clients seront invités à signer une affiche avec logo pour souligner leur contribution et démontrer leur appui aux hommes et femmes qui servent au sein des Forces armées canadiennes. Chaque colis confectionné avec amour évoque tout le confort de la maison et contient des articles comme des produits de base, des délicieuses friandises et des produits de soins personnels.

L'Opération Père Noël a vu le jour en 1992, au moment où un groupe de femmes montréalaises ont envoyé des colis des Fêtes à leurs conjointes servant le Canada lors de missions de maintien de la paix. Ces colis étaient constitués de cartes de souhaits et de vœux provenant de membres de leurs familles et d'amis de partout au Canada. De plus, des articles offerts par certaines entreprises locales avaient été ajoutés dans les colis. En peu de temps, l'Opération Père Noël a pris de l'expansion au Canada. Tigre Géant est fier de soutenir cette opération depuis 2014.

En cette période des Fêtes, nous espérons que les clients de Tigre Géant qui ont à cœur les causes humanitaires auront une pensée pour les hommes et femmes qui seront séparés de leurs familles pendant la période des Fêtes « Notre soutien à ce programme d'exception permet aux hommes et femmes déployés à l'étranger d'avoir l'impression d'être un peu plus près de la maison; cela veut tout dire pour ceux et celles qui font tant de sacrifices », a expliqué madame Steele.

L'Opération Père Noël bat son plein dans tous les magasins Tigre Géant au Canada du 1er au 11 novembre.

Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins à travers le pays et emploie près de 9 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo jaune est bien plus qu'un magasin où les Canadiens magasinent davantage à meilleur prix, mais nous sommes également fiers d'être reconnus comme un détaillant de choix. #ForYouForLess #GTCommunityProud #GTCanadaProud

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Alison Scarlett, directrice des communications de marque, ascarlett@gianttiger.com

