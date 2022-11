- En 2022, Tigre Géant a collecté et donné plus d'un million de dollars pour soutenir les communautés qu'il sert -

- À l'occasion du #GivingTuesdayCA, Tigre Géant s'engage à égaler les dons jusqu'à 25 000 $ versés au Fonds Snowsuit -

OTTAWA, ON , le 29 nov. 2022 /CNW/ - Tigre Géant s'engage à faire une différence dans les communautés où il est établi chaque jour. Grâce à une grande variété de parrainages et de campagnes, le principal détaillant familial à prix réduit, ayant à cœur les intérêts des Canadiens, a recueilli et donné plus d'un million de dollars en 2022 à des organisations communautaires et caritatives dans tout le Canada.

À l’occasion du #GivingTuesdayCA, Tigre Géant s’engage à égaler les dons jusqu’à 25 000 $ versés au Fonds Snowsuit (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

Pour célébrer le #GivingTuesdayCA aujourd'hui, Tigre Géant s'est associé au Snowsuit Fund pour égaler les dons jusqu'à 25 000 $, afin d'aider à garder un enfant dans le besoin au chaud cet hiver. Pour de plus amples informations sur l'organisation caritative ou pour faire un don, veuillez consulter le site suivant snowsuitfund.com .

« En tant qu'organisation axée sur la communauté et cherchant toujours à redonner, nous sommes très fiers de la façon dont nos magasins font la différence dans leurs villes d'origine », a déclaré Gino DiGioacchino, président et chef de la direction par intérim de Magasins Tigre Géant Limitée « Nous nous sommes engagés à soutenir les diverses communautés au sein desquelles nos magasins sont exploités. Nous sommes convaincus qu'il faut soutenir les organismes qui font la différence, car le succès de ces organismes incroyables profite directement aux quartiers qu'elles desservent. Qu'il s'agisse de donner des habits de neige pour que les enfants soient au chaud cet hiver, de collecter des dons pour la Croix-Rouge canadienne afin d'aider les communautés dans le besoin, ou d'offrir des programmes d'aide aux devoirs aux étudiants, nos magasins sont ravis d'avoir la possibilité d'avoir un impact dans la vie de leurs clients et de leurs communautés. »

Tigre Géant est fier de son engagement caritatif pour 2022 et fait activement sa part pour défendre les causes qui tiennent à cœur aux 264 communautés qu'il dessert par le biais du Fonds de bienfaisance Tigre Géant, de commandites et de campagnes, d'initiatives menées par les magasins et de dons. Voici quelques-unes des façons dont le magasin de rabais familial ayant à cœur les intérêts des Canadiens redonne à la société :

Le Fonds de bienfaisance Tigre Géant offre aux organisations un soutien financier pour les aider à mettre en œuvre des programmes visant à nourrir les familles, à promouvoir la santé physique et mentale ou à renforcer l'autonomie des jeunes. Parmi les exemples de partenariats qui ont reçu un financement en 2022, citons BGC Canada, la Fondation canadienne des femmes et Indspire.

Établissement de partenariats avec des organisations qui s'alignent sur les valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion de l'entreprise. Parmi les partenariats notables, citons la Capital Pride, Girls on the Run, grâce à un partenariat permanent avec la Fondation du groupe Sports et Divertissement d' Ottawa , et les Jeux autochtones d'été de l' Ontario (OSIG), développés par Indigenous Sport & Wellness Ontario.

, et les Jeux autochtones d'été de l' (OSIG), développés par Indigenous Sport & Wellness Ontario. Tigre Géant a fait don de 207 504 $ dans le cadre de sa première collaboration en matière de marchandises de bienfaisance avec l'organisme de bienfaisance autochtone national Indspire pour créer une chemise orange afin de marquer la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Les magasins Tigre Géant collectent des fonds pendant l'année par le biais de dons en magasin au profit d'organismes de bienfaisance nationaux et locaux.

Les franchisés et les gérants des magasins s'associent à des organismes de bienfaisance locaux afin de recueillir des fonds pour des causes qui sont importantes pour les communautés qu'ils desservent, notamment la Société Alzheimer du Canada , Ride for Dad, Christmas Cheer Board of Winnipeg et Christmas Daddies, pour n'en nommer que quelques-unes.

, Ride for Dad, Christmas Cheer Board of et Christmas Daddies, pour n'en nommer que quelques-unes. Tigre Géant fait également des dons de produits en nature à des organismes locaux et nationaux qui font une différence. Parmi les dons importants de cette année, citons les sacs à dos pour le Caring and Sharing Exchange dans le cadre de sa campagne Sharing in Students Success et les habits de neige pour enfants au Snowsuit Fund.

Pour plus d'informations sur les possibilités de parrainage et le fonds de bienfaisance de Tigre Géant, veuillez consulter le site www.gianttiger.com/community.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant est le magasin de rabais familial canadien de choix. Sa mission est de faire en sorte que chaque dollar compte et d'offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des produits d'épicerie et des articles ménagers de tous les jours. L'entreprise privée compte plus de 260 établissements au Canada et emploie fièrement plus de 10 000 membres de l'équipe Tigre. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que les Canadiens magasinent en magasin ou en ligne sur gianttiger.com, Tigre Géant rend facile et amusant pour tous de magasiner intelligemment et d'économiser intelligemment tous les jours.

