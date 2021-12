« Le Programme de dons charitables est une partie importante du mandat de Tigre Géant. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. La générosité est dans notre ADN », a déclaré Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale, Marketing et stratégie, Giant Tiger Stores Limited. « Des initiatives menées par les magasins aux partenariats nationaux, notre engagement envers nos communautés partout au pays est au premier plan. Nous croyons qu'il est important de soutenir des organismes qui font une différence tangible, car le succès de ces incroyables organisations profite directement aux quartiers qu'elles desservent. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de faire une telle différence dans la vie des Canadiens. »

L'un des moyens que le magasin de rabais familial canadien offre est le Programme de dons charitables de Tigre Géant qui donne aux organismes un soutien financier pour les programmes de course qui visent à nourrir les familles, à promouvoir la santé physique et mentale ou à rendre les jeunes plus autonomes. Parmi les exemples de partenariats qui ont reçu du financement par le Programme de dons charitables en 2021, on retrouve le BGC Canada, la Fondation canadienne des femmes et Indspire, pour n'en nommer que quelques-uns.

Tigre Géant se consacre à soutenir les diverses communautés où elle est établie et le fait avec succès en s'associant à des organisations partageant les mêmes valeurs que celles de la société en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Parmi les partenariats notables qui partagent les croyances de Tigre Géant et qui ont bénéficié de contributions financières, mentionnons l'Initiative BlackNorth, Egale Canada Human Rights Trust et Girls on the Run par l'entremise d'une collaboration continue avec la Fondation de l'OSEG.

Grâce à la générosité de leurs clients, les magasins Tigre Géant recueillent activement des fonds tout au long de l'année grâce aux dons en magasin. Jusqu'à présent, ils ont réussi à amasser 470 440 $ au profit d'organismes de bienfaisance nationaux et locaux. Parmi les organismes partenaires de 2021, on compte Banques alimentaires Canada, la Fondation des maladies du cœur, Opération Enfant Soleil et Opération Père Noël en partenariat avec les Services de bien-être moral et de bien-être des Forces armées canadiennes ainsi que la Société de leucémie & lymphome du Canada. Tigre Géant s'est également assuré que les enfants de partout au pays recevraient des cadeaux pendant la période des Fêtes en amassant des fonds en magasin dans le cadre de la campagne annuelle Anges de Noël.

Redonner à l'échelle locale fait partie de la culture de l'entreprise. Les propriétaires et gestionnaires de magasin le font en collaborant avec des organismes de bienfaisance locaux qui profitent directement aux communautés qu'ils desservent. Les gestes caritatifs menés par les magasins de partout au pays ont permis d'amasser plus de 72 137 $ cette année. Parmi les activités communautaires notables, notons le magasin Tigre Géant 253 qui a recueilli plus de 650 sacs de nourriture pour la banque alimentaire de la Saint-Vincent de Paul et le magasin Tigre Géant 75 de Listowel, en Ontario, qui a amassé 1 600 $ en argent, en cartes-cadeaux et en épicerie pour leur banque alimentaire locale.

Le détaillant national d'Ottawa continue de redonner par de petits et de grands gestes, dont plus de 57 854 $ en dons de produits à des organismes locaux et nationaux qui font une réelle différence. Cette année, nous avons fait de grands dons : vêtements d'hiver pour True North Aid, un organisme offrant du soutien aux communautés autochtones et éloignées du Canada, 500 000 masques réutilisables et jetables donnés à des refuges et 73 palettes d'aliments non périssables offertes aux banques alimentaires locales partout au Canada. Grâce à des collaborations continues avec des organismes locaux comme 3R Québec Inc., Tigre Géant a également pu réduire l'envoi de produits dans des sites d'enfouissement de 92 tonnes.

Pour en savoir plus sur les occasions de commandite et le Programme de dons charitables de Tigre Géant, visitez le site https://www.gianttiger.com/community.

