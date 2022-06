« Nous sommes ravis de célébrer l'ouverture officielle de notre nouveau magasin avec la communauté de la Première Nation malécite du Madawaska », affirme Shawn Guerrette, gérant du magasin. « Nous sommes fiers d'être le premier commerçant à afficher une enseigne trilingue, soit l'anglais, le français et le malécite-passamaquoddy, et de faire partie de cette belle communauté diversifiée dotée d'une riche culture. Nous avons hâte d'ouvrir nos portes à la clientèle afin qu'elle puisse profiter d'une expérience de magasinage pratique et économiser, au quotidien! ».

La santé et la sécurité de tous demeurent prioritaires chez Tigre Géant. Nous continuons d'appliquer les directives provinciales et les recommandations de la santé publique liées à la COVID-19 dans nos magasins afin de protéger la santé et le bien-être de notre personnel, de nos partenaires et de nos communautés.

QUOI : Grande ouverture du magasin Tigre Géant de la Première Nation malécite du Madawaska (Nouveau-Brunswick)! OÙ : 20, rue Tomawey, Première Nation malécite du Madawaska (Nouveau-Brunswick) QUAND : Le samedi 25 juin

• 7 h 20 : reconnaissance du territoire et discours dans les trois langues, coupe du ruban et chant de bienvenue traditionnel par les joueurs de tambours de la Première Nation malécite du Madawaska.

• 8 h : le magasin Tigre Géant de la Première Nation malécite du Madawaska ouvre officiellement ses portes!

À propos du nouveau magasin Tigre Géant de la Première Nation malécite du Madawaska :

Superficie de 17 800 pieds carrés

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h, et samedi et dimanche, de 8 h à 17 h

En tant que détaillant fier de soutenir les diverses communautés qui l'accueillent, l'entreprise Giant Tiger Stores Limited et Shawn Guerrette, gérant du magasin, remettront un don à la Fondation Bob Fife, un organisme à but non lucratif qui aide à fournir des repas chauds aux étudiantes et étudiants dans le besoin des régions de Saint-François de Madawaska à Sainte-Anne-de-Madawaska au Nouveau-Brunswick. https://fondation-bobfife.org/en En partenariat avec plusieurs organismes de bienfaisance locaux et nationaux, Tigre Géant donne du temps, de l'argent et des articles partout dans le pays. Chez Tigre Géant, nous sommes toujours à la recherche de façons de donner en retour à nos communautés.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités prévues dans le cadre de l'ouverture officielle, visitez la page Facebook du magasin au Facebook.com/TigreGeant. https://www.facebook.com/tigregeant/

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens.

L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Qu'elle fasse ses achats en magasin ou en ligne au tigregeant.com, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable, en toute simplicité, au quotidien, grâce à Tigre Géant. #FiertéCommunautaireTG #GTigreGéant

Participez à la conversation et obtenez les toutes dernières nouvelles sur Tigre Géant :

