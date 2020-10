« Le programme VIP TG continue d'offrir à Tigre Géant un véritable moyen d'établir des liens avec nos clients, et ceux-ci peuvent en profiter en ligne comme en magasin, a déclaré Paul Wood, président et chef de la direction, Giant Tiger Stores Limited. Notre programme de fidélisation nous permet d'établir un engagement à long terme auprès de nos membres VIP, tout en renforçant nos relations avec notre communauté Tigre Géant. »

Le lancement officiel de notre programme de fidélisation VIP TG auprès de nos clients de l'Ouest a eu lieu le 15 octobre.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion de notre programme de fidélisation auprès de nos clients de l'ouest du pays, a affirmé Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies, Giant Tiger Stores Limited. Notre programme a connu un réel succès dans l'est du pays et au Québec au printemps dernier, et, après avoir constaté un tel niveau d'engagement, nous sommes heureux d'offrir ce programme aux collectivités de l'ouest du pays. Nous continuerons de développer et de mettre en place encore plus de moyens pour nos membres d'obtenir des récompenses, en plus d'offrir toujours plus d'économies à nos précieux clients. »

Tigre Géant exploite 41 magasins dans les provinces de l'Ouest. Les clients sont invités à s'inscrire dès maintenant pour profiter de toutes les récompenses réservées aux membres de VIP TG.

Marche à suivre :

Téléchargez l'application, ou inscrivez-vous à partir de votre ordinateur

L'application de Tigre Géant, qui est gratuite et facile à télécharger, est compatible avec les appareils Android et iOS. Une fois connecté, le client peut chercher ses offres VIP TG, parcourir la circulaire de la semaine et magasiner sur tigregeant.com. En magasin, le client n'a qu'à présenter le code-barres de son application ou fournir son numéro de téléphone pour activer les offres à la caisse.

Pour vous inscrire à partir de votre ordinateur, visitez le www.tigregeant.com/viptg et suivez les instructions.

Aubaines hebdomadaires exclusives

De nouvelles aubaines sont offertes tous les mercredis, vous obtenez des rabais sur des produits d'épicerie, des articles de mode et des articles essentiels pour la maison. Ces aubaines s'ajoutent à celles offertes dans la circulaire Tigre Géant.

Avantages VIP

Les membres de VIP TG peuvent économiser davantage grâce à différentes offres spéciales de nos partenaires. Nous vous invitons donc à retourner souvent sur la page pour surveiller les concours exclusifs pour les membres.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le tigregeant.com/VIPTG.

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins à travers le pays et emploie plus de 10 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo jaune est bien plus qu'un magasin où les Canadiens magasinent davantage à meilleur prix, mais nous sommes également fiers d'être reconnus comme un détaillant de choix. #ForYouForLess #GTCommunityProud #GTCanadaProud

Participez aux conversations et restez à l'affût des nouvelles concernant Tigre Géant :

Suivez-nous sur Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : Giant Tiger Store

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Alison Scarlett, Vice-présidente associée, Communications et relations publiques, [email protected]

Liens connexes

www.gianttiger.com