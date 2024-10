- Visitez votre Tigre Géant local pour faire un don et contribuer à l'achat d'articles destinés aux colis de l'opération Père Noël qui seront envoyés aux troupes déployées. -

- Depuis 2014, Tigre Géant a donné plus de 610 000 $ en produits, lesquels sont entrés dans la composition de colis qui ont été remis à plus de 27 632 membres des Forces armées canadiennes. -

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Tigre Géant est fier de soutenir l'opération Père Noël, en partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), par sa contribution à l'envoi de colis à plus de 2 500 membres des Forces canadiennes en mission au Canada et ailleurs dans le monde qui ne peuvent être avec leur famille durant le temps des fêtes.

À partir de samedi (26 octobre) et jusqu’au samedi 9 novembre, dans les magasins participants, les clients et clientes peuvent faire un don au profit de l’opération Père Noël à leur magasin Tigre Géant local en arrondissant le montant de leurs achats à la hausse ou en faisant un don de 1 $ ou de 2 $ à la caisse. (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

À partir de samedi (26 octobre) et jusqu'au samedi 9 novembre, dans les magasins participants, les clients et clientes peuvent faire un don au profit de l'opération Père Noël à leur magasin Tigre Géant local en arrondissant le montant de leurs achats à la hausse ou en faisant un don de 1 $ ou de 2 $ à la caisse.

« En tant que détaillant engagé envers la communauté, nous contribuons fièrement à l'opération Père Noël depuis 2014, et nous sommes ravis de continuer à soutenir cette cause encore une fois cette année », a déclaré Gabrielle Hargrove, vice-présidente principale et chef des ressources humaines chez Giant Tiger Stores Limited. « Ce programme fait parvenir une parcelle de chez soi à ceux et celles qui passent le temps des fêtes loin de leurs proches. C'est aussi une belle façon de rassembler nos communautés durant cette saison. »

« Les colis étaient remplis d'objets sélectionnés avec soin. Nous avons vraiment été impressionnés par l'attention consacrée à chacun d'eux. Chaque paquet avait tout ce qu'il faut, des articles de toilette à de la nourriture, ainsi qu'une une tasse à café et un petit sac. Chaque objet a été chaleureusement reçu par nos soldats et soldates, et rien ne s'est perdu. Si quelqu'un préférait certains produits, nous organisions des échanges lors de notre soirée cinéma hebdomadaire. Pendant un instant, ça nous a rappelé la maison, et tout le monde s'est senti apprécié. Nous ne pouvons pas exprimer pleinement notre reconnaissance à toutes les personnes qui se sont investies dans cette merveilleuse initiative. » - Membre des Forces armées canadiennes en mission ayant reçu un colis de l'opération Père Noël en 2023.

L'opération Père Noël a débuté en 1992 à Montréal, au Québec, lorsqu'un groupe de femmes s'est réuni pour organiser l'envoi de cadeaux de Noël à leurs conjoints en mission de maintien de la paix à l'étranger. Ces colis renfermaient des cartes et des vœux des quatre coins du Canada ainsi que des articles donnés par des entreprises locales. Le programme s'est rapidement étendu à l'ensemble du Canada jusqu'à permettre l'envoi de colis à tous les membres déployés des Forces armées canadiennes chaque année grâce au soutien généreux de la population et des entreprises canadiennes. Chaque colis contient des articles essentiels, des gâteries et des produits de soin personnel, et la joie des fêtes est ainsi répandue jusqu'au personnel militaire en mission. Pour en apprendre davantage à propos de l'opération Père Noël, visitez le sbmfc.ca.

Depuis 2014, Tigre Géant a donné, par l'intermédiaire de levées de fonds, plus de 610 000 $ en produits, lesquels sont entrés dans la composition de colis qui ont été remis à plus de 27 632 membres des Forces armées canadiennes. L'an dernier seulement, grâce à la grande générosité de notre clientèle, les magasins Tigre Géant ont récolté suffisamment de fonds pour fournir des produits entrant dans la composition de 3 000 colis! Vous pouvez faire des dons au profit de l'opération Père Noël à votre magasin Tigre Géant local. Pour plus de détails, visitez le tigregeant.com.

À propos des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes

Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) sont une entreprise sociale à but non lucratif. Les SBMFC aident les membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et les anciennes combattantes et leurs familles à développer de l'autonomie, de la résilience et un état de préparation. Leur bien-être mental, social, familial, physique et financier est la priorité. Appuyons nos troupes est l'œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes. Elle mène ses activités dans le contexte des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes. Depuis sa création en 2007, Appuyons nos troupes répond aux besoins uniques et aux défis particuliers auxquels font face les membres de la communauté des Forces armées canadiennes en raison du service militaire. L'une des activités des SBMFC est l'opération Père Noël qui a pour objectif l'envoi de colis durant le temps des fêtes aux membres des Forces armées canadiennes en déploiement loin de leurs familles. Pour en apprendre davantage au sujet des SBMFC, visitez le sbmfc.ca.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise, fièrement canadienne, place l'abordabilité au premier plan, en offrant des bas prix et du soutien aux collectivités et en donnant aux propriétaires de franchise, qui sont des membres de la communauté, le pouvoir de mener à bien leurs activités. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au TigreGeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

