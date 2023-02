Tigre Géant et la Fondation Pinball Clemons s'associent pour recueillir des fonds afin d'aider les jeunes dans le besoin à sortir de la marginalité et s'intégrer à la société

OTTAWA, ON, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Tigre Géant est fière d'annoncer un partenariat de bienfaisance avec la Fondation Pinball Clemons pour aider à recueillir des fonds afin d'aider les jeunes à sortir de la marginalité et s'intégrer à la société grâce à une campagne de financement en magasin. Jusqu'au 26 février, les clientes et les clients peuvent appuyer la campagne en faisant un don de 2 $ à la caisse dans les magasins participants partout au pays.

Tigre Géant est heureuse de faire en sorte qu'il soit facile et amusant pour la clientèle canadienne de magasiner intelligemment et de faire des économies sensées chaque jour et fière d'avoir une incidence sur les communautés qu'elle sert grâce au changement actif. La totalité des fonds amassés pendant la campagne aidera les jeunes marginalisés grâce à des ressources éducatives et à des options pour intégrer avec succès le marché du travail.

« Les magasins Tigre Géant se sont engagés à soutenir les communautés que nous desservons partout au pays », a déclaré Alison Scarlett, cheffe des relations publiques et des communications et coprésidente du comité de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez Giant Tiger Stores Limited. « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec la Fondation Pinball Clemons pendant le Mois de l'histoire des Noirs et avons hâte de collaborer à différentes initiatives de sensibilisation avec cet organisme incroyable. Nos magasins recueillent des fonds pour appuyer des programmes, qui comprennent des bourses d'études, du mentorat et des activités de sensibilisation, ainsi que des services qui incitent les étudiantes et les étudiants à croître et à devenir de solides futurs leaders pendant leur transition vers une carrière. Grâce à la générosité de notre clientèle, nous pouvons apporter des changements positifs dans les communautés où nous vivons. »

La Fondation Pinball Clemons s'efforce d'éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes marginalisés et racisés de réussir leurs études postsecondaires et d'avoir une carrière durable. Elle travaille avec des partenaires communautaires pour identifier les jeunes les plus marginalisés de nos communautés. L'objectif est de favoriser l'intégration fructueuse des jeunes au marché du travail et leur obtention d'un emploi rémunérateur dans les domaines de carrière souhaités.

« Nous sommes reconnaissants envers Tigre Géant pour son partenariat et son engagement à accroître la sensibilisation et à recueillir des fonds pour aider les jeunes qui se trouvent dans des situations difficiles », a déclaré Michael « Pinball » Clemons. « Avec l'aide de Tigre Géant, nous serons en mesure de donner à un plus grand nombre de jeunes les ressources nécessaires pour prendre le contrôle de leur vie et changer la trajectoire de leur avenir et de leur famille pour les générations à venir. Merci pour votre bienveillance et votre contribution. »

Pour en savoir plus sur la Fondation Pinball Clemons, visitez le site www.pinballfoundation.ca .

À propos de Tigre Géant

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 membres de l'équipe du Tigre. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien.

À propos de la Fondation Pinball Clemons :

La Fondation Pinball Clemons offre aux jeunes marginalisés et racisés des ressources éducatives et des options pour s'intégrer à la société. L'objectif ultime est de favoriser l'intégration fructueuse des jeunes au marché du travail et leur obtention d'un emploi rémunérateur dans les domaines de carrière souhaités. Pour en savoir plus sur la Fondation Pinball Clemons et sur la façon dont Pinball crée un changement transformationnel dans la communauté pour les jeunes racisés et marginalisés grâce à l'éducation et au mentorat, visitez le site https://www.pinballfoundation.ca .

Suivez la Fondation sur Facebook , Instagram et Twitter pour d'autres annonces.

