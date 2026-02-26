Créé en collaboration avec le Centre des arts photographiques SPAO, ce t-shirt présente une œuvre originale de l'artiste en arts visuels canado-vietnamienne queer Linh VH Nguyen, qui a été sélectionnée dans le contexte de l'engagement annuel de Tigre Géant à mettre en valeur chaque année une nouvelle artiste canadienne. Par le biais de la photographie analogique et numérique, Linh Nguyen crée des œuvres qui explorent les thèmes de la mémoire, de la transformation et de l'identité diasporique.

« C'est la première fois que mon travail atteint des gens en dehors des galeries, et je suis ravie qu'il soit accessible à un public plus large », a déclaré l'artiste Linh VH Nguyen. « Ce partenariat, réunissant Tigre Géant, la Fondation canadienne des femmes et des artistes photographes, témoigne d'un véritable engagement, d'autant plus que 100 % des profits soutiennent la Fondation. Acheter quelque chose qu'on aime peut avoir un impact; j'espère que cette campagne suscite la conversation et rappelle aux gens de se soutenir mutuellement et de saisir les moments de joie. »

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, la collaboration se poursuit au-delà du t-shirt par une exposition de groupe intitulée Slumber Party et présentée au Centre SPAO du 16 janvier au 8 mars 2026. Elle met en vedette des œuvres photographiques d'artistes canadiennes et de genre divers, dont Nguyen. Pour en savoir plus sur la collaboration de l'artiste et sur l'impact des partenariats de Tigre Géant avec la Fondation canadienne des femmes et le Centre des arts photographiques SPAO, cliquez ICI.

« Le Centre SPAO est fier de défendre les voix et les points de vue diversifiés avec un engagement ferme à soutenir les femmes et les personnes de genre divers », a déclaré Katie Lydiatt, conservatrice et gérante de la galerie du Centre des arts photographiques SPAO. « Grâce à nos expositions, à nos programmes et à nos partenariats stratégiques comme celui-ci, nous donnons aux artistes sous-représentés l'occasion de faire entendre leur voix et de bousculer les conventions, en exploitant le pouvoir unique de la photographie pour recadrer les perspectives, provoquer la réflexion et inspirer. »

En tant que partenaire de longue date de la Fondation canadienne des femmes, Tigre Géant est fier de soutenir des programmes qui aident les femmes, les filles et les personnes de genre divers au Canada à se sortir de la violence et de la pauvreté, à prendre confiance en elles et à développer leur leadership. Grâce à sa campagne de t-shirt pour la Journée internationale des droits des femmes, Tigre Géant a réussi à amasser plus de 120 000 $ à ce jour. Ces fonds financent directement des programmes communautaires qui offrent un soutien essentiel, développent les compétences, renforcent le sentiment d'appartenance et la confiance en soi, et ouvrent la voie à plus de sécurité, d'occasions et d'espoir.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Tigre Géant et de soutenir son engagement à promouvoir l'égalité des genres partout au Canada », a déclaré Mitzie Hunter, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. « Année après année, cette collaboration montre à quoi ressemble une entreprise canadienne qui dirige avec détermination et se tient aux côtés des femmes, des filles et des personnes de genre divers. Nous sommes très reconnaissants du soutien continu de Tigre Géant et de son influence significative sur les communautés locales dans l'ensemble du pays. »

« Chez Tigre Géant, soutenir nos communautés signifie aussi créer un espace où les artistes féminines et de genre divers sont vues, entendues et célébrées », a déclaré Alison Scarlett, cheffe des relations publiques, des communications et de la responsabilité sociale de l'entreprise chez Giant Tiger Stores Limited. « Grâce à cette campagne, nous sommes fiers de mettre en valeur des artistes canadiennes comme Linh VH Nguyen, et de remettre 100 % des profits à la Fondation canadienne des femmes pour soutenir des programmes communautaires qui font la promotion de l'équité entre les sexes. Avec plus de 260 magasins exploités par des propriétaires locaux à l'échelle du pays, nous avons le pouvoir de transformer l'expression créative en un impact réel et porteur de changement. En tant que détaillant canadien déterminé à faire les bons choix, il est extrêmement gratifiant pour nous de nous associer à des organismes qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et clientes, et de celle des gens des communautés que nous servons fièrement, tout en offrant aux artistes talentueuses une plateforme nationale pour exposer leurs œuvres. »

Pour en savoir plus sur le nouveau dessin et les partenariats de Tigre Géant avec la Fondation canadienne des femmes et le Centre des arts photographiques SPAO, visitez La Journée internationale des femmes - Giant Tiger

À propos de la Fondation canadienne des femmes :

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité des genres. Nous finançons des programmes communautaires et défendons des politiques qui améliorent la vie des femmes, des filles et des personnes de genres diverses dans toutes les provinces et tous les territoires. Notre travail favorise la sécurité économique, aide à prévenir et à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, et aide les jeunes à développer leurs compétences, leur confiance et leur sentiment d'appartenance. canadianwomen.org.

Centre des arts photographiques SPAO

Le Centre SPAO est le premier centre des arts photographiques du Canada. Il offre le seul diplôme de deux ans en arts photographiques au pays, une vaste gamme de cours récréatifs, une résidence artistique internationale de six mois et la seule galerie de la région dédiée à la photographie. Pour en savoir plus, visitez le spao.ca.

À propos de l'artiste Linh VH Nguyen :

Linh VH Nguyen est une artiste canado-vietnamienne d'Ottawa queer spécialisée en arts visuels. Par le biais de la photographie analogique et numérique, elle crée des œuvres qui explorent les thèmes de la mémoire, de la transformation et de l'identité diasporique. Pour en savoir plus, visitez le linhnguyen.ca/@linhnguyen

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise fièrement canadienne place l'abordabilité au premier plan par ses bas prix, soutient les communautés et autonomise ses franchises exploitées par des membres de la région. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Pour les relations avec les médias, veuillez communiquer avec : Jessica Charbonneau, directrice des communications externes, Giant Tiger Stores Limited, [email protected]