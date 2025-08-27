- 100 % des recettes de la vente de ce t-shirt seront versées à l'organisme Indspire -

- À ce jour, la campagne a permis de recueillir plus de 1,3 million de dollars

pour Indspire, à l'appui du fonds Learning from the Past. -

OTTAWA, ON, le 27 août 2025 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited est fière d'annoncer le lancement de son partenariat, pour une quatrième année, avec l'organisme de bienfaisance autochtone national Indspire. Ce partenariat vise la création d'un t-shirt orange exclusif et une augmentation de la sensibilisation à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Avec son design unique créé par Patrick Hunter, artiste ojibwé bispirituel, le t-shirt est maintenant offert dans certains magasins Tigre Géant et sur tigregeant.com, et 100 % des profits générés par la vente de ce t-shirt est remis à Indspire pour soutenir le Fonds Learning from the Past. Ce fonds remet des bourses d'études aux étudiantes et aux étudiants autochtones qui suivent un programme postsecondaire en études et langues autochtones.

Mettant en vedette l'auteure et activiste Phyllis Webstad, Patrick Hunter et les lauréats de Indspire, cliquez ICI pour voir comment le partenariat favorise l'éducation, la sensibilisation et le soutien par l'entremise du fonds Learning From the Past.

« Huy tseep q\'u » Indspire et Tigre Géant. J'ai été en mesure d'accomplir autant de choses grâce à cette bourse et à ce prix. Je suis très reconnaissante », a déclaré la récipiendaire de la bourse du Fonds précédent, Zoe George, des nations Tsleil-Waututh et Squamish.

« Notre collaboration continue avec Tigre Géant est un excellent exemple de la réconciliation en action », a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. « Les profits de la campagne du chandail orange contribuent à créer des changements durables en soutenant les élèves des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans leur cheminement scolaire enraciné dans leur langue, leur culture et leur communauté. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires comme Tigre Géant qui partagent notre vision d'un avenir façonné par des voix autochtones fortes. »

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec Indspire. Grâce à la vente de ce t-shirt, nous sommes fiers d'avoir amassé plus de 1,3 million de dollars à ce jour, un jalon extraordinaire qui fait une réelle différence pour les étudiants autochtones d'études postsecondaires », a déclaré Gabrielle Hargrove, vice-présidente principale et cheffe des ressources humaines de Giant Tiger Stores Limited. « Cette initiative montre l'impact incroyable que nos magasins et notre clientèle peuvent avoir ensemble. Chaque chandail vendu contribue à façonner l'avenir d'un étudiant ou d'une étudiante et à créer un changement significatif dans les communautés que nous sommes si fiers de servir. »

Tigre Géant est fier d'être un partenaire de longue date d'Indspire qui soutient des programmes qui aident les étudiants autochtones à obtenir leur diplôme et à devenir les leaders de demain. Grâce à la vente des t-shirts, nous avons recueilli plus de 1,3 million de dollars à ce jour, en appui au fonds Learning from the Past, qui a financé des bourses pour les étudiants autochtones de niveau postsecondaire qui poursuivent des études en langues et en culture autochtones.

Pour plus de renseignements sur le partenariat avec Indspire, visitez le tigregeant.com/fr/pages/truth-and-reconciliation.

À propos de l'artiste Patrick Hunter :

Patrick Hunter est un artiste ojibwé bispirituel originaire de Red Lake en Ontario. Il se spécialise en peintures acryliques et en dessins numériques, inspirés de ses racines ojibwées. Il crée dans le but d'apporter plus de joie dans le monde, tout en favorisant la sensibilisation aux cultures et à l'iconographie autochtones. Pour en savoir plus sur le travail de Hunter, veuillez visiter le site patrickhunter.ca .

À propos d'Indspire :

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour qu'elle leur apporte des avantages durables ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec l'aide de partenaires financiers de partout au pays, Indspire procure du soutien financier, offre des programmes et partage des ressources dans le but d'aider les étudiantes et étudiants autochtones à atteindre leur plein potentiel. En 2024 et 2025, Indspire a versé plus de 31,6 millions de dollars sous la forme de 8 800 bourses d'études et d'excellence à la population étudiante autochtone à travers le Canada.

À propos du fonds Learning from the Past :

Le fonds Learning from the Past remet des bourses d'études aux étudiantes et aux étudiants autochtones qui suivent un programme en études et langues autochtones. Pour plus de renseignements sur le fonds Learning from the Past d'Indspire, visitez indspire.ca/learning-from-the-past/.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise fièrement canadienne place l'abordabilité au premier plan, en offrant des bas prix et du soutien aux collectivités et en donnant aux propriétaires de franchise, qui sont des membres de la communauté, le pouvoir de mener à bien leurs activités. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au Tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

