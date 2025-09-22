- À ce jour, Tigre Géant a versé plus de 265 000 $ à la Fondation Terry Fox en s'associant à des magasins locaux et à des écoles partout au Canada pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. -

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Comme le Canada marque le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox, Giant Tiger Stores Limited est fière de poursuivre son partenariat avec la Fondation Terry Fox pour la troisième année, en soutenant la recherche révolutionnaire sur le cancer et en inspirant les dons communautaires partout au Canada.

Cette année, plus de 260 écoles du pays recevront jusqu'à 500 $ par école de la part de Tigre Géant pour soutenir leur objectif de collecte de fonds de la course scolaire Terry Fox, pour un total de plus de 130 000 $. La course scolaire Terry Fox est une tradition chère qui rend hommage à la vie et à l'héritage de Terry Fox, tout en inspirant la prochaine génération d'acteurs et actrices du changement dans une mission commune visant à soutenir la recherche sur le cancer et à faire avancer la vision de Terry en matière d'espoir, de courage et de persévérance.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec la Fondation Terry Fox, une cause qui résonne profondément avec nos clients, nos magasins et nos communautés partout au Canada », a déclaré Alison Scarlett, directrice des relations publiques, des communications et de la responsabilité sociale de l'entreprise chez Giant Tiger Stores Limited. « Grâce à ce partenariat, nous soutenons et habilitons nos magasins locaux à mener des initiatives scolaires qui encouragent la participation des jeunes à la course scolaire Terry Fox, contribuant ainsi à promouvoir une culture de générosité, de résilience et d'espoir à l'échelle du Canada. Nous sommes honorés de faire progresser la vision de Terry et cette tradition canadienne en collaboration avec la Fondation Terry Fox, tout en renforçant les quartiers dans lesquels nous vivons et opérons. »

« Grâce à l'incroyable soutien de Tigre Géant, nous avons réussi à amasser des fonds pour 263 courses scolaires Terry Fox partout au Canada. Au cours des dernières années, cette générosité a inspiré les élèves à se connecter à l'histoire de Terry, en créant un héritage d'empathie, de résilience et d'espoir dans les classes partout au pays. Cette année, alors que nous célébrons le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry, Tigre Géant a contribué à rendre la course scolaire encore plus significative en donnant aux jeunes Canadiens et Canadiennes les moyens d'accomplir sa mission. Au nom des organisateurs de la course scolaire partout au Canada, nous remercions Tigre Géant de les aider à aller jusqu'au bout. » Wendy Fric, directrice principale des courses scolaires.

Au cœur de chaque magasin Tigre Géant se trouve un engagement à redonner localement. Les propriétaires et les équipes des magasins sont passionnés par le soutien des causes importantes, et la Fondation Terry Fox est un organisme qui crée des changements significatifs dans les communautés que nous servons fièrement.

« Soutenir la fondation Terry Fox et notre course scolaire locale est extrêmement important pour moi et mon personnel », a déclaré Luisa, propriétaire du magasin Tigre Géant de Winnipeg, au Manitoba, dont le magasin a récolté le plus de fonds en 2024. « L'héritage de Terry nous inspire tous, et le fait de redonner par le biais de notre magasin nous permet de l'honorer et de soutenir cette tradition canadienne classique, tout en soutenant les familles de notre propre communauté qui sont touchées par le cancer. »

Pour en savoir plus sur la Fondation Terry Fox, visitez le terryfox.org.

À propos de la Fondation Terry Fox :

La Fondation Terry Fox honore la vision et l'esprit d'un Canadien emblématique tout en amassant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme caritatif national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans la création d'une communauté en engageant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans des milliers de courses à travers le pays.

Des gens du monde entier de tous âges, de tous horizons et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable de Terry. Grâce au généreux soutien de nos donateurs, de nos partenaires et de nos bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 950 millions de dollars et a financé plus de 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, apportant espoir et santé à des millions de Canadiens et Canadiennes. Visitez le terryfox.org pour obtenir de plus amples renseignements et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise fièrement canadienne place l'abordabilité au premier plan par ses bas prix, soutient les communautés et autonomise ses franchises exploitées par des membres de la région. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

Joignez-vous à la conversation et restez au courant de toutes les nouvelles concernant #TigreGéant :

Aimez-nous sur Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur TikTok : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur X : @GTBoutique

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Demandes de renseignements des médias : veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected]