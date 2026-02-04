- À ce jour, la campagne a permis de recueillir plus de 350 000 $ au profit de Jeunesse, J'écoute -

OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited et Jeunesse, J'écoute sont fiers de lancer le chandail rose exclusif de leur quatrième année de collaboration en soutien à la lutte contre l'intimidation, créé en partenariat avec la Galerie d'art d'Ottawa (GAO). Le t-shirt présente le dessin de la jeune artiste Hailey-Lynn, d'Ottawa, sélectionné à l'issue d'un atelier organisé par la GAO. Il est maintenant offert dans certains magasins Tigre Géant et en ligne au tigregeant.com. La totalité des profits réalisés grâce à la vente du t-shirt est versée à Jeunesse, J'écoute en soutien aux services de santé mentale offerts aux jeunes à travers le Canada.

L'été dernier, la GAO a organisé un atelier pour les jeunes artistes âgés de 15 à 25 ans, animé par l'illustrateur et créateur de bandes dessinées Andy Akangah. Les participants et participantes ont créé des dessins de t-shirts originaux. Toutes les œuvres font partie d'une exposition présentée par la GAO du 17 janvier au 12 avril 2026. Le dessin remarquable de Hailey-Lynn intitulé Encourage la bienveillance a été sélectionné comme œuvre officielle pour le t-shirt de cette année.

« Des partenariats comme celui-ci contribuent à amplifier la voix des jeunes, car c'est vraiment une œuvre pour les jeunes, par les jeunes », a déclaré Andy Akangah, illustrateur, créateur de bandes dessinées et animateur d'ateliers. « En tant qu'artiste autodidacte, je sais à quel point il peut être difficile de trouver des conseils au début, alors pouvoir transmettre ce que j'ai appris et créer un espace où les jeunes peuvent découvrir leur voix est incroyablement significatif. Nous ne parlons pas pour eux, nous leur donnons les outils, la plateforme et le soutien pour raconter leurs propres histoires, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de santé mentale et d'appartenance. Ce qui est tout aussi puissant, c'est la façon dont ils m'enseignent en retour; leur créativité, leur honnêteté et leur point de vue m'inspirent à chaque fois. »

Pour en savoir plus sur le processus de conception mené par les jeunes en compagnie d'Andy Akangah et sur l'incidence du partenariat de Tigre Géant avec Jeunesse, J'écoute et la Galerie d'art d'Ottawa, cliquez ici.

« La Galerie d'art d'Ottawa sait que l'art peut permettre aux jeunes de faire entendre leur voix, transformer les communautés et changer des vies. Cette collaboration avec Tigre Géant et Jeunesse, J'écoute à l'occasion de la Journée du chandail rose met la créativité des jeunes au premier plan d'une conversation nationale impérative sur la gentillesse, la santé mentale et les soins communautaires. Par son intermédiaire, les jeunes artistes peuvent exprimer leurs points de vue et aider d'autres jeunes partout au Canada à se sentir vus, entendus et soutenus, ce qui est primordial », a déclaré Alexandra Badzak, directrice et chef de la direction de la galerie d'art d'Ottawa.

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays, la ligne Jeunesse, J'écoute offre du soutien en tout temps à des millions de jeunes dans le besoin, par téléphone, par texto et en ligne. Les jeunes de partout au Canada peuvent joindre la ligne en tout temps à jeunessejecoute.ca.

« L'intimidation peut avoir un impact durable sur les jeunes, et avoir accès à du soutien à ce moment-là peut changer la vie », a déclaré Jenny Yuen, chef de groupe et vice-présidente principale des partenariats stratégiques et des relations gouvernementales. « Le dessin percutant de Hailey-Lynn est un rappel de la force et de la créativité que les jeunes apportent aux conversations sur la santé mentale. Grâce à l'engagement continu de Tigre Géant et à cette puissante initiative conçue par les jeunes, plus de jeunes au Canada sauront qu'ils ne sont pas seuls et que de l'aide est toujours à portée de main. Chaque t-shirt vendu soutient l'offre de services permettant aux jeunes d'avoir une conversation gratuitement et en toute confidentialité lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

En tant que partenaire de longue date de Jeunesse, J'écoute, Tigre Géant est fier de soutenir des programmes qui aident les jeunes à accéder à des services essentiels, notamment le service de soutien par texto pour les crises, les services de conseil psychologique, le service d'intervention Clavardage en direct et la Communauté Jeunesse. Grâce à sa campagne contre l'intimidation, Tigre Géant a ramassé plus de 350 000 $ à ce jour en soutien financier aux services de santé mentale de Jeunesse, J'écoute. Cet appui change considérablement la donne dans les communautés du Canada.

« Redonner a toujours fait partie de notre identité chez Tigre Géant, et cette collaboration est l'un des moyens par lesquels nous soutenons, ensemble, les communautés que nous servons fièrement », a déclaré Alison Scarlett, chef des relations publiques, des communications et de la responsabilité sociale chez Giant Tiger Stores Limited. « Avec plus de 260 magasins détenus localement partout au Canada, ce sont nos propriétaires de magasin, les membres de l'équipe du Tigre et nos clients et clientes qui permettent de concrétiser ces initiatives dans l'intérêt des jeunes de leur communauté. Ensemble, nous avons ramassé plus de 350 000 $ en appui aux services de santé mentale de Jeunesse, J'écoute. C'est un puissant témoignage de la contribution importante que nous pouvons apporter lorsque nous faisons équipe. Chaque t-shirt comprend également un carton détachable avec les coordonnées de Jeunesse, J'écoute qui peut être partagée ou conservée pour un accès rapide à du soutien quand ça compte le plus. Chaque carton souligne également l'efficacité des programmes offerts pour créer des changements durables dans la vie des jeunes partout au Canada. »

Pour en savoir plus sur le nouveau dessin et les partenariats de Tigre Géant avec Jeunesse, J'écoute et la Galerie d'art d'Ottawa, visitez le Jeunesse, J'écoute - Giant Tiger.

À propos de Jeunesse, J'écoute :

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour libérer leurs émotions. Depuis 1989, Jeunesse, J'écoute est un moteur de changement puissant et digne de confiance offrant aux jeunes un espace sans jugement où exprimer leurs émotions, petites et grandes, et trouver des solutions personnalisées pour leur bien-être. Entreprise canadienne et chef de file mondial, Jeunesse, J'écoute évolue constamment en combinant les données, l'innovation et la technologie avec le soutien humain et les connaissances cliniques réelles pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur vie. Découvrez le soutien offert pour toutes les émotions à JeunesseJecoute.ca.

Besoin d'aide maintenant? Appelle au 1 800 668-6868 ou texte PARLER au 686868.

À propos de la Galerie d'art d'Ottawa (GAO) :

Située au centre-ville d'Ottawa, sur les territoires traditionnels de la Nation Anishinābe, la GAO est à la fois la galerie d'art municipale d'Ottawa et un centre culturel. Son nouvel édifice, conçu par les firmes KPMB Architects et Régis Côté et associés, prend la forme d'un cube lumineux contemporain. La GAO soutient les artistes à toutes les étapes de leur carrière grâce à des expositions, des programmes de mentorat, des acquisitions, du financement et de la reconnaissance, en collaboration avec des partenaires tels que l'Université d'Ottawa, Santé Bruyère, le Musée des beaux-arts du Canada et Tigre Géant.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise fièrement canadienne place l'abordabilité au premier plan, en offrant des bas prix et du soutien aux collectivités et en donnant aux propriétaires de franchise, qui sont des membres de la communauté, le pouvoir de mener à bien leurs activités. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

