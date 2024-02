- La totalité des profits amassés grâce à la vente de ces hauts sera versée à la Fondation canadienne des femmes -

OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'entreprise Giant Tiger Stores Limited est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Emilie Darlington, une muraliste d'art floral établie à Ottawa, pour la création d'un t-shirt et d'un haut en molleton personnalisés en l'honneur de la Journée internationale des femmes.

Ces hauts personnalisés sont présentement offerts dans certains magasins Tigre Géant et en ligne sur TigreGeant.com. La totalité des profits sera versée à la Fondation canadienne des femmes afin de soutenir des programmes qui viennent en aide aux femmes, aux filles et aux personnes de genres divers, leur permettant de sortir de la violence, de la pauvreté, de retrouver confiance en elles et de prendre leur destin en main. (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

« Tigre Géant s'engage à faire entendre la voix des femmes et des personnes de genre divers faisant partie des collectivités au sein desquelles nous vivons et travaillons, et que nous servons fièrement. Nous sommes ravis de collaborer avec Emilie Darlington pour créer ces hauts exclusifs et partager sa vision artistique avec notre clientèle dans tout le pays », a déclaré Gabrielle Hargrove, vice-présidente principale et cheffe des ressources humaines chez Giant Tiger Stores Limited. « Nous croyons en l'égalité des genres et sommes heureux de promouvoir l'autonomisation des femmes dans nos magasins et nos divisions de soutien. Nous continuerons à favoriser le changement en présentant chaque année une nouvelle artiste canadienne ou un nouvel artiste canadien afin de mettre en valeur son talent et d'amasser des fonds pour appuyer les femmes, les filles et les personnes de genres divers dans le cadre des célébrations entourant la Journée internationale des femmes. »

Titulaire d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université d'Ottawa, l'art de la talentueuse Emilie Darlington s'appuie sur une connaissance approfondie des principes artistiques fondamentaux. Cette création personnalisée reflète le style original de l'artiste et chaque fleur a été choisie pour ce qu'elle symbolise. Le lys tigré évoque la confiance, la fierté et la chance; le dahlia représente quant à lui la force intérieure et la bienveillance, et la rudbeckie incarne la justice et l'adaptabilité. Ensemble, ces trois fleurs forment une déclaration symbolique venant rappeler l'importance de soutenir les femmes, les jeunes filles et les personnes de genre divers, et de sensibiliser la population à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

« Je suis très heureuse et honorée de collaborer avec Tigre Géant pour la conception de ces hauts personnalisés à l'occasion de la Journée internationale des femmes », a déclaré l'artiste Emilie Darlington. « Cette collaboration est très importante, car chaque fleur représente chaque femme, fille et personne de genre divers, et parce que la lutte pour l'égalité des genres et la justice nous unit toutes et tous. Je suis immensément fière de m'associer à une organisation comme Tigre Géant et d'avoir la possibilité de partager mon art pour transmettre ce message puissant à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. »

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité et de la justice entre les genres. Grâce au financement, à la défense des intérêts et au partage des connaissances, elle aide les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à sortir de la violence, de la pauvreté, à reprendre confiance en elles et à prendre leur destin en main.

« Nous sommes très reconnaissants envers Tigre Géant pour leur appui de longue date à la Fondation canadienne des femmes », a déclaré Andrea Gunraj, vice-présidente de l'engagement public auprès de la Fondation canadienne des femmes. « Ce partenariat génère un impact important à plusieurs niveaux : il contribue à changer la vie des participantes au programme, ce qui a une incidence favorable également sur leurs familles et leurs communautés, et il nous aide à plaider en faveur de changements qui feront progresser l'égalité entre les genres au Canada. »

Pour plus d'information à propos de la Fondation canadienne des femmes, de l'artiste Emilie Darlington et des hauts personnalisés, rendez-vous sur tigregeant.com.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. La fière entreprise canadienne place l'abordabilité au premier plan, en offrant des articles à bas prix, du soutien aux collectivités et en accordant le pouvoir à ses propriétaires exploitants de franchises. L'entreprise privée compte plus de 270 magasins au Canada et emploie plus de 10 000 membres de l'équipe du Tigre. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, exploitantes ou exploitants locaux qui connaissent leur communauté. Que ce soit en succursale ou en ligne à Tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien de la collectivité se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué où économiser encore plus.

À propos de la Fondation canadienne des femmes :

Nous sommes la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité et de la justice entre les genres. Pour ce faire, nous soutenons l'action féministe communautaire en établissant avec des communautés et des organisations des partenariats pour améliorer les conditions, en favorisant la diversité dans les postes de haute direction et en améliorant les connaissances pour susciter des changements durables. Depuis 1991, nos partenaires et généreux donateurs et donatrices ont versé plus de 250 millions de dollars pour financer plus de 3 200 programmes visant à transformer des vies dans tout le Canada. Apprenez-en plus sur canadianwomen.org/fr.

