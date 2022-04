« Afin de mieux soutenir nos clients et d'accéder au marché en pleine croissance de la livraison d'épicerie le jour même, nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Instacart pour rendre encore plus facile pour les Canadiens de magasiner et d'économiser intelligemment tous les jours », a déclaré Simon Rodrigue, vice-président principal et chef du service numérique, Giant Tiger Stores Limited. « Ce service constitue un excellent avantage pour nos fidèles clients et, désormais, plus de 180 magasins Tigre Géant auront accès à nos produits pour une livraison le jour même. Ce partenariat permettra à davantage de Canadiens de profiter d'une expérience d'achat amusante et facile chez Tigre Géant et consolidera notre position de détaillant à rabais préféré au Canada. »

« Nous reconnaissons que le rapport qualité-prix reste au premier plan des préoccupations des clients, et lorsqu'il s'agit d'articles ménagers essentiels, chaque dollar compte. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir Tigre Géant dans l'application Instacart, rendant ainsi la livraison le jour même d'articles de l'un des principaux détaillants à rabais du Canada accessible aux familles à travers le pays », a déclaré Chris Rogers, vice-président de la vente au détail chez Instacart. « Tigre Géant offre une grande variété d'articles à bas prix, et ensemble, nous proposons leur incroyable assortiment - et leurs bas prix - en ligne pour la première fois, aidant les clients à obtenir exactement ce dont ils ont besoin, livré à leur porte. »

Instacart est une plateforme leader dans le domaine de la vente au détail. Elle travaille avec les détaillants afin de transformer la façon dont les gens font leurs achats. Aujourd'hui, la société s'associe à plus de 750 enseignes nationales, régionales et locales pour faciliter les services de livraison et de ramassage dans plus de 70 000 magasins répartis dans plus de 5 500 villes d'Amérique du Nord. La livraison Instacart est accessible à 90 % des foyers canadiens.

Pour effectuer des achats auprès de Tigre Géant pour une livraison le jour même via Instacart, les clients peuvent visiter https://www.instacart.ca/store/giant-tiger/storefront ou sélectionner la vitrine Tigre Géant sur l'application mobile Instacart. Pour toutes les commandes, un livreur Instacart ramassera et livrera la commande dans le délai de livraison choisi par le client. Pour plus d'informations, visitez www.instacart.com.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, a pour mission de faire en sorte que chaque dollar compte et s'engage à offrir des articles de mode pour toute la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. Cette entreprise privée compte plus de 260 magasins au Canada et est fière d'employer plus de 10 000 membres de l'équipe Tigre Géant. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que les Canadiens fassent leurs achats en magasin ou en ligne sur gianttiger.com, Tigre Géant rend facile et amusant pour tous de magasiner et d'économiser intelligemment tous les jours.

#TigreGéant

Participez à la conversation et obtenez les toutes dernières nouvelles sur Tigre Géant :

Aimez-nous sur Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : Magasin Tigre Géant

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Veuillez adresser toute requête des médias : Aaron Wade, directeur de la marque et de la communication client, [email protected]