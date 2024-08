- La totalité des profits de la vente des t-shirts sera versée à l'organisme Indspire en soutien au fonds Learning from the Past -

- À ce jour, la campagne a permis de recueillir 750 000 $ au profit d'Indspire -

OTTAWA, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited est fière d'annoncer aujourd'hui le lancement de son partenariat, pour une troisième année, avec l'organisme de bienfaisance autochtone national Indspire. Ce partenariat vise la création d'un t-shirt orange exclusif et une augmentation de la sensibilisation à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Illustré d'un tout nouveau dessin de l'artiste ojibwé bispirituel Patrick Hunter, le t-shirt hors-série est offert dès maintenant dans certains magasins Tigre Géant et au tigregeant.com. La totalité des profits sera versée à Indspire et servira à soutenir les étudiantes et étudiants autochtones par l'entremise du fonds Learning from the Past.

Tigre Géant et Indpsire lancent leur collaboration, pour une troisième année, avec un nouveau t-shirt en soutien aux étudiantes et étudiants autochtones. Illustré d’un tout nouveau dessin de l’artiste ojibwé bispirituel Patrick Hunter (illustré), le t-shirt hors-série est offert dès maintenant dans certains magasins Tigre Géant et au tigregeant.com. (Groupe CNW/Giant Tiger Stores Limited)

Le nouveau dessin reflète la volonté de Patrick d'unifier les Premières Nations au sein du Canada par son art tout en sensibilisant les gens à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour découvrir le nouveau dessin et en apprendre plus sur l'histoire de sa création, cliquez ICI.

« En créant le nouveau dessin pour ce t-shirt, je me suis inspiré de la citation "Ils nous ont enterrés, ils ne savaient pas que nous étions des graines" », nous révèle l'artiste, Patrick Hunter. « La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ouvre la porte à des conversations difficiles, et je crois que nous avons fait beaucoup de chemin dans la bonne direction. La population canadienne commence à reconnaître les accomplissements des peuples des Premières Nations. Avant, notre histoire était souvent synonyme de traumatisme, mais aujourd'hui, une compréhension et une prise de conscience plus profondes s'acquièrent par la connaissance. Avec ce partenariat et le nouveau dessin, j'espère apporter plus de joie dans le monde en même temps que nous continuons d'avoir ces conversations importantes. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Indspire et l'incroyablement talentueux Patrick Hunter afin de créer un nouveau t-shirt unique, destiné à tout le monde au Canada, qui servira à recueillir des fonds au bénéfice de la population étudiante autochtone », a exprimé Gabrielle Hargrove, vice-présidente principale et chef des ressources humaines chez Giant Tiger Stores Limited. « Chez Tigre Géant, nous nous engageons à faire ce qui est juste pour notre clientèle et nous sommes fiers de notre partenariat avec Indspire et des discussions constructives qui en résultent et qui visent à produire des changements concrets dans les communautés de partout au pays que nous avons le privilège de servir. »

En tant que partenaire de longue date d'Indspire, Tigre Géant a apporté son appui à des programmes qui aident les étudiantes et étudiants autochtones à obtenir leur diplôme et à devenir les leaders de demain. Les ventes de ce t-shirt collaboratif ont permis de ramasser plus de 750 000 $ au profit du fonds Learning from the Past d'Indspire, lequel remet des bourses aux étudiantes et étudiants autochtones qui suivent un programme en études et langues autochtones.

« Notre partenariat continu avec Tigre Géant démontre la capacité de la collaboration à apporter des changements significatifs », a souligné le PDG d'Indspire, Mike DeGagné. « Les fonds recueillis par cette initiative offrent un soutien essentiel aux Autochtones qui font des études postsecondaires et elles favorisent, de plus, une compréhension et un respect approfondis des cultures autochtones au Canada. Cette campagne témoigne du pouvoir de l'unité pour promouvoir l'éducation et la réconciliation. »

Pour plus de renseignements sur le nouveau dessin et sur Indspire, visitez le tigregeant.com/fr/pages/truth-and-reconciliation.

Les profits sont calculés en soustrayant le coût des produits de leur prix de vente au détail.

À propos de l'artiste, Patrick Hunter :

Patrick Hunter est un artiste ojibwé bispirituel originaire de Red Lake en Ontario. Il se spécialise en peintures acryliques et en dessins numériques inspirés de ses racines ojibwées. Il crée dans le but d'apporter plus de joie dans le monde, tout en favorisant la sensibilisation aux cultures et à l'iconographie autochtones. Pour voir d'autres œuvres de Patrick, visitez son site patrickhunter.ca.

À propos du fonds Learning from the Past :

Le fonds Learning from the Past remet des bourses d'études aux étudiantes et aux étudiants autochtones qui suivent un programme en études et langues autochtones. Pour plus de renseignements sur le fonds Learning from the Past d'Indspire, visitez indspire.ca/learning-from-the-past/.

À propos de Tigre Géant :

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. L'entreprise, fièrement canadienne, place l'abordabilité au premier plan, en offrant des bas prix et du soutien aux collectivités et en donnant aux propriétaires de franchise, qui sont des membres de la communauté, le pouvoir de mener à bien leurs activités. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires ou des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que ce soit en magasin ou en ligne au Tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien communautaire se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué au Canada où économiser encore plus.

