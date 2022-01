Tigre Géant et Debbie Travis annoncent un partenariat exclusif et présentent une nouvelle collection d'articles de décoration pour la maison

Le partenariat entre le détaillant à rabais de choix au Canada et Debbie Travis représente une grande collaboration de deux célèbres marques canadiennes. La clientèle se verra ainsi offrir des produits tendance de haute qualité, pour égayer la chambre à coucher, la salle de bain et les autres pièces de la maison, aux prix toujours abordables qui font la renommée de Tigre Géant.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle collaboration passionnante avec Debbie Travis qui permettra d'offrir des produits tendance de choix à notre clientèle partout au Canada », affirme Brian Hession, vice-président principal de la mode, des biens durables et de l'approvisionnement international de Tigre Géant. « Tigre Géant sait ce que veulent ses clientes et clients, et en s'associant avec une icône du design comme Debbie, nous savons que nous leur offrons des produits et des styles de qualité à des prix attrayants, qui les aideront à rafraîchir leur demeure. Ce partenariat est un véritable reflet de la mission de Tigre Géant qui consiste à offrir à la clientèle canadienne l'occasion de profiter d'une expérience de magasinage agréable et d'économiser en toute simplicité, au quotidien. »

La collection de qualité supérieure est formée de styles et de motifs contemporains élégants qui moderniseront vos espaces de vie et transformeront toute demeure en un havre de pur bonheur. Le lancement de la collection présentera un assortiment soigneusement élaboré de coussins et de jetés décoratifs, d'ensembles de courtepointes et de literie, de serviettes de bain et de rideaux de douche, ainsi que de rideaux de fenêtre. D'autres collections seront présentées tout au long de l'année.

« Cette magnifique collection abordable, offerte en exclusivité chez Tigre Géant, transformera votre décor, à petits prix », affirme Debbie Travis. « En tant que designer, je suis toujours à la recherche de façons d'égayer les espaces et la vie des gens, et Tigre Géant est un partenaire qui partage cette vision. Je suis ravie de vous présenter la nouvelle collection que nous avons ensemble élaborée. »

La nouvelle collection Debbie Travis sera offerte dans les magasins Tigre Géant et en ligne au tigregeant.com, à compter du mercredi 26 janvier; des nouveautés s'ajouteront chaque saison. Rendez-vous sur tigregeant.com pour voir un message spécial de Debbie Travis.

Les gens de partout au Canada pourront également avoir un aperçu exclusif de la collection le 26 janvier en suivant @Gianttigerstore sur Instagram. Debbie Travis gérera le compte tout au long de la journée et sera accompagnée de la célébrité de la radio et de la télévision, Taylor Kaye, lors d'une séance Instagram en direct à 19 h HE. Le duo discutera de la collection exclusive et partagera quelques conseils et astuces pour ajouter une touche d'élégance à votre décor, à prix abordable.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et dirigeants locaux qui connaissent leur communauté. Qu'elle fasse ses achats en magasin ou en ligne au tigregeant.com, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable et économiser en toute simplicité, au quotidien, grâce à Tigre Géant.

