Tigre Géant donne le coup d'envoi des travaux de construction d'un nouveau siège social à Ottawa pour stimuler sa croissance future

« Notre nouveau siège social et son magasin phare situés sur le chemin Walkley représentent un investissement dans notre avenir et nous permettront de répondre aux besoins de nos magasins, qui sont de plus en plus nombreux. Nous serons ainsi en mesure d'offrir une valeur ajoutée à nos clients, nos fournisseurs et nos franchisés, a déclaré Thomas Haig, président et chef de l'exploitation de Tigre Géant. La ville d'Ottawa restera toujours le lieu de résidence de Tigre Géant. Nous y avons ouvert notre premier magasin au Marché By en 1961, et notre siège social se trouve sur le chemin Walkley depuis 1996. Nous sommes ravis de commencer les travaux aujourd'hui. »

Les nouveaux bureaux ont une superficie d'environ 173 800 pieds carrés et sont construits pour satisfaire notre croissance. La société s'attend à augmenter le nombre de ses employés de bureau qui passera de 400 à 700 au cours des dix prochaines années au fur et à mesure qu'elle prendra de l'expansion. Pour soutenir cette croissance, Tigre Géant a récemment déménagé son centre de distribution situé sur le chemin Walkley dans une nouvelle installation à Johnstown, en Ontario.

Le nouveau siège social de quatre étages sera construit conformément aux exigences LEED et sera composé principalement de verre, ce qui le rendra très lumineux et il comprendra des espaces ouverts et un atrium central. Tous les postes de travail et les salles de réunion seront dotés d'un équipement à la fine pointe de la technologie.

« Nous souhaitons que nos employés prennent plaisir à venir travailler tous les jours. C'est pourquoi nous avons pensé à intégrer des commodités dans notre nouveau siège social, telles qu'une cafétéria et un bar à café, un gymnase, une salle de jeux et des espaces collaboratifs qui occuperont un étage complet, ainsi qu'un stationnement souterrain. Nous sommes une entreprise pour qui le personnel est une priorité et ce nouvel édifice traduit bien notre engagement. »

Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins au pays et emploie environ 9 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur collectivité. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable, il contribue à rapprocher les communautés. #PourvousÀmeilleurprix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

Participez aux conversations et restez à l'affût des nouvelles concernant Tigre Géant :

