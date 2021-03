C'est avec grand enthousiasme que Tigre Géant présentera son magasin nouveau concept, qui témoigne de son intention d'investir dans l'expérience client. De nouvelles caractéristiques visant à améliorer l'ensemble du parcours sur l'aire de vente et l'intégration de fonctionnalités en magasin et virtuelles permettront d'optimiser l'expérience de magasinage et de faire économiser à la fois temps et argent aux clients.

« Malgré les nombreuses difficultés auxquelles est confronté l'industrie du commerce de détail canadien en raison de la pandémie, Tigre Géant poursuit son projet d'expansion de ses activités en magasin et en ligne » affirme Paul Wood, président-directeur général de Giant Tiger Stores Limited. « Nous souhaitons que les clients de Tigre Géant puissent choisir la façon de magasiner qui convient le mieux à leur vie quotidienne bien remplie. »

La conception du nouveau magasin a été soigneusement planifiée dans le but de rappeler l'engagement de Tigre Géant à offrir des produits frais et de qualité, un environnement sécuritaire, et des bas prix au quotidien. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de nos collectivités et ce nouveau concept permettra d'offrir une expérience enrichie à notre clientèle, nos franchisés et nos fournisseurs.

« Notre fidèle clientèle retrouvera les mêmes vastes sélections de produits et un excellent service qui font notre renommée, le tout dans un décor complètement modernisé » affirme Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies de Giant Tiger Stores Limited. « Nous sommes fiers de dévoiler les changements novateurs qui reflètent bien notre engagement à mettre le client au premier plan. Nous espérons que le nouvel environnement de magasinage plaira à nos clients, et qu'ils continueront d'élire Tigre Géant comme détaillant de choix. »

Voici de nouvelles caractéristiques qui visent à optimiser l'expérience client :



Des affiches attrayantes dans les vitrines extérieures illustrant le vaste assortiment de produits offerts chez Tigre Géant, et permettant aux clients de visualiser les économies qu'ils pourront réaliser une fois à l'intérieur du magasin.

De nouvelles affiches d'orientation permettant aux clients de repérer facilement l'emplacement des produits.

Des messages valorisants affichés sur les portes des cabines d'essayage, inspirant un sentiment de bien-être aux clients.

Un éclairage modernisé dans les rayons de la mode et des articles ménagers mettant en valeur des articles clés et permettant aux clients de mieux voir le style et la valeur des produits.

Un comptoir de cueillette des commandes en ligne bien identifié simplifiant le processus de récupération des commandes.

Une meilleure représentation des offres en magasin et en ligne illustrant aux clients les différentes façons de magasiner et d'économiser.

Ce nouveau magasin servira également à mettre à l'essai de nouvelles mesures axées sur l'optimisation de l'expérience client avant de procéder à un déploiement à l'échelle nationale.

« L'entreprise Tigre Géant est fière d'avoir élu domicile à Ottawa. Le tout premier magasin a ouvert ses portes dans le marché By d'Ottawa en 1961, et notre siège social est établi ici, sur le chemin Walkley, depuis 1996. Nous sommes ravis d'investir dans notre communauté. Nous remercions sincèrement nos clients et voisins d'avoir été si patients durant les travaux de construction et nous espérons que leur nouveau magasin leur plaira » ajoute Paul Woods.

La succursale actuelle du chemin Walkley fermera ses portes à 17 h, le 3 mars 2021, et le nouveau magasin ouvrira officiellement ses portes au grand public à 8 h le samedi 6 mars. En raison des restrictions actuelles liées à la COVID-19, Tigre Géant organisera la célébration d'inauguration lorsque les consignes sanitaires le permettront.

