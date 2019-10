Tigre Géant demande aux clients d'« économiser à vue d'œil »

La campagne a commencé par un prélancement à l'échelle des médias numériques et imprimés à la fin de septembre et le point saillant a été la diffusion de nouvelles publicités le 2 octobre sur des chaînes de télévision spécialisées ainsi qu'en ligne. Ces publicités montrent des clients de tous les jours à la recherche de leurs économies idéales. Chaque personnage incarne un style de magasinage unique qui va sans nul doute trouver un écho auprès des amateurs actuels de Tigre Géant ainsi que séduire de nouveaux clients. Que vous soyez une personne qui déniche des aubaines, qui calcule son budget ou une mère occupée, les publicités montrent l'importance d'économiser, peu importe votre motivation.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle campagne automnale, a indiqué Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies, Magasins Tigre Géant limitée. En tant que détaillant qui met l'accent sur le client, nous pensions vraiment que les auditoires avisés en matière de budget, nouveaux et actuels, se sentiraient liés à ces personnalités. Et si vous pensiez que vous n'étiez pas le genre de personne qui adore magasiner chez Tigre Géant, eh bien, détrompez-vous! Les publicités sont divertissantes et pleines d'esprit et veillent à ce que nous ne perdions pas de vue notre promesse envers la qualité et la valeur. »

L'environnement de magasin que l'on voit dans cette publicité représente une première pour Tigre Géant. La publicité a été tournée dans l'un de ses propres magasins à Mississauga, Ontario. Afin de mieux souligner l'expérience en magasin, la dernière image montre des acteurs ainsi que des employés de Tigre Géant.

« Nous voulions que les gens viennent en magasin pour découvrir ce que Tigre Géant a à offrir et filmer la publicité à l'intérieur d'un vrai magasin était la meilleure façon de garantir une authenticité, tout en déboulonnant quelques mythes, a expliqué Mme Steele. Tigre Géant a beaucoup investi dans l'expérience en magasin et dans nos offres de produits. Nous sommes heureux de montrer aux Canadiens l'évolution de Tigre Géant. Transposer nos magasins traditionnels dans le salon des Canadiens représente une occasion extraordinaire. Nous sommes vraiment fiers d'être en mesure de mettre en vedette nos magasins ainsi que nos offres nouvelles et élargies. Des articles de mode élégants et de qualité aux articles ménagers de marques établies, sans oublier les produits frais en épicerie ainsi que les marques nationales dans tout le magasin, nous avons vraiment ce que veulent les Canadiens et ce dont ils ont besoin, et même un peu plus - le tout à des bas prix de tous les jours. »

Les thèmes et les traitements créatifs utilisés dans les publicités sont repris dans les autres canaux de marketing de Tigre Géant, des éléments créatifs de brochure à l'affichage en magasin, en passant par le contenu numérique et dans les médias sociaux. De plus, une campagne destinée aux influenceurs a été conçue où l'on voit des ambassadeurs d'une marque célébrer leurs personnalités en matière de magasinage; bon nombre de publications montrent aussi l'intérieur des magasins de Tigre Géant.

Suivez Tigre Géant sur ses canaux de médias sociaux afin d'économiser à vue d'œil! #ÉconomisezÀVueDœil



Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins au pays et emploie environ 9 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable, il contribue à rapprocher les communautés. #PourvousÀmeilleurprix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG

Participez aux conversations et restez à l'affût des nouvelles concernant Tigre Géant :

Aimez notre page Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : Giant Tiger Store

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Alison Scarlett, directrice des communications de marque, ascarlett@gianttiger.com

Related Links

www.gianttiger.com