Gordon Reid a ouvert le tout premier magasin Tigre Géant au marché By d'Ottawa en 1961, et depuis ce temps, la chaîne est passée à plus de 260 succursales au Canada et compte environ 10 000 employées et employés. M. Reid a fondé les assises de Tigre Géant et a établi ses valeurs fondamentales : faire les bons choix et être fièrement économes tout en facilitant le magasinage pour sa clientèle.

« Depuis les 61 dernières années, les magasins Tigre Géant font preuve d'un engagement ferme envers les communautés qui nous accueillent et contribuent concrètement au bien-être de nos voisins, de nos amis et de nos familles. De ses relations avec des œuvres caritatives locales à ses partenariats d'entreprise avec des organismes nationaux, Tigre Géant a toujours cru en l'importance de faire de bonnes actions qui touchent le plus grand nombre possible de personnes » a déclaré Paul Wood, président-directeur général de Giant Tiger Stores Limited. « Jumelée à notre objectif principal, qui consiste à offrir à la clientèle canadienne une expérience de magasinage agréable qui lui permet d'économiser en toute simplicité au quotidien, cette valeur continuera à être le moteur de notre croissance pour les années à venir. »

Le détaillant vise maintenant à poursuivre sa croissance en vue d'offrir son expérience de magasinage unique dans tous les marchés canadiens. Tigre Géant continuera d'offrir des produits de qualité de marques nationales et de marques maisons, à prix avantageux à la clientèle partout au pays.

« C'est une période très stimulante pour notre clientèle et pour les membres de notre équipe, car l'entreprise continue d'ouvrir des magasins dans de nouvelles collectivités. Nous avons procédé récemment à l'inauguration d'un magasin à Saint-Eustache, au Québec, et nous attendons avec impatience l'ouverture du tout premier Tigre Géant de la Première Nation malécite du Madawaska, près d'Edmunston au Nouveau-Brunswick, ainsi que notre quatrième magasin de Windsor, en Ontario » ajoute M. Wood. « Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de servir encore plus de Canadiennes et de Canadiens dans leurs communautés locales, ainsi que la grande population canadienne en ligne. »

Tigre Géant demeurera dévoué à répondre aux besoins de ses communautés en offrant un environnement de magasinage sécuritaire, en proposant un rapport qualité-prix exceptionnel sur une vaste sélection d'articles offerts à bas prix de tous les jours, et en investissant dans les outils et les mesures nécessaires pour rendre l'expérience client simple et agréable.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Qu'elle fasse ses achats en magasin ou en ligne au tigregeant.com, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable, en toute simplicité, au quotidien, grâce à Tigre Géant.

#TigreGéant

Participez à la conversation et obtenez les toutes dernières nouvelles sur Tigre Géant :

Aimez notre page Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : Giant Tiger Store

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Veuillez communiquer avec Aaron Wade, directeur de la marque et des communications avec la clientèle, [email protected]