En 1961, Gordon Reid a ouvert le premier Tigre Géant, au marché By d'Ottawa. Soixante ans plus tard, ce détaillant est passé à plus de 260 succursales au Canada et à environ 10 000 membres de l'équipe. M. Reid a fondé les assises de Tigre Géant et a établi ses valeurs fondamentales d'agir pour le bien et d'être fièrement économe, tout en facilitant le magasinage pour sa clientèle.

« Nous célébrons avec fierté nos 60 ans comme détaillant de rabais pour la famille canadien, déclare Paul Wood, président-directeur général de Giant Tiger Stores Limited. Nous avons atteint cet âge vénérable grâce à nos racines dans les communautés et à notre capacité à grandir avec notre clientèle canadienne. Pour l'avenir, nous conservons notre objectif d'aider les Canadiennes et les Canadiens à faire des choix éclairés et à économiser tous les jours, en magasin ou en ligne. Cet objectif, ainsi que notre engagement inébranlable envers notre clientèle et nos communautés, est au cœur des activités de Tigre Géant depuis 60 ans et continuera d'être notre identité pour le futur. »

Pour célébrer avec les Canadiennes et les Canadiens à la maison, Tigre Géant organise une fête d'anniversaire virtuelle bilingue, avec des prestations d'artistes canadiens emblématiques comme Lawrence Gowan du groupe The Styx, River Town Saints, les musiciens country Kalsey Kulyk et Eric Ethridge, ainsi que Vincent Vallières et Guylaine Tanguay.

« Notre fête d'anniversaire virtuelle est une occasion de rassembler des gens de partout au pays et des prestations d'artistes canadiens reconnus. C'est une occasion rêvée de lancer les 60 prochaines années de notre marque emblématique, affirme Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale en mercatique et stratégie pour Giant Tiger Stores Limited. Cette célébration aidera à rassembler les gens pour notre soixantième anniversaire et partager nos souvenirs de Tigre Géant au fil des ans. C'est notre façon de remercier notre clientèle et nos collectivités de nous permettre de continuer à les servir et à faire ce que nous faisons le mieux. »

Le Tigre Géant a toujours reconnu que chaque dollar est important pour les Canadiennes et les Canadiens. Tigre Géant demeure déterminée à répondre aux besoins de sa communauté en offrant un environnement de magasinage sécuritaire et en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel sur une vaste sélection dʼarticles à bas prix de tous les jours.

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant, le secret le mieux gardé au Canada, compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie environ 10 000 personnes. De plus, notre clientèle peut aussi magasiner en ligne! Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des gens locaux qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable; il contribue à rapprocher les communautés. #PourVousÀmeilleurPrix #FiertéCommunautaireTG #FiertéCanadienneTG #SouriezOnÉconomise

